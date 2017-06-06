Президент РФ поддержал идею о лишении террористов гражданства
Важную информацию публикует пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин одобрил предложения о необходимости лишать российского гражданства лиц, причастных к террористической деятельности. При этом, по словам Владимира Путина, для реализации этой меры необходимости провести всесторонние консультации, включая консультации с Конституционным судом.
В ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным глава государства поддержал и идею о необходимости приносить клятву или присягу при обретении российского гражданства.
Из заявления президента (цитата РИА Новости ):
Идея о необходимости лишения террористов российского гражданства обсуждается в течение всего последнего времени. Теракт в Санкт-Петербурге, осуществлённый в апреле террористом-смертником, привёл к новому витку обсуждения темы. Депутаты предлагают выводить из российского гражданства всех тех, кто участвовал в подготовке теракта.
В ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным глава государства поддержал и идею о необходимости приносить клятву или присягу при обретении российского гражданства.
Из заявления президента (цитата РИА Новости ):
Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию. У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает своё намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее.
Идея о необходимости лишения террористов российского гражданства обсуждается в течение всего последнего времени. Теракт в Санкт-Петербурге, осуществлённый в апреле террористом-смертником, привёл к новому витку обсуждения темы. Депутаты предлагают выводить из российского гражданства всех тех, кто участвовал в подготовке теракта.
Использованы фотографии: rus-infopress.ru
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