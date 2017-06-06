«Калашников» испытает усовершенствованные управляемые ракеты для «Аллигатора»
Концерн "Калашников" заключил соглашение с одним из НИИ Минобороны РФ на проведение предварительных и специальных летных испытаний управляемых ракет «Вихрь-1» для вертолета Ка-52, передает Интерфакс со ссылкой на сайт госзакупок.
Предусмотренные контрактом работы должны быть выполнены до конца текущего года.
«В случае приостановки испытаний срок выполнения работ продлевается», – говорится в документах на закупку.
Ранее, 3 июня, замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что ведомство намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии. Он, в частности, отмечал, что «очень хорошие результаты по эффективности» показали работы с новой управляемой ракетой "Вихрь".
«Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», – сказал Борисов.
Сообщается также, что в 2014-2016 годах «Калашников» выполнил для военных крупный заказ по производству ракет «Вихрь-1». В апреле 2016 года концерн получил новый заказ на "Вихрь-1".
Справка агентства: «Управляемая ракета "Вихрь-1" предназначена для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. метров».
Предусмотренные контрактом работы должны быть выполнены до конца текущего года.
«В случае приостановки испытаний срок выполнения работ продлевается», – говорится в документах на закупку.
Ранее, 3 июня, замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что ведомство намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии. Он, в частности, отмечал, что «очень хорошие результаты по эффективности» показали работы с новой управляемой ракетой "Вихрь".
«Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», – сказал Борисов.
Сообщается также, что в 2014-2016 годах «Калашников» выполнил для военных крупный заказ по производству ракет «Вихрь-1». В апреле 2016 года концерн получил новый заказ на "Вихрь-1".
Справка агентства: «Управляемая ракета "Вихрь-1" предназначена для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. метров».
Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru
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