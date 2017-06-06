17:17 06 июня

В РФ созданы новые материалы для «плаща-невидимки»

Новая разработка сделает российских военных невидимыми для средств разведки, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна «Тракторные заводы» (КТЗ).

Маскировочный костюм с применением новых материалов

«Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии», – говорится в релизе, поступившем в агентство.


Новая технология позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки,
рассказали в пресс-службе.

Согласно информации, разработка позволит создать «легкие радиопоглощающие или радиорассеивающие материалы, применяемые в современных средствах маскировки подвижной военной техники и личного состава».

«Сегодня для этих целей приспособлены различные маскировочные сети, накидки на основе многослойных тканых структур, лакокрасочные покрытия и т.д. Все они тяжелы, многие из них работают в достаточно узких диапазонах длин волн или имеют низкие эксплуатационные характеристики», – отмечается в сообщении.

Кроме того, новая технология позволяет создать ткани с мембранным эффектом.

Мембранный эффект в них достигается нанесением на ткань тонкого фторопластового покрытия со специальными свойствами. Мембранные ткани широко используются в спортивной одежде, военной униформе и там, где человек вынужден работать в экстремальных условиях. Применение таких тканей в экипировке военнослужащих позволит значительно повысить их комфорт при работе в широком диапазоне температур и нагрузок,
говорится в релизе.

Технология разработана Саратовским госуниверситетом (СГУ). ОАО "НИИ стали" (входит в военный дивизион КТЗ) и СГУ заключили соглашение о совместном исследовании вопросов практического применения разработки.

НИИ стали является крупнейшим в РФ разработчиком и производителем комплексных систем защиты.

Использованы фотографии: Саратовский государственный университет
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 16:21
    Крутая штука.
    Рабинович_007
    1. Тралл Сегодня, 16:26
      Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии

      Алилуйя! Пошла отдача! smile
      Тралл
      1. Владимир 38 Сегодня, 16:32
        Цитата: Тралл
        Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии

        На их месте должен был быть он smile

        Этот только умеет бюджет осваивать, делает его не видимым)) Реально уже столько лет его детище существует, а кто нибудь знает, какой прорыв совершил в нано науке данный персонаж?
        Владимир 38
        1. 210окв Сегодня, 16:38
          "Прорыв" огромной дырищи в госсобственности он осуществил..
          Цитата: Владимир 38
          Цитата: Тралл
          Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии

          На их месте должен был быть он smile

          Этот только умеет бюджет осваивать, делает его не видимым)) Реально уже столько лет его детище существует, а кто нибудь знает, какой прорыв совершил в нано науке данный персонаж?
          210окв
      2. 210окв Сегодня, 16:33
        Когда же тебя рыжий ворюга "отдача замучает"?
        Цитата: Тралл
        Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии

        Алилуйя! Пошла отдача! smile
        210окв
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:22
    сообщение пресс-службы концерна «Тракторные заводы» (КТЗ).

    Во времена СССР этим вроде занимались НИИ различных уровней..! Ну если тракторные заводы начали , то думаю русских разозлили не на шутку... angry
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 16:53
      Судя по фото, для тепловизора почти незаметно. Крутая вещь
      рич
  3. yason Сегодня, 16:23
    круто, я тоже об этом писал
    yason
    1. Logall Сегодня, 16:26
      Где писал? Что писал?
      Logall
      1. yason Сегодня, 16:59
        просто меня не опубликовали)
        здесь
        yason
  4. Logall Сегодня, 16:23
    Молодцы! Честно хвалю. Всё для оборонки делают. Но вот когда наши достижения в быту начнут использовать? Сколько денег можно стране заработать. Китай бы только позавидовал.
    Logall
    1. Дамир Сегодня, 16:28
      у Вас крайне интересный быт ежели в нем потребен бронежилет со свойствами радиопоглощения или радиорассеивания.....
      Дамир
      1. Logall Сегодня, 16:36
        От жены бы прятался! Всё время находит.
        Logall
        1. Дамир Сегодня, 16:45
          в разумении Китая.... хотите понизить им деторождаемость???? так у них и так вроде программа действует - Одна семья - один ребенок.... правда судя по всему она выполняется как у на с антиалкогольная компания в свое время....
          Дамир
        2. bk316 Сегодня, 16:45
          От жены бы прятался!

          Продвинутая у Вас жена - с приборами радиоразведки и ик оптикой.
          bk316
          1. Logall Сегодня, 17:03
            Оптики и приборов не видел, но создаётся впечатление, что есть.
            Logall
  5. Alexey-74 Сегодня, 16:41
    Надо эту технологию в войска еще внедрить.....а как известно у нас очень медленно и со скрипом новинки поставляют в войска.
    Alexey-74
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:06
      Думаю , что при следующей модернизации "Ратника" эту технологию начнут внедрять . По крайней мере - очень на это надеюсь .
      bouncyhunter
  6. Shahno Сегодня, 16:51
    А как насчет ик-диапазона. Да ,придется попотеть.
    Shahno
  7. НЕКСУС Сегодня, 17:04
    "Шапку невидимку" смастерили,теперь "Сапоги скороходы" для пехоты надо выстругать,"Меч кладенец" и "Скатерть самобранку"...тогда и на Кащея можно идти и на Змея Горыныча. wink
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:17
      Цитата: НЕКСУС
      "Меч кладенец"

      С этим поосторожнее , а то кто-нибудь в штаны накладёт . lol
      bouncyhunter
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