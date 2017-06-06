17:13 06 июня

Разведывательный корабль "Иван Хурс" будет передан ВМФ в ноябре

Судно связи нового поколения "Иван Хурс" проекта 18280 будет передано в состав ВМФ в середине 4-го квартала текущего года, передает "Интерфакс-АВН" сообщение представителя ВМФ капитана 1 ранга Игоря Дыгало.

Планируется, что судно связи проекта 18280 "Иван Хурс", находящееся на завершающем этапе достройки на предприятии "Северная верфь", будет передано в состав ВМФ в ноябре 2017 года. До этого времени судно пройдет все необходимые этапы испытаний
- уточнил он.

Разведывательный корабль "Иван Хурс" будет передан ВМФ в ноябре



Ранее сообщалось, что торжественная церемония спуска на воду судна связи "Иван Хурс" состоялась 16 мая 2017 года. В настоящее время корабелы "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) проводят на судне достроечные работы.

Как сообщалось ранее, прибытие нового судна на Черноморский флот компенсирует недавнюю потерю среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных кораблей флота в Средиземном море.

Судно связи "Иван Хурс"- второе проекта 18280. Первое судно этого проекта "Юрий Иванов" передано в 2014 году на Северный флот. Оба корабля носят имена военных, внесших значительный вклад в создание и развитие разведки ВМФ СССР.

СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.

Использованы фотографии: http://www.morvesti.ru/
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Комментарии 6

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  1. kefan Сегодня, 15:19
    Такие корабля сейчас очень как необходимые, надеюсь срок передачи корабля флоту не сдвинут вправо, как обычно.
    kefan
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:40
      Строим свой Флот все же, не смотря на санкции и кризисы...Пусть медленно ,но с чего то нужно начинать! И такая инфа частенько появляется .
      ОТДЕЛ
    2. Соломон Кейн Сегодня, 16:44
      Посмотрел, как-то жидковатое у них вооружение, даже оборонительного характера.
      Соломон Кейн
  2. roskot Сегодня, 15:22
    Вот и славненько. Скорее бы в строй.
    roskot
  3. VadimSt Сегодня, 15:23
    СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.
    Затонут то, затонул! Но кто-то ведь, по морскому праву, должен нести ответственность и возместить ущерб. Кто виноват и кто в долгу?
    VadimSt
  4. роман66 Сегодня, 15:27
    а пушку поставили - скотовозы отпугивать?
    роман66
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