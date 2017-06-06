В РФ созданы новые материалы для «плаща-невидимки»

Новая технология позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки,

Мембранный эффект в них достигается нанесением на ткань тонкого фторопластового покрытия со специальными свойствами. Мембранные ткани широко используются в спортивной одежде, военной униформе и там, где человек вынужден работать в экстремальных условиях. Применение таких тканей в экипировке военнослужащих позволит значительно повысить их комфорт при работе в широком диапазоне температур и нагрузок,