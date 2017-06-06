17:15 06 июня

Президент РФ поддержал идею о лишении террористов гражданства

Важную информацию публикует пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин одобрил предложения о необходимости лишать российского гражданства лиц, причастных к террористической деятельности. При этом, по словам Владимира Путина, для реализации этой меры необходимости провести всесторонние консультации, включая консультации с Конституционным судом.

В ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным глава государства поддержал и идею о необходимости приносить клятву или присягу при обретении российского гражданства.




Из заявления президента (цитата РИА Новости ):
Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию. У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает своё намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее.


Идея о необходимости лишения террористов российского гражданства обсуждается в течение всего последнего времени. Теракт в Санкт-Петербурге, осуществлённый в апреле террористом-смертником, привёл к новому витку обсуждения темы. Депутаты предлагают выводить из российского гражданства всех тех, кто участвовал в подготовке теракта.

Использованы фотографии: rus-infopress.ru
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Комментарии 47

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:47
    Обе идеи правильные и нужные .
    Spartanez300
    1. Nehist Сегодня, 15:50
      И первыми надо вывести весь состав ГД!!! Так как они терроризируют население в маштабе всей страны!!!
      Nehist
      1. perepilka Сегодня, 15:59
        Цитата: Nehist
        И первыми надо вывести весь состав ГД!!!

        Злой какой belay Пускай снег убирают в Сибири и Архангельской губернии. Не, ну лето, или где! До сих пор снег в ельниках request Пускай силой ума, ну иль БСЛ-110
        perepilka
        1. Тралл Сегодня, 16:05
          Напряглись не только террористы
          Тралл
          1. perepilka Сегодня, 16:12
            Цитата: Тралл
            Напряглись не только террористы

            Эт с каких клоуны в террористы, не Украина же, пущай поють
            perepilka
      2. 34 регион Сегодня, 16:08
        15.50. Нечисть! Ну чего там мелочится! Надо идти дальше! Лишать гражданства имеющих зарубежное финансирование и зарубежные и оффшорные счета, лишать имеющих второе-третье гражданство! А что? Если человек финансируется из за рубежа, хранит там деньги, имеет другое гражданство, значит ему всё равно Россия не нужна. И таким людям надо помогать, отправляя их туда где их идеал! По моему очень здравая идея по осуществлению мечты. Мечты должны сбываться!!! Почему нет смайлика с подбрасыванием головного убора! fool negative
        34 регион
        1. perepilka Сегодня, 16:38
          Цитата: 34 регион
          Нечисть! Ну чего там мелочится!

          Я извиняюсь, но пламенный Лев Революции, Давидович Бронштейн (ака Троцкий), Вам не родственник случайно? Тоже призывал.
          Майдана мало? Иль Тянь-Ан- Мень в Москве хотите? Знаешь ка флотские, ТАБАНЬ ПО МАЛУ!
          А то разнесёт об рифы к бебеням
          perepilka
    2. perepilka Сегодня, 15:50
      Цитата: Spartanez300
      Идея правильная

      Ага, лишать гражданства и сразу прикапывать soldier
      perepilka
      1. Zibelew Сегодня, 15:54
        А смысл лишать гражданства террористов смертников. И на чем приносить клятву? На Библии? На Уставе ЕР? На мощах Ельцина?
        Zibelew
        1. Вежливый Лось Сегодня, 16:05
          Цитата: Zibelew
          А смысл лишать гражданства террористов смертников.

          Представьте сообщение в СМИ: "...взрыв устроил террорист-смертник гражданин РФ..."
          А тут к трибуне выходит М.Захарова и говорит: "Минуточку!..."
          Вежливый Лось
      2. рич Сегодня, 15:55
        Президент РФ поддержал идею о лишении террористов гражданства

        Только вот загвоздка - признать террориста террористом может только суд. А под этим соусом: без суда, у нас пол-страны лишить гражданства можно
        рич
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 15:57
      Цитата: Spartanez300
      Обе идеи правильные и нужные .

      На счет присяги мне понравилось ! На верность России..А то всякие мрази гражданство имеют, а многие нормальные наши годами дожидаются и пороги обивают..
      ОТДЕЛ
    4. vovanpain Сегодня, 15:59
      Идея о необходимости лишения террористов российского гражданства обсуждается в течение всего последнего времени.

      Идея правильная,да заодно и навальнеров и прочих гозманов пинком из страны,такие же террористы,а следом и госдуму отправить. yes yes
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
        Цитата: vovanpain
        заодно и навальнеров и прочих гозманов пинком из страны

        Навальных-подвальных и иже с ним - с формулировкой "за торговлю Родиной" . yes
        bouncyhunter
    5. 4-тыйПарасенок Сегодня, 16:23
      Цитата: Spartanez300
      Идея правильная

      вот только как идею будут реализовывать... Помнится как лет 15-20 назад человека посадили за терроризм- незаконное хранение ПМа (на человека рэкет наехал). А ведь даже прокуратура предьявила только незаконное хранение оружие, а судья сама переделала статью. И пересмотр дела не делали- террорист должен сидеть по максимуму.
      4-тыйПарасенок
    6. Анд123 Сегодня, 16:31
      Чтобы не бороться с последствиями, не надо их создавать. Отбор, просто, кандидатов нужно строже проводить. Наличие судимостей и т.д.Лишать гражданства за различные нарушения... Долго, в общем рассказывать. Проще перенять опыт передовых стран.
      Анд123
  2. 210окв Сегодня, 15:49
    Давно пора.Да и не только их,полно и тех кто исподволь льет грязь на свою Родину.Ну какие это "граждане".
    210окв
    1. рич Сегодня, 16:00
      Вот это, Дима, правильно. Надо законодательно признать террористами не только тех кто занимается физическим террором, но и идейным то-же. Например, тех кто своей деятельностью наносит вред безопасности государства, народа и его истории. А так-же подрывает экономическую безопасность страны
      рич
      1. sl22277 Сегодня, 16:15
        Верно. У нас в России есть такие..,и в сфере искусства их полно.Где живут там и гадят ! Они не достойны быть гражданами нашей страны ! ( Такие как Макаревич ,Ахеджакова и пр. компания....).
        sl22277
  3. Рабинович_007 Сегодня, 15:49
    Правильно.
    У нас ни у кого яиц нет, слабые.
    Давно бы всё это арабьё отправить в иран, с Кнессета всю эту вонь выкинуть.
    Рабинович_007
    1. рич Сегодня, 16:08
      В Беларуси вроде пока Кнессета нет. Или может от нас что-то скрывают? belay
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
        Дима , Рабинович просто сейчас находится в Беларуси (на Родине) , а живёт в Израиле . yes
        bouncyhunter
        1. рич Сегодня, 16:33
          Теперь понятно. А то у меня чуть крыша не поехала. Всегда такой правильный был, все коменты по делу, и вдруг - всех арабов выселить, и Кнессет разогнать request
          рич
  4. DMoroz Сегодня, 15:52
    и ближайших родственников тоже (если есть гражданство РФ), которые знали, но своевременно не сообщили властям о намерении таких лиц заниматься террористической деятельностью...
    DMoroz
  5. MCMLX Сегодня, 15:56
    Расширить применение этой меры на русофобию, коррупцию и бандитизм.
    Вообще лишать гражданства можно чаще и активнее. У нас очень много ненужных людей и наоборот, нужным людям нужно упростить предоставление гражданства.
    MCMLX
    1. Егоза Сегодня, 15:59
      Цитата: MCMLX
      Расширить применение этой меры на русофобию, коррупцию и бандитизм.

      А заодно и на тех, кто на своих машинах гасают - гонки устраивают. извините, из=за них люди гибнут. Тут уж штрафом и общественными работами не научишь!
      Егоза
  6. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:58
    Только мертвым террористам все равно. А вот если и родню лишить гражданства, да плюс спросить с тех, кто это гражданство дал, вот тогда будет результат.
    ШВЕДский_стол
    1. Вежливый Лось Сегодня, 16:18
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Только мертвым террористам все равно.

      Мера эта будет направлена на тех, кто пока еще коптит это небо. Например: засветился кто-нить в НВФ в Сирии или еще где-то, его по решению суда лишили нашего гражданства. Паспорт стал недействителен. Причем на всех границах. Уже так просто не поскачешь туда-сюда.
      Вежливый Лось
  7. Proton Сегодня, 16:00
    Да уже давно пора вернуть полезную советскую практику лишения гражданства am и не только за терроризм.
    А еще вернуть «вышку» и полную конфискацию.
    Proton
  8. tomket Сегодня, 16:02
    Президенту нужно развить инициативу, и предавать террористов анафеме, насылать проклятия , лишать их водительских прав и отказывать в получении кредита)))). Этот комплекс мер серьезно ударит по терроризму во всем мире)))))
    tomket
  9. домохозяйка Сегодня, 16:03
    С одной стороны, вроде, правильно. С другой - непонятно. Ну, кто приехал и получил гражданство, а оказался замешан в терроризме - лишить гражданства и... выслать? Это наказание такое?Кого высылать, если смертник? А если не допустили до теракта, то обычно при задержании его убивают. Нет? А если всё же задержали - ему место в одиночке пожизненно. Высылать? Ну, как фашиста в плен взяли и в Германию выслали. А если это - россиянин? (кстати, сколько противников слова"россиянин" назовут такого Русским? Даже если он русский по национальности?) Те же проблемы плюс - а куда его высылать? В игил? А что даёт присяга вообще? Для одних - свято, для других - ничего не значащая формальность. Давал-не давал присягу - что, наказание разное или что? Если в чём-то ошибаюсь - разъясните.
    домохозяйка
    1. Тень тьмы Сегодня, 16:25
      Лишение гражданства необязательно высылка из страны если нет другого гражданства - куда высылать? Лишение гражданства здорово ограничивает права и возможности! Разве прибалты делая русскоязычных - негражданами, высылали их из страны?!
      Тень тьмы
    2. 123В098М567Д Сегодня, 16:37
      Лишение гр. прав это прежде всего юридическая процедура, за ним следует ограничения в социальных правах в гражданских отношениях, а в случае доказанности вины уголовное писледование лишённого гражданства лица.
      123В098М567Д
  10. Andrey Kakoyto Сегодня, 16:09
    Бесспорно решение правильное и "проРусское" - но к сожалению, с большим опозданием! Результат ослабляющего перелома антироссийских сил в стране на лицо, хотелось бы жёстче - но судя по всему "то ли ещё будет", и это радует! Ещё раз В.В.Путин показал - он Русский лидер, в этом теперь нет никаких сомнений!
    Andrey Kakoyto
  11. jurijsv Сегодня, 16:12
    Мало того гражданства надо лишать членов "пятой колонны" чья противоправная деятельность доказана. Пусть мотают к своим "работодателям" и посмотрим как они там будут нужны.
    jurijsv
  12. avg-mgn Сегодня, 16:12
    Цитата: рич
    Президент РФ поддержал идею о лишении террористов гражданства

    Только вот загвоздка - признать террориста террористом может только суд. А под этим соусом: без суда, у нас пол-страны лишить гражданства можно


    Зачем так общо - пол-страны, можно обойтись малой кровью - парочку типа Навального и полегчает, я так думаю ...
    avg-mgn
  13. Александр С. Сегодня, 16:16
    Если нарушаешь военную присягу...есть наказание. А если гражданскую присягу нарушишь...наказание будет предусмотрено...точнее..наказывать реально будут?
    Александр С.
    1. avg-mgn Сегодня, 16:26
      если гражданскую присягу нарушишь наказывать реально будут?
      Могу предложить - принудительное Украинское с повесткой на мобилизацию ...
      avg-mgn
  14. staviator Сегодня, 16:23
    ИМХО;Второе гражданство нахрен запретить,или серьезно ужесточить его получение.Или тут или туда.А то воровать,,жить как сыр вы масле,продвигать антинародные законы,это в России,а как жареным запахло сразу туда,типа я гражданин другой страны.
    staviator
    1. jurijsv Сегодня, 16:56
      Не согласен. Гражданство человек придет получать белый и пушистый а потом покажет свое истинное нутро
      И что?????
      jurijsv
  15. FirstNormann Сегодня, 16:23
    владимир владимирович может легче не раздавать его кому попало чтобы потом лишать не приходилось?
    FirstNormann
  16. FirstNormann Сегодня, 16:24
    опачки я сам того не желая придумал вопрос для прямой линии с президентом
    FirstNormann
  17. atakan Сегодня, 16:29
    А подпадают ли под эту статью о лишении гражданства херои АТО что с России?
    atakan
  18. roskot Сегодня, 16:33
    Вопрос назрел. Я бы сказал перезрел...
    roskot
  19. Чаронда Сегодня, 16:38
    Лишать гражданства РФ нужно не только террористов,но и их пособников и членов их семей,которые,как правило,в курсе того,чем занимаются их близкие и покрывают их преступную деятельность....А лучше всего,пересмотреть правила предоставления гражданства РФ и прекратить его предоставлять гражданам больных русофобией государств в полном объеме,за исключением представителей коренного населения РФ,возвращающихся в РФ,на историческую Родину.
    Чаронда
  20. samarin1969 Сегодня, 16:38
    Остановит ли угроза лишения гражданства террориста?......Лучше сносить бульдозерами дома террористов и их пособников....Пусть родители следят за "студентами духовных академий" и любителями шастать по кавказским лесам.
    samarin1969
    1. домохозяйка Сегодня, 17:04
      Представляете, живёт террорист в пятиэтажке.... Да и частный дом сносить - лучше нуждающимся отдать. И родственники не всегда в курсе.
      домохозяйка
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