Президент РФ поддержал идею о лишении террористов гражданства

Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию. У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает своё намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее.

Важную информацию публикует пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин одобрил предложения о необходимости лишать российского гражданства лиц, причастных к террористической деятельности. При этом, по словам Владимира Путина, для реализации этой меры необходимости провести всесторонние консультации, включая консультации с Конституционным судом.В ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным глава государства поддержал и идею о необходимости приносить клятву или присягу при обретении российского гражданства.Из заявления президента (цитата РИА Новости ):Идея о необходимости лишения террористов российского гражданства обсуждается в течение всего последнего времени. Теракт в Санкт-Петербурге, осуществлённый в апреле террористом-смертником, привёл к новому витку обсуждения темы. Депутаты предлагают выводить из российского гражданства всех тех, кто участвовал в подготовке теракта.