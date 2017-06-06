В Киеве заговорили о необходимости установления диктатуры
Замглавы украинского министерства по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что на Украине нужно установить диктатуру. Об этом он заявил в эфире NewsOne, передает РИА Новости
По словам замминистра, нынешний политический строй на Украине не имеет ничего общего с демократией и не может вывести страну из "глубочайшего кризиса". В связи с этим, как отметил Тука, он является сторонником "более жестких мер", в частности, диктатуры.
По словам замминистра, нынешний политический строй на Украине не имеет ничего общего с демократией и не может вывести страну из "глубочайшего кризиса". В связи с этим, как отметил Тука, он является сторонником "более жестких мер", в частности, диктатуры.
То, что мы имеем сейчас, нам просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег — это наше светлое будущее— заключил Тука.
Использованы фотографии: https://pohnews.org/
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