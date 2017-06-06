17:13 06 июня

«Калашников» испытает усовершенствованные управляемые ракеты для «Аллигатора»

Концерн "Калашников" заключил соглашение с одним из НИИ Минобороны РФ на проведение предварительных и специальных летных испытаний управляемых ракет «Вихрь-1» для вертолета Ка-52, передает Интерфакс со ссылкой на сайт госзакупок.



Предусмотренные контрактом работы должны быть выполнены до конца текущего года.


«В случае приостановки испытаний срок выполнения работ продлевается», – говорится в документах на закупку.

Ранее, 3 июня, замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что ведомство намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии. Он, в частности, отмечал, что «очень хорошие результаты по эффективности» показали работы с новой управляемой ракетой "Вихрь".

«Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», – сказал Борисов.

Сообщается также, что в 2014-2016 годах «Калашников» выполнил для военных крупный заказ по производству ракет «Вихрь-1». В апреле 2016 года концерн получил новый заказ на "Вихрь-1".

Справка агентства: «Управляемая ракета "Вихрь-1" предназначена для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. метров».

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru
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Комментарии 23

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  1. Zaurbek Сегодня, 15:59
    Запутался я уже, а АТАКА чем от вихря-1 отличается?
    Zaurbek
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:09
      Концерн "Калашников" развивается отлично, помнится столько криков было разграбят загубят.. и т.д.
      Вот только как интересно у них тяжба идем о воровстве нелицензионном многими странами брэнда автомата легендарного..? Так же и штампуют в Польше, Китае и т.д. без лицензий...
      ОТДЕЛ
    2. abc_alex Сегодня, 16:10
      Атака создана в Коломне, Вихрь в Туле.
      Атака делалась как общевойсковая, поэтому у неё дальность "до горизонта" -- 5-6 км.
      Вихрь делался под вертолёт сразу, потому дальность до 10 км.

      У Атаки номенклатура боевых частей.
      У Вихря одна -- кумулятивно-осколочная.
      abc_alex
    3. Topotun Сегодня, 16:11
      Атака имеет меньшую дальность, радиокомандный метод управления. Меньшую скорость.
      Topotun
    4. san4es Сегодня, 16:29
      Цитата: Zaurbek
      Запутался я уже, а АТАКА чем от вихря-1 отличается?

      "Атака"

      san4es
  2. Армата Сегодня, 15:59
    Где ещё этот концерн не засветился? И всё то они умеют, и всё изобретают. Не напоминает всеми любимый локхед?
    Армата
    1. рич Сегодня, 16:12
      ракеты «Вихрь-1».


      рич
      1. Zaurbek Сегодня, 16:33
        Это- Калибр вообще!
        Zaurbek
    2. Pirogov Сегодня, 16:17
      Цитата: Армата
      Где ещё этот концерн не засветился? И всё то они умеют, и всё изобретают. Не напоминает всеми любимый локхед?

      А что в этом плохого , это же хорошо когда концерн имеет множество разработок .
      Pirogov
  3. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:00
    А как же принцип "пустил и забыл"? Не слышно про такие разработки?
    ШВЕДский_стол
    1. dvina71 Сегодня, 16:05
      Цитата: ШВЕДский_стол
      А как же принцип "пустил и забыл"? Не слышно про такие разработки?

      Это натовский принцип. Советский\российский - выстрелил-попал.
      dvina71
      1. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:13
        Они как бы тоже попадают. Просто такие ракеты удобнее.
        ШВЕДский_стол
        1. dvina71 Сегодня, 16:22
          Цитата: ШВЕДский_стол
          Они как бы тоже попадают. Просто такие ракеты удобнее.

          Расскажите мне, как по совокупным характеристика ,Джэавелин выстрелилзабыл и при этом попал,в условиях плотного общевойскового боя. Потому что именно в таком бою применяются цели Джавелинов ,тяжелая бронетехника.
          Напоминаю характеристики - макс.дальность пуска 1км, время пуска - до захвата цели ГСН..
          Вот скажите мне.. Тепловая ГСН в условиях множества источников тепла на поле боя,пыли,дыма.. как долго будет захватывать цель? Все это время два чудика будут сидеть с трубой в зоне прямой видимости..потенциальной цели. Как долго понадобится что бы их снести к чертям?
          Вихрь превосходит по дальности пуска и скорости ракеты, кроме того имеет демаскирующий способ наведения.. У кого больше шансов выстрелить и попасть?
          dvina71
          1. _Ugene_ Сегодня, 16:31
            Во первых, причем тут Javelin, если про вертолетную ракету речь идет. Во вторых у вас слишком упрощённое понимание работы ГСН ПТУР. Там очень сложные математические алгоритмы, работающие в режиме реального времени, в современных ГСН вероятность срыва захвата без СПЕЦИАЛЬНОГО противодействия очень низка. Обычная пыль, дым, другие источники тепла рядом вообще не помеха для современных ГСН.
            Они и вообще по холодным целям типа бункера не плохо работают.
            А ещё посмотрите свежие видео применения Вихря нашими вертолетчиками в Сирии. Вертолет вынужден висеть неподвижно на всем протяжении полета вихря. С серьезным противником такой номер не пройдет, это неизбежно приведёт к увеличению потерь. Да и ручное наведение на быстродвижущиеся объекты, судя по видео, тоже проблема. Все эффектные попадания по неподвижным или движущимся на/от вертолета объекты.
            _Ugene_
            1. dvina71 Сегодня, 16:47
              Цитата: _Ugene_
              Во первых, причем тут Javelin, если про вертолетную ракету речь идет. Во вторых у вас слишком упрощённое понимание работы ГСН ПТУР.

              Во первых у меня нормальное понимание работы ГСН. Одно дело захватить самолет нга фоне ВСЕГДА холодного неба,и совсем другое прячущийся,оснащенный средствами маскировки и защиты.танк.. у которого стоят датчики на облучение и два пулемета. 7.62 и 14.5,который кста превосходит по дальности пуска Джавелин.
              Во вторых.. Джвалин я взял как наиболее известный образец самонаводящегося оружия.
              И недостатки:

              - ПТРК может поражать цели лишь в зоне в прямой видимости. А это ставит под сомнение его боеспособность на дистанции более 1 километра.
              - Крайне нерационально использовать комплекс для стрельбы на дистанции до 0.5 километра, поскольку на таких дистанциях хорошо зарекомендовали себя гораздо более дешёвые и лёгкие ручные гранатометы. Однако, с поправкой на то, что ручные гранатометы могут эффективно уничтожать лишь цели с легкой броней.
              - Стрелок не может повлиять на полёт ракеты после запуска. А когда цель имеет температуру, мало отличающуюся от температуры деталей рельефа, например, в пустынной местности, то ракета может потерять цель.
              - Высокая цена. Стоимость пускового устройства приблизительно 125 тысяч долларов, а ракеты около 80 тысяч долларов.
              - Перед запуском ракеты необходимо произвести охлаждение головки самонаведения, что совокупно со временем на захват цели составляет около 1 минуты.
              - Специалисты по вооружению разных стран отмечают низкую эффективность подобных систем, поскольку попадание ракеты в башню танка не обеспечивается стопроцентное выведение его из строя.
              - И последнее – из-за сложной траектории «Джавелин» не может применяться в городских условиях и в лесистой местности.

              И хорошо.. сравним его с ПТРК Корнет...Который не "забыл.."
              Недостатки комплекса:

              - Значительный вес пусковой установки и ракеты в ТПК – порядка 50 килограммов.
              - ПТУР наводится на цель по лазерному лучу, что демаскирует позицию установки.
              - Расчет установки состоит из двух человек.


              Преимущества:

              - Относительно низкая стоимость ракеты и пусковой установки – около 30 тысяч долларов США.
              - Существует возможность корректировать полет на марше.
              - Уверенное поражение целей на дальностях до 5.5 километра.
              - Высокая бронепробиваемость – до 1200 миллиметров гомогенной брони, что позволяет поражать любой из существующих на сегодняшний день танков.

              Ну так кто в итоге попал?
              Как вы вообще представляете себе выжить минуту !!! у всех на виду наводя ракету? А?
              dvina71
            2. dvina71 Сегодня, 16:52
              Цитата: _Ugene_
              А ещё посмотрите свежие видео применения Вихря нашими вертолетчиками в Сирии

              Смотрел.. попадают и в стоячие и в движущиеся куда угодно,хоть вна,хоть туда сюда.
              И кто вам сказал что у боевиков нечем сбивать вертушки? Самолеты САА они почему-то регулярно сбивают. Кроме того.. экипажи ,по крайне мере в это видно по доступным видео,используют ручное наведение. Хотя есть и автоматический режим. Система сама держит марку на цели.
              dvina71
              1. _Ugene_ Сегодня, 17:02
                У Вас очень однобокое видение ситуации. По поводу дальности - возьмите ПТУР 3-го поколения других производителей, например Спайк, там с дальностью всё норм, есть и побольше чем у Корнета.
                Основное же преимущество ПТУР 3 пок. - возможность поражать цель сверху, в наименее защищенное место + защищенность использующего его пехотинца (выстрелил и спрятался). Из минусов - стоимость. Должны быть в войсках и 2 и 3 поколение, применяться в зависимости от задачи. Где-то чисто экономически выгоднее применять 2 поколение, но 3 должно быть по любому, и то, что у нас его нет это явный минус нашим разработчикам и военным.
                Как только у нас появится ПТРК 3-го пок. отечественной разработки все сразу начнут хвалить его хар-ки и перечислять преимущества. А раз нет, то, конечно, фуфло.
                _Ugene_
    2. abc_alex Сегодня, 16:16
      А, похоже, у нас как с бомбами пошли своим путём. Вместо как "во всём цивилизованном мире" лепить систему наведения на каждую ракету, поднимая её цену до уровня "мировых стандартов" наши разрабатывают стационарные системы сопровождения цели. Уж не знаю, работают они сейчас или нет, но по идее системе И-251 «Шквал» достаточно один раз "показать" цель, и она уже сама, автоматически доводит ракету Вихря до соприкосновения с ней.
      abc_alex
  4. Logall Сегодня, 16:02
    «Управляемая ракета "Вихрь-1" предназначена для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. метров».
    10 ем это весомо, да и высота подходящая. Поляки зенитку создают, так она на 2км вверх стрелять будет. Сразу в пыль!
    Logall
  5. bouncyhunter Сегодня, 16:07
    Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности.

    То есть , реализация принципа "выстрелил - забыл" не рассматривается ?
    bouncyhunter
  6. Alexey-74 Сегодня, 16:22
    Практика в реальных боевых условиях покажет, концепция "выстрелил-забыл" почему то никак не доходит до наших разработчиков, я не спец лично.....может наши идут по своему пути.
    Alexey-74
    1. Zaurbek Сегодня, 16:34
      А вы предложите схему и компоненты..и сталинскую премию вам дадут.
      Zaurbek
    2. abc_alex Сегодня, 17:00
      А вы цену изделия посчитайте. Когда речь шла о армиях глобального конфликта, войны миллион-на-миллион, прорывах танковых армий до Ла-Манша и работы по ним десятков вертолётов, по которым целятся десятки же войсковых комплексов ПВО, тогда потратить 65-90 тыс. долларов на одну ракету не казалось чересчур.
      А сейчас-то основные цели какие? Джихад-мобили, грузовики, и группы боевиков.
      abc_alex
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