Зачем Путин приказал армии подчиниться Росгвардии? Сегодня, 18:50 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается вариант подчинения Вооруженных сил РФ командованию Росгвардии. 0 Путин объявил о стратегическом крахе США Европейцы решили скончаться коллективно Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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