Ростовский порт отказывается принять украинский теплоход "Генерал Ватутин"

Где-то об этом проходит информация, но мы её не подтверждаем. Просьб от экипажа лайнера о пришвартовке к порту Ростова-на-Дону не поступало. Мы против, не намерены пускать лайнер, даже если такие просьбы поступят.

Продолжает приходить информация о странном «путешествии» украинского теплохода «Генерал Ватутин», который должен был осуществлять круиз сначала по Днепру, затем по морю в Одессу. Напомним, портал «Думская» (Одесса) сообщил о том, что теплоход вместо захода в Одесский порт сменил курс и через Вилково отправился мимо побережья Крыма в направлении Ростова-на-Дону.Приходят сообщения о том, что на теплоходе якобы уже нет пассажиров и что якобы он был продан в Молдавии, куда осуществил краткосрочный заход по Днестру. Заявлено, что на территории Молдавии круизное судно было продано зарегистрированной на Сейшельских островах компании. При этом никак не комментируются сведения, имеет ли эта компания хоть какое-то отношение к Ростову-на-Дону.Отмечается, что на борту «Генерала Ватутина» находятся 13 украинских граждан и шесть россиян. Также опубликована информация и о том, что теплоходу «запретили заходить в порты Крыма».Представители Ростовского порта заявили, что не намерены открывать гавань для украинского судна, которое вдруг стало (если верить сообщениям) сейшельским. РИА Новости приводит заявление начальника эксплуатационной службы Ростовского порта Виталия Вирабяна:Ранее сообщалось, что во время продажи украинского теплохода в Молдавии стороны якобы согласовали смену названия «Генерала Ватутина». Информации о том, как же теперь называется это судно, и куда оно в итоге пришвартуется, пока не поступало.В Федеральной службе безопасности отметили, что на данный момент теплоход не заходил в российские территориальные воды.Нахождение теплохода около часа назад:Буквально 15 минут назад сайт, отслеживающий маршруты движения судов, представил сведения о том, что "Генерал Ватутин" фактически вынужден "кружить" в районе Керченского пролива. Кстати, корабль отображается под флагом Белиза: