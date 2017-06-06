17:13 06 июня

Ростовский порт отказывается принять украинский теплоход "Генерал Ватутин"

Продолжает приходить информация о странном «путешествии» украинского теплохода «Генерал Ватутин», который должен был осуществлять круиз сначала по Днепру, затем по морю в Одессу. Напомним, портал «Думская» (Одесса) сообщил о том, что теплоход вместо захода в Одесский порт сменил курс и через Вилково отправился мимо побережья Крыма в направлении Ростова-на-Дону.

Приходят сообщения о том, что на теплоходе якобы уже нет пассажиров и что якобы он был продан в Молдавии, куда осуществил краткосрочный заход по Днестру. Заявлено, что на территории Молдавии круизное судно было продано зарегистрированной на Сейшельских островах компании. При этом никак не комментируются сведения, имеет ли эта компания хоть какое-то отношение к Ростову-на-Дону.

Отмечается, что на борту «Генерала Ватутина» находятся 13 украинских граждан и шесть россиян. Также опубликована информация и о том, что теплоходу «запретили заходить в порты Крыма».


Представители Ростовского порта заявили, что не намерены открывать гавань для украинского судна, которое вдруг стало (если верить сообщениям) сейшельским.

РИА Новости приводит заявление начальника эксплуатационной службы Ростовского порта Виталия Вирабяна:
Где-то об этом проходит информация, но мы её не подтверждаем. Просьб от экипажа лайнера о пришвартовке к порту Ростова-на-Дону не поступало. Мы против, не намерены пускать лайнер, даже если такие просьбы поступят.


Ранее сообщалось, что во время продажи украинского теплохода в Молдавии стороны якобы согласовали смену названия «Генерала Ватутина». Информации о том, как же теперь называется это судно, и куда оно в итоге пришвартуется, пока не поступало.

В Федеральной службе безопасности отметили, что на данный момент теплоход не заходил в российские территориальные воды.

Нахождение теплохода около часа назад:
Ростовский порт отказывается принять украинский теплоход "Генерал Ватутин"


Буквально 15 минут назад сайт, отслеживающий маршруты движения судов, представил сведения о том, что "Генерал Ватутин" фактически вынужден "кружить" в районе Керченского пролива. Кстати, корабль отображается под флагом Белиза:


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Комментарии 60

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  1. Тралл Сегодня, 15:25

    Порошенко в трюме связанный с кляпом во рту там
    Сбежал-таки скотыняка... smile
    Тралл
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:29
      Дурка какая-то ... Может , пираты шалят ? wink
      bouncyhunter
      1. stalkerwalker Сегодня, 15:35
        Дурь несёт ФСБ, заявляя, что судно не заходило в российские террводы. Оно и понятно - сайт Marine Traffic для чекистов - терра инкогнито.... А ведь на карте, выкладываемой он-лайн, ясно видно, что пароходик пересек 12-мильну зону.
        stalkerwalker
        1. Zibelew Сегодня, 15:36
          Летучий хохландец. Досмотреть бы его километров за 20 из бастиона.
          Zibelew
          1. cniza Сегодня, 15:54
            Цитата: bouncyhunter
            Дурка какая-то ... Может , пираты шалят ? wink


            Причем полная , кому то делать нечего вот и резвится.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
              Видать , весеннее обострение плавно перетекло в летнее ... Крепчает маразм , шиза продолжает косить свидомые ряды .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:10
                Кому их это корыто нужно , пассажирский флот всегда был роскошью и на грани убытков.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:17
                  Цитата: cniza
                  Кому их это корыто нужно

                  Как кому ? Они свято верят что "ахрессору" .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:26
                    Вот и понятно почему эту странную новость запустили , как подтверждение , что Россия агрессор и уже суда "присоединяет". laughing
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:28
                      Хитрый ход антироссийской пропаганды Поросёнки . yes
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 16:32
                        Цитата: bouncyhunter
                        Хитрый ход антироссийской пропаганды Поросёнки . yes


                        Мы их вычислили. lol
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 16:45
                      Цитата: cniza
                      Мы их вычислили. lol

                      И спалили ! good drinks
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 16:55
                        Не просто спалили , скоро услышим продолжение этой истории.
                        cniza
        2. Ростовчанин Сегодня, 16:39
          Круизный пассажирский лайнер «Генерал Ватутин» все же придет в порт Ростова на регистрацию, рассказали 161.ru в Росморречфлоте. В донской столице судно, следующее без пассажиров, ждет техосмотр. В Одессу оно следовать изначально не собиралось.

          - «Генерал Ватутин» уже не является украинским судном, оно принадлежит другой компании. Полчаса назад экипаж подал заявку на прохождение Керченского канала. В порт Ростова он прибудет на регистрацию. Около четырех лет судно стояло на приколе, т.е. не выходило в море, - рассказал пресс-секретарь федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

          По словам Кравченко, в донской столице пассажирский лайнер проверят на то, соответствует ли он требованиям безопасности, также будут проверены все документы, вплоть до диплома капитана судна.
          Ростовчанин
        3. 210окв Сегодня, 17:01
          ФСБ дурь не несет.Проверяют корабль в Керченском проливе.. yes
          Цитата: stalkerwalker
          Дурь несёт ФСБ, заявляя, что судно не заходило в российские террводы. Оно и понятно - сайт Marine Traffic для чекистов - терра инкогнито.... А ведь на карте, выкладываемой он-лайн, ясно видно, что пароходик пересек 12-мильну зону.
          210окв
      2. pjastolov Сегодня, 15:41
        В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что агент "Генерала Ватутина" снял заявку на заход в один из ростовских портов.

        "Из порта "Кавказ" уже выдвинулся корабль с лоцманом, который должен был провести "Ватутина" до Ростова. Его развернули после отмены заявки. Теперь "Ватутин" временно встаёт на 451 якорную стоянку (участок 2) возле Керчи. Там он останется, пока его не досмотрят российские пограничники. После этого будет выбрана дальнейшая точка для его следования", - сказано в сообщении.
        что-то тут не чисто bully
        pjastolov
      3. Александр романов Сегодня, 15:41
        Цитата: bouncyhunter
        Дурка какая-то ...

        Украина вся такая
        Александр романов
        1. pjastolov Сегодня, 15:46
          Так висят объявки на круиз на етом судне на август месяц
          https://inflotcruises.com/rus/nportal/view/814
          pjastolov
          1. Егоза Сегодня, 15:53
            Цитата: pjastolov
            Так висят объявки на круиз на етом судне на август месяц

            Вы расшифровывать не умеете! Это сразу набирают желающих сбежать из Украины! laughing
            Егоза
        2. роман66 Сегодня, 15:50
          ну паро request ходы-то еще с ума не сходили
          роман66
          1. К-50 Сегодня, 16:03
            Цитата: роман66
            ну паро request ходы-то еще с ума не сходили

            Походу и до них майдаун мосха дошёл, заразили таки. what
            К-50
      4. Дамир Сегодня, 15:50
        Добрый день!!!! ну в пиратов и прочих буканьеров - флибустьеров не сильно то верится, а вот в то что имущество таком образом спасают от отжатия в пользу каких нибудь вытиранов аты.... очень даже....
        Дамир
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:53
          Добрый hi Да с таким "образцовым" порядком , как в 404-ой я уже ничему не удивлюсь , наверное ...
          bouncyhunter
          1. Дамир Сегодня, 16:10
            ну тропинку протоптали.... ждем-с массовый исход... контролировать как СССР морскую границу юкрейн не в состоянии.... надеюсь увидеть много интересного...
            Дамир
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:14
              Цитата: Дамир
              надеюсь увидеть много интересного...

              Эти потомки протоукров ещё себя не исчерпали . Их бы энергию , да в нужное русло , а не в помойку ...
              bouncyhunter
      5. Подрезчик Сегодня, 15:53
        Вот где эти хох....украинцы, везде начинается какой-то шалман...
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:00
          Аура у них плохая , давно не чистили . Да и чакры не те открыты . wassat
          bouncyhunter
          1. Камчатский Сегодня, 16:05
            Да и чакры не те открыты . wassat
            Не только не те открыты, а ещё и погнуты основательно wassat
            Камчатский
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:30
      Цитата: Тралл
      Порошенко в трюме связанный с кляпом во рту там smile

      Опять очередная провокация, если ФСБ заинтересовалось...Потопить нафиг и концы в воду !
      Хохлы в Киеве опять кого то на деньги кинули явно...
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 15:37
        Ну или, как вариант, Надю возвращают smile
        Тралл
    3. 210окв Сегодня, 15:30
      А зачем он нам?Воздух портить...Вообще странный круиз.
      Цитата: Тралл
      Сбежал-таки скотыняка smile
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 15:37
        У Порошенко гнездо в Испании. Туда и улетит в случае шухера...
        Zibelew
        1. andj61 Сегодня, 16:02
          Цитата: Zibelew
          У Порошенко гнездо в Испании. Туда и улетит в случае шухера...

          Улетит... wink wink wink Если его туда пустят! fellow
          andj61
          1. vsoltan Сегодня, 16:12
            Привет, Андрей. Порося, думаю, "батька" приютит. ...
            vsoltan
    4. pjastolov Сегодня, 15:33
      13 украинских граждан

      pjastolov
    5. рич Сегодня, 15:49
      Тралл:Сбежал-таки скотыняка
      Ростов становится Меккой для беглых украинских президентов laughing
      рич
      1. Егоза Сегодня, 15:56
        Ой какой гарный прикид! И поглаженный! В самый раз!
        Егоза
    6. avt Сегодня, 15:51
      Цитата: Тралл
      Сбежал-таки скотыняка...

      what request Я охреневаю от Руины ! Ну ладно когда крысы бегут с тонущего корабля ...Но когда КОРАБЛЬ бежит от крыс ..... bully
      avt
    7. vovanpain Сегодня, 16:04
      Продолжает приходить информация о странном «путешествии» украинского теплохода «Генерал Ватутин»,

      Блин,укроцирк продолжается. fellow
      Цитата: bouncyhunter
      урка

      Цитата: bouncyhunter
      Дурка какая-то ... Может , пираты шалят

      Это братишка скорей всего кто то дури нашмалялся. request
      vovanpain
  2. AUL Сегодня, 15:26
    Мутная история!
    AUL
    1. 210окв Сегодня, 15:36
      Он даже в Молдавию зашел?!Ну не знаю,а Днестр судоходен там?Или это "Летучий голландец"?
      Цитата: AUL
      Мутная история!
      210окв
  3. Пивасик Сегодня, 15:37
    По сообщениям на борту туристов нет. Только экипаж из 13 человек
    Пивасик
  4. DenZ Сегодня, 15:38
    Есть еще порт "Азов" он вроде как принимает пассажирские суда, но вот какого тоннажа?
    DenZ
  5. Макаров Сегодня, 15:38
    ну не пустить лайнер в порт можно только если не соблюдено

    п 55.
    Оформление захода в морской порт судов, прибывших из иностранных портов, производится после прохождения в установленном порядке пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля.


    Но тут оказывается иная ситуация...

    «Мы занимаемся только грузовыми теплоходами, мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идет что-то такое. Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда – у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда», – сказал Вирабян.
    Макаров
  6. домохозяйка Сегодня, 15:42
    В Молдавию зачем-то заходил... может, там теперь 13 украинцев, 6 русских и под завязку молдаван? Ну, и кто-то в трюме...
    домохозяйка
  7. vch Сегодня, 15:47
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Тралл
    Порошенко в трюме связанный с кляпом во рту там smile

    Опять очередная провокация, если ФСБ заинтересовалось...Потопить нафиг и концы в воду !
    Хохлы в Киеве опять кого то на деньги кинули явно...

    Да нафиг нужно! Корабль то не плохой, еще повозит туристов по нашим рекам!
    vch
  8. Рабинович_007 Сегодня, 15:51
    Так никто и не хотел заходить, а уже запретили lol

    Да и что тут такого, зашёл и вышел. Не красиво.
    Рабинович_007
  9. kefan Сегодня, 15:52
    В Укропии что ни новость, то цирк какой-то wink
    kefan
  10. vch Сегодня, 15:54
    Цитата: Макаров
    ну не пустить лайнер в порт можно только если не соблюдено
    п 55.
    Оформление захода в морской порт судов, прибывших из иностранных портов, производится после прохождения в установленном порядке пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля.

    Но тут оказывается иная ситуация...
    «Мы занимаемся только грузовыми теплоходами, мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идет что-то такое. Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда – у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда», – сказал Вирабян.

    Полная глупость и введение в заблуждение. ДонРечфлот имеет у себя порядка шести судов этого проекта постройки. Все они приписаны к порту Ростов и зимуют у стенки Ростовской набережной. Летом работают на фрахте, обслуживая в основном тур.маршруты Москва-С.Петербург, Москва-Астрахань и изредка Москва-Ростов-на-Дону.
    vch
  11. RoTTor Сегодня, 15:54
    Просто продали, не нужен сельхозпридатку флот, даже речной. До середины 90-х оставшиеся недобитые фашисты из Германии для своих развлечений и компенсации комплекса неполноценности, заказывали групповые круизы по Днепру ТОЛЬКО на судах, названных в честь советских полководцев-победителей - "Генерал Ватутин", "Генерал Лавриненков". "Маршал Кошевой". Такой у них реванш. Украинским гражданам круизы по Днепру уже в то время были недоступны по цене, теперь - тем более. Да и смотреть толком нечего. Часть судов этого проекта, принадлежавшие Киевскому речпорту, давно в России. Два или три переименовали по-дурацки что-то типа "Принцесса Днепра" (!!!) и они совершают редкие круизы. "Укрречфлот" разворовали по советам амириканских консультантов, Речного транспорта, самого дешёвого, практически на Украине нет, Днепр стоит пустой и мёртвый, редкая дорогущая яхта туземного олигархофрена с иностранной регистрацией иногда там болтается на покатушках...
    RoTTor
    1. sabakina Сегодня, 17:02
      Цитата: RoTTor
      Днепр стоит пустой и мёртвый, редкая дорогущая яхта туземного олигархофрена с иностранной регистрацией иногда там болтается на покатушках...

      Редкий теплоход дочешет до середины Днепра,
      А если дочешет, то так гикнется!....
      sabakina
  12. Sasha_Sar Сегодня, 15:55
    Причина отказа "ясна", с переименованием в Киеве пр-та имени генерала Ватутина в Шухевича (простите что вынужден произносить эту фамилию), пароход видно тоже переименовали в эту самую фамилию. Можете представить картину заходит этот "троянский конь" к нам в порт, а наутро у него название "Ш....ч", а выгнать его нет технической возможности, типа сломался. Каково?!
    Sasha_Sar
  13. avg-mgn Сегодня, 16:01
    Цитата: pjastolov
    Так висят объявки на круиз на етом судне на август месяц
    https://inflotcruises.com/rus/nportal/view/814


    таки бегство Порошенко с Незалежной намечено аж на август? Сее не может ни напрягать, ни радовать.... Ему до августа еще надо дожить, а спецам успеть его спеленать!!!!! Это тело нужно живым, пусть даже поломанным - (тюрьмы России хотят его ...)!
    avg-mgn
  14. хмурый лис Сегодня, 16:15
    и долго это корыто будет плавать ?когда кончится топливо,много не поплаваешь .Досмотреть его надо.мали что у него на борту ,может это шпионское судно .
    хмурый лис
    1. gukoyan Сегодня, 16:36
      Может и вправду хохлы забубенили разведкорабль.
      gukoyan
  15. RoTTor Сегодня, 16:21
    Новое название теплохода должно быть таким: "Герой Советского Союза генерал Ватутин" или "Освободитель Советской Украины Герой Ватутин", или просто "Герой Ватутин"(раньше так тоже называли пароходы)а то молодёжь и не знает наших героев.
    RoTTor
  16. gukoyan Сегодня, 16:34
    Интриганты... Даже интересно чем всё это закончится.
    gukoyan
  17. Alexey-74 Сегодня, 16:35
    Чет не понятная ситуация..............если не провокация какая нибудь со стороны укропов, то наверняка решили политического убежища просить, а за одно и "пароход" приперли..... recourse
    Alexey-74
  18. Керенский Сегодня, 16:56
    Может хлопцы на рыбалку выбрались? Что там ловится?
    Керенский
  19. Юрий Николаевич Сегодня, 16:58
    Как бы после захода в Ростовский порт свидомые не заверещали о том, что москали захватили их судно.
    Юрий Николаевич
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