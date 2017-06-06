19:42 06 июня

Зачем Путин приказал армии подчиниться Росгвардии?

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается вариант подчинения Вооруженных сил РФ командованию Росгвардии.




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Комментарии 2

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 19:08
    Душеновым обсуждается вариант подчинения Вооруженных сил РФ командованию Росгвардии.


    Бредовый вариант what чего дурью то маяться ...
    Тот же ЛЕХА
  2. Oden280 Сегодня, 19:26
    Полный бред
    Oden280
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