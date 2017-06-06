В РФ созданы новые материалы для «плаща-невидимки»
Новая разработка сделает российских военных невидимыми для средств разведки, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна «Тракторные заводы» (КТЗ).
«Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии», – говорится в релизе, поступившем в агентство.
Согласно информации, разработка позволит создать «легкие радиопоглощающие или радиорассеивающие материалы, применяемые в современных средствах маскировки подвижной военной техники и личного состава».
«Сегодня для этих целей приспособлены различные маскировочные сети, накидки на основе многослойных тканых структур, лакокрасочные покрытия и т.д. Все они тяжелы, многие из них работают в достаточно узких диапазонах длин волн или имеют низкие эксплуатационные характеристики», – отмечается в сообщении.
Кроме того, новая технология позволяет создать ткани с мембранным эффектом.
Технология разработана Саратовским госуниверситетом (СГУ). ОАО "НИИ стали" (входит в военный дивизион КТЗ) и СГУ заключили соглашение о совместном исследовании вопросов практического применения разработки.
НИИ стали является крупнейшим в РФ разработчиком и производителем комплексных систем защиты.
«Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии», – говорится в релизе, поступившем в агентство.
Новая технология позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки,рассказали в пресс-службе.
Согласно информации, разработка позволит создать «легкие радиопоглощающие или радиорассеивающие материалы, применяемые в современных средствах маскировки подвижной военной техники и личного состава».
«Сегодня для этих целей приспособлены различные маскировочные сети, накидки на основе многослойных тканых структур, лакокрасочные покрытия и т.д. Все они тяжелы, многие из них работают в достаточно узких диапазонах длин волн или имеют низкие эксплуатационные характеристики», – отмечается в сообщении.
Кроме того, новая технология позволяет создать ткани с мембранным эффектом.
Мембранный эффект в них достигается нанесением на ткань тонкого фторопластового покрытия со специальными свойствами. Мембранные ткани широко используются в спортивной одежде, военной униформе и там, где человек вынужден работать в экстремальных условиях. Применение таких тканей в экипировке военнослужащих позволит значительно повысить их комфорт при работе в широком диапазоне температур и нагрузок,говорится в релизе.
Технология разработана Саратовским госуниверситетом (СГУ). ОАО "НИИ стали" (входит в военный дивизион КТЗ) и СГУ заключили соглашение о совместном исследовании вопросов практического применения разработки.
НИИ стали является крупнейшим в РФ разработчиком и производителем комплексных систем защиты.
Использованы фотографии: Саратовский государственный университет
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти