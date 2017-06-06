В Беларуси стартовало учение «Славянское братство»
Во вторник на полигоне Брестский состоялось торжественное открытие антитеррористического учения «Славянское братство-2017», в котором принимают участие военнослужащие из Беларуси, России и Сербии, передает РИА Новости .
С началом маневров участников поздравил руководитель учения, командующий белорусских Сил специальных операций (ССО) генерал-майор Вадим Денисенко.
Замруководителя с российской стороны полковник Алексей Сгибнев особо отметил тот факт, что «впервые в истории проведения совместных учений "Славянское братство" из национальных воинских контингентов стран-участниц сформирована многонациональная батальонная тактическая группа (МБТГР), которая будет отрабатывать выполнение контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира».
Полковник подчеркнул, что предстоящие практические действия российских, белорусских и сербских военнослужащих в составе единого подразделения свидетельствуют «о налаживании более тесного взаимодействия между вооруженными силами трех государств в их подготовке к совместной борьбе с главным злом современности – международным терроризмом».
Сообщается, что в нынешнем учении участвуют «более 300 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих специальной бригады Сербии».
В маневрах задействованы также транспортные самолеты ВКС Ил-76МД, самолеты и вертолеты ВВС Беларуси. Активная фаза учения продлится до 14 июня.
С началом маневров участников поздравил руководитель учения, командующий белорусских Сил специальных операций (ССО) генерал-майор Вадим Денисенко.
Замруководителя с российской стороны полковник Алексей Сгибнев особо отметил тот факт, что «впервые в истории проведения совместных учений "Славянское братство" из национальных воинских контингентов стран-участниц сформирована многонациональная батальонная тактическая группа (МБТГР), которая будет отрабатывать выполнение контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира».
Полковник подчеркнул, что предстоящие практические действия российских, белорусских и сербских военнослужащих в составе единого подразделения свидетельствуют «о налаживании более тесного взаимодействия между вооруженными силами трех государств в их подготовке к совместной борьбе с главным злом современности – международным терроризмом».
Сообщается, что в нынешнем учении участвуют «более 300 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих специальной бригады Сербии».
В маневрах задействованы также транспортные самолеты ВКС Ил-76МД, самолеты и вертолеты ВВС Беларуси. Активная фаза учения продлится до 14 июня.
Использованы фотографии: Агентство Новости Беларуси. http://www.belta.by
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