После высказываний Грибаускайте в адрес РБ Минск напомнил ей о Боге

6 июня в связи с высказываниями президента Литовской республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Белоруссии был вызван посол Литвы.

В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст Главы литовского государства.



Особо было отмечено, что использованная Президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры» (учения «Запад-2017» - прим. «ВО»), является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона.



Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнёров по НАТО и популярность у избирателей.



Очень странно, что подобная риторика звучит из уст Президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским «Договором о добрососедстве и сотрудничестве», подписанным и действующим уже более 20 лет.

Внимание Посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – добрососедство, ведь соседей, как известно не выбирают – их даёт Бог.