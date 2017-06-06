Разведывательный корабль "Иван Хурс" будет передан ВМФ в ноябре

Планируется, что судно связи проекта 18280 "Иван Хурс", находящееся на завершающем этапе достройки на предприятии "Северная верфь", будет передано в состав ВМФ в ноябре 2017 года. До этого времени судно пройдет все необходимые этапы испытаний

Судно связи нового поколения "Иван Хурс" проекта 18280 будет передано в состав ВМФ в середине 4-го квартала текущего года, передает "Интерфакс-АВН" сообщение представителя ВМФ капитана 1 ранга Игоря Дыгало.- уточнил он.Ранее сообщалось, что торжественная церемония спуска на воду судна связи "Иван Хурс" состоялась 16 мая 2017 года. В настоящее время корабелы "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) проводят на судне достроечные работы.Как сообщалось ранее, прибытие нового судна на Черноморский флот компенсирует недавнюю потерю среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных кораблей флота в Средиземном море.Судно связи "Иван Хурс"- второе проекта 18280. Первое судно этого проекта "Юрий Иванов" передано в 2014 году на Северный флот. Оба корабля носят имена военных, внесших значительный вклад в создание и развитие разведки ВМФ СССР.СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.