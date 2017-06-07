После высказываний Грибаускайте в адрес РБ Минск напомнил ей о Боге
После высказываний президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что для Литовской Республики на востоке две угрозы – Россия и Беларусь, Минск потребовал от официального Вильнюса объяснений. Пресс-служба главного внешнеполитического ведомства РБ публикует заявление следующего характера:
Это заявление из ноты, которая была вручена литовскому чрезвычайному и полномочному послу, вызванному в связи с высказыванием президента Литвы в МИД РБ.
Из заявления белорусского МИД :
Напомним, что в самой Литве начинаются натовские военные учения по обороне так называемого Сувалкского коридора - границы Литвы и Польши на случай "вторжения из Беларуси и Калининградской области России". Эти учения угрозой для РФ и РБ г-жа Грибаускайте почему-то не считает.
6 июня в связи с высказываниями президента Литовской республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Белоруссии был вызван посол Литвы.
Это заявление из ноты, которая была вручена литовскому чрезвычайному и полномочному послу, вызванному в связи с высказыванием президента Литвы в МИД РБ.
Из заявления белорусского МИД :
В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст Главы литовского государства.
Особо было отмечено, что использованная Президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры» (учения «Запад-2017» - прим. «ВО»), является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона.
Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнёров по НАТО и популярность у избирателей.
Очень странно, что подобная риторика звучит из уст Президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским «Договором о добрососедстве и сотрудничестве», подписанным и действующим уже более 20 лет.
Внимание Посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – добрососедство, ведь соседей, как известно не выбирают – их даёт Бог.
Особо было отмечено, что использованная Президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры» (учения «Запад-2017» - прим. «ВО»), является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона.
Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнёров по НАТО и популярность у избирателей.
Очень странно, что подобная риторика звучит из уст Президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским «Договором о добрососедстве и сотрудничестве», подписанным и действующим уже более 20 лет.
Внимание Посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – добрососедство, ведь соседей, как известно не выбирают – их даёт Бог.
Напомним, что в самой Литве начинаются натовские военные учения по обороне так называемого Сувалкского коридора - границы Литвы и Польши на случай "вторжения из Беларуси и Калининградской области России". Эти учения угрозой для РФ и РБ г-жа Грибаускайте почему-то не считает.
Использованы фотографии: Newsy-world.ru
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