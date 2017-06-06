17:19 06 июня

МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C

Истребитель МиГ-31 России перехватил над Баренцевым морем рядом с границей РФ противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион". После безопасного сближения норвежский самолет изменил курс и ушел в сторону от российской границы, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 12:30 мск средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, летевший вдоль госграницы РФ с выключенным транспондером.




Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион"
- уточнили в Минобороны, передает ТАСС -
После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром


Это уже второй случай перехвата российскими истребителями самолета НАТО за 6 июня. Ранее Минобороны сообщило о полете рядом с границей России стратегического бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил США. Материал об этом можно прочитать тут

Использованы фотографии: http://www.airwar.ru/aircraft.html
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 16:39
    Теперь это обычное дело.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 16:41
      Где наши боевые чайки? Надо метить тех кого уже перехватили smile
      Тралл
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:48
        Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31

        Старичок сверхзвуковой , еще не раз покажет себя..! Он для таких делов и был создан во времена СССР. Лезут к нам и прощупывают вороги!
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 16:53
          Цитата: 210окв
          Теперь это обычное дело.


          Будем друг друга тренировать.
          cniza
        2. рич Сегодня, 17:05
          ОТДЕЛ: Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31. Старичок сверхзвуковой

          Я бы даже сказал - старичок еще досветовой sad
          рич
      2. Подрезчик Сегодня, 16:48
        Разлетались что-то, голуби! Лодочку искали в Баренцевом море? Пусть вон своих союзничков потренируют, а то они беженцев от террористов отличить не могут.
        Подрезчик
  2. Spartanez300 Сегодня, 16:49
    Нужно отвечать аналогичными действиями , чтоб их нервы всегда были на пределе .
    Spartanez300
  3. DEZINTO Сегодня, 16:52
    Ну а что? Обычный рабочий день у всех.
    Нормальная ситуация на мой взгляд.
    DEZINTO
  4. andrewkor Сегодня, 16:53
    Надеюсь всё прошло профессионально,притензий нет??!!
    andrewkor
  5. avg-mgn Сегодня, 16:57
    Ну с этим понятно, но какого хрена делал у нашей границы В-52, (хрен знает с какой начинкой) - даже сами его хозява не могут внятно прблеять ...
    avg-mgn
  6. sabakina Сегодня, 17:11
    Тут пишут "теперь это обычное явление", "будем тренировать друг друга". А вам не кажется, что эти явления слишком уж сильно участились, да ещё принимая во внимание наращивание группировки у наших границ. Даже норвеги страх потеряли. Ждём 22-е?
    sabakina
  7. _Ugene_ Сегодня, 17:17
    Истребитель МиГ-31
    теперь он больше перехватчик чем истребитель
    _Ugene_
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