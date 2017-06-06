17:15 06 июня

В Беларуси стартовало учение «Славянское братство»

Во вторник на полигоне Брестский состоялось торжественное открытие антитеррористического учения «Славянское братство-2017», в котором принимают участие военнослужащие из Беларуси, России и Сербии, передает РИА Новости .



С началом маневров участников поздравил руководитель учения, командующий белорусских Сил специальных операций (ССО) генерал-майор Вадим Денисенко.


Замруководителя с российской стороны полковник Алексей Сгибнев особо отметил тот факт, что «впервые в истории проведения совместных учений "Славянское братство" из национальных воинских контингентов стран-участниц сформирована многонациональная батальонная тактическая группа (МБТГР), которая будет отрабатывать выполнение контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира».

Полковник подчеркнул, что предстоящие практические действия российских, белорусских и сербских военнослужащих в составе единого подразделения свидетельствуют «о налаживании более тесного взаимодействия между вооруженными силами трех государств в их подготовке к совместной борьбе с главным злом современности – международным терроризмом».

Сообщается, что в нынешнем учении участвуют «более 300 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих специальной бригады Сербии».

В маневрах задействованы также транспортные самолеты ВКС Ил-76МД, самолеты и вертолеты ВВС Беларуси. Активная фаза учения продлится до 14 июня.

Использованы фотографии: Агентство Новости Беларуси. http://www.belta.by
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Комментарии 22

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  1. Толстоевский Сегодня, 14:41
    славянское братство и хазарское небратство
    Толстоевский
    1. Тралл Сегодня, 14:48
      На фоне березок - душевно smile
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:07
        Цитата: Тралл
        На фоне березок - душевно smile

        И символично . Удачи , Воины ! good
        bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:52
      Ну с Богом Славяне! Нас мало, но мы в тельняшках . soldier
      ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 14:55
      Оно и название понятно. По соседству террористическое недогосударство.
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 14:59
        ...в котором хозяева на подтанцовке на учениях
        Тралл
        1. pjastolov Сегодня, 15:02
          Это кто не скачет той маскаль
          pjastolov
      2. с-т Petrov Сегодня, 15:29
        арийцы небратья теперь
        с-т Petrov
  2. kefan Сегодня, 14:52
    Побольше бы таких учений нужно проводить в будущем.
    kefan
    1. Копчёный Сегодня, 14:57
      От них пользы ноль. Пока вот так проводят время несколько сот военных, из той же Сербии отправляются учиться по разным программам тысячи студентов в США и ЕС. Это просто нужно знать и не забывать. Они уже сдали свою гордость, не стоит забывать.
      Копчёный
      1. kefan Сегодня, 15:03
        Ну почему ноль, какие то военные навыки все же будут отработаны, и ни одни там только сербы да и наши "партнеры" нервничают не по-децки. wink
        kefan
        1. Копчёный Сегодня, 15:08
          В Белоруссии тоже не всё так братски на самом деле. Сегодняшние технологии обработки населения не те что 10 лет назад,намного лучше и быстрее работают, как бацки не станет там начнутся интересные события.
          Копчёный
          1. Шукшин Сегодня, 15:41
            Военное сотрудничество нужно и России и Белоруссии.
            Шукшин
    2. Подрезчик Сегодня, 16:19
      Может будут тренироваться освобождать Сувалкский коридор? laughing А то там "охранники" нарисовались, страшно одним, В-52 вызвали... fool
      Подрезчик
  3. perepilka Сегодня, 14:52
    А цель учений, эт слаживание беларуско-российско-сербской БТГ what
    Дык недели не хватит нифига belay Не, ну, ладно на рыбалку там what
    Я, конечно, за. Всеми руками и ногами, но блин what сумлеваюсь я
    perepilka
  4. roskot Сегодня, 14:54
    Учиться никогда не поздно. А учиться военному делу настоящим образом
    так это вообще необходимость.
    roskot
  5. Logall Сегодня, 14:55
    "совместной борьбе с главным злом современности – международным терроризмом"
    "И противостоянию империалистическому зоподу" Ну так между строк....
    Logall
  6. ЯрГа Сегодня, 15:03
    Бандеровцев уничтожим и Украина будет участвовать в Славянском содружестве!!!
    ЯрГа
    1. Копчёный Сегодня, 15:15
      Главное, чтобы бандеровцы об этом не услышали.
      Копчёный
      1. ЯрГа Сегодня, 16:10
        Цитата: Копчёный
        Главное, чтобы бандеровцы об этом не услышали.

        Почему?
        ЯрГа
  7. roskot Сегодня, 15:16
    300 спартанцев славянского происхождения прибыли на учения по борьбе с терроризмом. За ними бдительно наблюдают парубки в вышиванках.
    roskot
  8. Рабинович_007 Сегодня, 15:56
    Жыве Беларусь smile
    Рабинович_007
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