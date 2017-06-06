17:17 06 июня

Росгвардия планирует заменить авиационный парк

Росгвардия планирует закупить транспортно-боевой вертолет Ми-35М, а также четыре модели пассажирских самолетов и две модели вертолетов для укомплектования авиационного парка ведомства к 2025 году, сообщил на брифинге начальник Главного управления авиации Росгвардии генерал-лейтенант Александр Афиногентов, передает РИА Новости

Росгвардия планирует заменить авиационный парк


Из современных образцов предлагается закупить самолеты Ил-76МД с новыми двигателями, Ту-204, Ан-148, Ил-112, вертолеты Ми-8 новых модификаций "АМТ" и "АМТШ", Ми-26Т2 и Ми-35М
— сказал Афиногентов.


По его словам, вертолет Ми-35 будет закупаться для замены уже существующего в авиационном парке ударного вертолета Ми-24. Кроме того, планируется закупить до 200 единиц средств наземного обеспечения полетов и до 300 ремонтных работ на существующих единицах авиации.

Как сообщил Афиногентов, закупка будет проводиться в соответствии с решением президента РФ о необходимости иметь не менее 70% современных образцов вооружений и военной техники.

Военно-промышленной комиссией одобрены контрольные цифры для планирования государственной программы вооружений на 2018-2025 годы, в том числе по вопросам закупки новой авиационной техники. В случае реализации этой программы мы сможем доукомплектовать подразделения авиачасти до штатной численности, повысить исправность летательных аппаратов и увеличить долю современных воздушных судов до 70% к 2025 году
— сказал Афиногентов.

Использованы фотографии: https://www.digitalcombatsimulator.com/en
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Комментарии 4

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  1. 210окв Сегодня, 17:03
    Да и пусть закупают.Производство загружено будет..
    210окв
    1. рич Сегодня, 17:11
      Росгвардия использует беспилотники малого класса и ближней дальности типа ZALA, "Элерон" и "Орлан", а также комплексы высотного видеонаблюдения на базе аэростатов типа "Око"
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:14
        Дим , не удивлюсь если появится наш вечноворчащий друг Лёха и опять начнёт старую песню : "А нафига это Росгвардии ?" . wink
        bouncyhunter
    2. alexmach Сегодня, 17:14
      Однако и техника в распоряжении росгвардии.
      alexmach
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