19:42 06 июня

В Киеве заговорили о необходимости установления диктатуры

Замглавы украинского министерства по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что на Украине нужно установить диктатуру. Об этом он заявил в эфире NewsOne, передает РИА Новости

В Киеве заговорили о необходимости установления диктатуры


По словам замминистра, нынешний политический строй на Украине не имеет ничего общего с демократией и не может вывести страну из "глубочайшего кризиса". В связи с этим, как отметил Тука, он является сторонником "более жестких мер", в частности, диктатуры.


То, что мы имеем сейчас, нам просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег — это наше светлое будущее
— заключил Тука.



Использованы фотографии: https://pohnews.org/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 18:13
    Правильно думают-
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 18:17
      А там что диктатуры нет..?Вседозволенности и безнаказности?
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 18:23
        Будет у них шоколадный фюрер или дуче.
        "Фашистская Диктатура как высшая форма европейской демократии" т.1,Тука.
        Zibelew
      2. Pirogov Сегодня, 19:20
        Цитата: 210окв
        А там что диктатуры нет..?Вседозволенности и безнаказности?

        Это всё уже и так есть просто таким сволочам как Тука и этого мало ,хотят тотального контроля над народом . Запрет Одноклассников, ВКонтакте это похоже только начало ...........
        Pirogov
        1. stalkerwalker Сегодня, 19:27
          Цитата: Pirogov
          Запрет Одноклассников, ВКонтакте это похоже только начало ...........

          Да, ребята.... Как грится, не рой яму другому.....
          Скоро и интернет по талонам, и консервированные ежики по праздникам...
          lol
          И это еще не предел...
          laughing
          stalkerwalker
    2. Смог Сегодня, 18:20
      Цитата: МПК105
      Правильно думают-

      Только Леш не о том , а наверное немного о другом. Что для них более привычно

      А Ильича для у к р ов вообще неприлично постить. Это же их главный ворог.
      Смог
      1. pjastolov Сегодня, 18:34
        по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает,

        pjastolov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:16
          Панов хотят опять западненцы! А Донбасс не хочет, потому что мы русские!Вот и все ...

          Так всегда было за нашу историю!
          ОТДЕЛ
  2. hirurg Сегодня, 18:14
    О! До диктатуры додумались! Первая диктаторская, ассоциированная с Европой!
    Где то это уже было..
    Аааа... революция, диктатура пролетариата...
    Дальше репрессии врагов народа?
    hirurg
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:30
      Дальше репрессии врагов народа?


      у них все через другое место. они начали с гражданской войны. а политическая движуха уже идет на ее фоне.

      Так что все еще хуже и адовее.

      с-т Petrov
    2. Офицер запаса Сегодня, 19:16
      "на Украине нужно установить диктатуру"

      Диктатуру кого или чего? Там и так всякой диктатуры хватает - диктатуры коррупции, воровства, халявы. Фюрера, правда, еще нет. Порошенко явно не потянет. Если только Маккейна из штатов пришлют.
      Офицер запаса
  3. bouncyhunter Сегодня, 18:19
    Замглавы украинского министерства по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что на Украине нужно установить диктатуру.

    Неувязочка , господа потомки протоукров : а куда матрасную дерьмократию засунете ?
    bouncyhunter
    1. Смог Сегодня, 18:22
      Цитата: bouncyhunter
      а куда матрасную дерьмократию засунете

      Она на них ПОКА не распространяется. Но пока!
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:25
        Когда коснётся - будет им и диктатура , и прочие удовольствия . yes
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 18:26
          Паш, как думаешь, удовольствий - много и сразу, или постепенно и медленно? laughing
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:33
            Не знаю , Костя , с кастрюлеголовыми ни в чём нельзя быть уверенным . Вдруг им завтра понадобится абсолютная монархия или кастовое деление ? request
            bouncyhunter
          2. cniza Сегодня, 18:34
            Лучше круглое в квадратное и с поворотом. laughing
            cniza
            1. Смог Сегодня, 18:41
              Цитата: cniza
              Лучше круглое в квадратное и с поворотом. laughing

              Педалик я думаю сможет. Умелец......
              Смог
              1. cniza Сегодня, 18:44
                "Талантлив" , этот сможет.
                cniza
      2. cniza Сегодня, 18:25
        Неувязочка , господа потомки протоукров : а куда матрасную дерьмократию засунете ?


        Паша , я бы сказал куда , так забанят , а так там анархия и им придется пройти через диктатуру или исчезнуть .
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 18:31
          Нашего АГЛа считают последним диктатором Европы. Можем отдолжить на время...он вам быстро ваши орешки в дверях защемит!
          Подрезчик
          1. Дамир Сегодня, 19:16
            Вам совсем Лександра Рыгорича не жаль?????
            Дамир
        2. bouncyhunter Сегодня, 18:32
          Цитата: cniza
          им придется пройти через диктатуру или исчезнуть .

          Из двух зол обычно выбирают худшее . Посмотрим , что выберет Украина .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:38
            Они попытаются на двух стульях усидеть.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:41
              По примеру одного известного Президента ? wink Так могут вместо двух стульев оказаться дупой на цементном полу .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:45
                Счастье , если на полу ничего торчать не будет.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:49
                  Это уж как кто подсуетится из "друзей" . wink
                  bouncyhunter
          2. Подрезчик Сегодня, 18:43
            Паша, Украина выбирает диктатуру, с ассоциированным членством в Евросоюзе, на фоне нацистско-фашистской идеологии и хроническим русофобством с обязательным уважением к укропредкам и бендеровским ветеранам! Как то так!
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:45
              Саш , а теперь сам прочитай что ты написал и поставь 404-ой диагноз . lol
              bouncyhunter
              1. Подрезчик Сегодня, 18:50
                Так вот я и попытался перечислить направления (все не успел!) развития современного украинского гос-ва, и понял...диагноз! laughing
                Подрезчик
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
                  И это - наши южные соседи , Саша ... Как тут не спать с пистолетом под подушкой ? wink
                  bouncyhunter
                  1. Подрезчик Сегодня, 19:03
                    С пистолетом. Тут АК нужен, лучше ПКМ, а лучше...ты давеча говорил что-то про Полонез?
                    Подрезчик
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:05
                      Было дело , только вот незадача - "Полонез" под подушку не уместится . lol
                      bouncyhunter
          3. Alexey RA Сегодня, 19:04
            Цитата: bouncyhunter
            Из двух зол обычно выбирают худшее . Посмотрим , что выберет Украина .

            Как всегда - всё сразу: сначала полмешка соли, затем матумбу, а под конец - деньги. laughing
            Alexey RA
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:10
              Цитата: Alexey RA
              Как всегда - всё сразу: сначала полмешка соли, затем матумбу, а под конец - деньги.

              Учитывая их великоукрский менталитет - это наиболее вероятный сценарий развития событий . lol
              bouncyhunter
        3. pjastolov Сегодня, 18:37
          а так там анархия и им придется пройти через
          pjastolov
    2. Fei_Wong Сегодня, 18:36
      Саудитам это никак не мешает даже публичные казни проводить. Как и матрасам закрывать на это глаза, мягко пожуря для вида.
      Fei_Wong
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:43
        Цитата: Fei_Wong
        Саудитам это никак не мешает даже публичные казни проводить.

        Вот только скакуасы - это не саудиты . Разница не то что большая - огромная .
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 18:50
          Цитата: bouncyhunter
          скакуасы - это не саудиты .

          Далеко не саудиты, где ближе к сомалийским пиратам, да простят меня пираты, за такое не лестное для них сравнение. lol
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:55
            В том регионе свои половецкие пляски под другой баян . wink
            bouncyhunter
          2. Fei_Wong Сегодня, 18:59
            ближе к сомалийским пиратам, да простят меня пираты, за такое не лестное для них сравнение.

            Хорошо, что извинился. А то могло бы так некрасиво получиться - ведь у сомалийских пиратов хоть какой-то флот более-менее есть, в отличие от Незалежной (и адмиралов - не больше, чем число кораблей).
            Fei_Wong
  4. Logall Сегодня, 18:24
    Диктатура? Сколько ещё крови прольётся?
    Да и сейчас льется рекой.
    Сейчас правит
    Logall
  5. Александр 3 Сегодня, 18:26
    Они давно установили диктатуру не умных людей.
    Александр 3
  6. roskot Сегодня, 18:27
    Проскакали демократию. Диктатура оказалась ближе. Но своя диктатура. Европа плачет.
    roskot
  7. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 18:29
    Это - зам. министра? "Пахан" на зоне приличнее выглядит! А по рассуждениям так вообще ушлепок с гоп-стоповской логикой.
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  8. avg-mgn Сегодня, 18:37
    С трудом въезжаю в это словоблудие - на Украине нужно установить диктатуру.....,
    диктатуру кого или чего? Если Порошенко - то поздно, если бандерлогов, - то она уже де факто! Чего же не хватает Незалежной? Ответ знаю и скажу - здравого смысла!
    avg-mgn
  9. LÄRZ Сегодня, 18:38
    Всё, геть майданную демократию!
    По сути, Тука, который является одним из «держателей» сайта Миротворец», озвучил внутреннюю угрозу для президента Порошенко. Радикальные силы, которых больше всего на свете боится Вальцман, готовы организовать ему режим «черных полковников», или проще говоря, хунту. Силы и возможности для этого есть, и их не раз демонстрировала группа Авакова-Турчинова, к которой принадлежит и «миротворец» Тука. Достаточно сказать, что все жесткие решения в отношении России (блокирование соцсетей, квотирование телеканалов, перспектива визового режима с РФ) сделаны Порошенко с подачи и под давлением партии «Народный фронт». Ну чем не Пападопулос и Иоаннидис? Кстати, военная диктатура правого толка пришла к власти в Греции под предлогом борьбы с «коммуно-анархической» опасностью, её политическая доктрина основывалась на принципах корпоративизма. Лидеры хунты, как правило, были родом из бедных районов и испытывали неприязнь к «излишне либеральным» взглядам жителей крупных городов, поэтому под «коммунистической опасностью» они понимали всё, не укладывавшееся в рамки их традиционных представлений — например, западную рок-музыку. Проводились широкие политические репрессии с применением пыток. Ну как, ничего не напоминает? А если добавить, что американцы оказывали активную помощь авторитарному режиму в Греции? В общем, пазл складывается…

    И вот уже Тука не скрываясь, с экранов телевизоров заявляет, я мол, сторонник более жестких мер – диктатуры. «То, что мы имеем сейчас, нам просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег – это наше светлое будущее», — подытожил «сволонтер». Явно, «кабачков» готовят к тому, что выборы, на которые они привыкли ходить, больше не будет. Да и не нужны они в стране победившей гидности, поэтому скакунам следует ждать «настоящих полковников». Что, впрочем, неудивительно: очевидно ведь, что власть пришедшая на волне антиконституционного переворота, никогда не может смениться через демократические избирательные процедуры. А значит, Украину ждет очередной путч.
    http://antifashist.com/item/get-majdannuyu-demokr
    atiyu-tuka-zayavil-chto-ukraine-nuzhen-rezhim-che
    rnyh-polkovnikov.html
    LÄRZ
  10. Антипрогрессор Сегодня, 18:40
    Как ни странно, но иного выхода нет. Да и мериканские поллитрологи вспомнили про пиночетов, самос, дювалье, пак чжоу хи, - да мало ли зия ульхаков было у америки? Прикончат Порошенко, заберут что попало, введут комендантский час, назначат главного контрразведчика... Всех - в стойло! Самоубийство по расписанию.Демократическая Европа и Штаты будут плакать от умиления... Це - не Саудвська Арабия, це - украина.
    "Слава, Слава, Слава героям!!!
    Впрочем,
    им
    довольно воздали дани"
    .Владимир Маяковский
    Теперь
    поговорим
    о дряни."
    Антипрогрессор
  11. viktor kurganov Сегодня, 18:43
    ".....выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег — это наше светлое будущее...."

    Это ваше светлое (по сравнению с тёмным будущим), настоящее.
    viktor kurganov
  12. APASUS Сегодня, 18:45
    Диктатура ??
    Да это обычная банда у власти во главе с олигархом .Этот фильм похоже из разряда комедии перейдет в разряд документальной киноленты
    APASUS
    1. Alexey RA Сегодня, 19:09
      Цитата: APASUS
      Этот фильм похоже из разряда комедии перейдет в разряд документальной киноленты

      Так уже три года как "Свадьба в Малиновке" стала документальным фильмом. smile
      - Ну, что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один стоят за свободную личность.
      - Значит, будут грабить.

      Я тебе скажу, хлопцы у нас — абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня. Дивизия — во! Морд... Морд полтораста наберётся. В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.

      Вот три пулемёта - ничего, а вот другие три штуки - один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.

      Ну и лейтмотив всех визитов пана Порошенко:
      Alexey RA
  13. капрал Сегодня, 19:33
    В Киеве заговорили о необходимости установления диктатуры

    А почему забыли добавить в заголовок слово "закона" ? Мужик на видео говорит о диктатуре закона . 4.32
    Журнализды мать их.
    капрал
Картина дня