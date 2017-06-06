Росгвардия планирует заменить авиационный парк

Из современных образцов предлагается закупить самолеты Ил-76МД с новыми двигателями, Ту-204, Ан-148, Ил-112, вертолеты Ми-8 новых модификаций "АМТ" и "АМТШ", Ми-26Т2 и Ми-35М

Военно-промышленной комиссией одобрены контрольные цифры для планирования государственной программы вооружений на 2018-2025 годы, в том числе по вопросам закупки новой авиационной техники. В случае реализации этой программы мы сможем доукомплектовать подразделения авиачасти до штатной численности, повысить исправность летательных аппаратов и увеличить долю современных воздушных судов до 70% к 2025 году