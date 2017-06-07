07:44 07 июня

После высказываний Грибаускайте в адрес РБ Минск напомнил ей о Боге

После высказываний президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что для Литовской Республики на востоке две угрозы – Россия и Беларусь, Минск потребовал от официального Вильнюса объяснений. Пресс-служба главного внешнеполитического ведомства РБ публикует заявление следующего характера:
6 июня в связи с высказываниями президента Литовской республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Белоруссии был вызван посол Литвы.


После высказываний Грибаускайте в адрес РБ Минск напомнил ей о Боге


Это заявление из ноты, которая была вручена литовскому чрезвычайному и полномочному послу, вызванному в связи с высказыванием президента Литвы в МИД РБ.


Из заявления белорусского МИД :

В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст Главы литовского государства.

Особо было отмечено, что использованная Президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры» (учения «Запад-2017» - прим. «ВО»), является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона.

Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнёров по НАТО и популярность у избирателей.

Очень странно, что подобная риторика звучит из уст Президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским «Договором о добрососедстве и сотрудничестве», подписанным и действующим уже более 20 лет.
Внимание Посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – добрососедство, ведь соседей, как известно не выбирают – их даёт Бог.


Напомним, что в самой Литве начинаются натовские военные учения по обороне так называемого Сувалкского коридора - границы Литвы и Польши на случай "вторжения из Беларуси и Калининградской области России". Эти учения угрозой для РФ и РБ г-жа Грибаускайте почему-то не считает.

Использованы фотографии: Newsy-world.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 06:26
    "...соседей даёт Бог"
    надо исправлять эту ошибку... angry
    soroKING
    1. сибиралт Сегодня, 06:39
      Стоит ли обращать внимание на тявканье какого-то лимитрофного колониального образования?
      сибиралт
      1. хрыч Сегодня, 06:48
        Цитата: сибиралт
        Стоит ли обращать внимание на тявканье какого-то лимитрофного колониального образования?

        Народ Балтии вымирающий, западные контингенты должны оживить погибающий этнос истинных европейцев laughing
        хрыч
        1. Zibelew Сегодня, 06:55
          И заметьте насчёт вымирания, у Грибаускайте нет детей как и у большинства европейских политиков.
          Zibelew
          1. mojohed2012 Сегодня, 07:04
            Макрон, Олланд, Меркель, Грибаускайте и прочие Евро-лидеры бездетны. Макрот так вообще бабушек любит.
            mojohed2012
          2. хрыч Сегодня, 07:21
            Цитата: Zibelew
            у Грибаускайте нет детей

            Она мужчина laughing
            хрыч
          3. активатор Сегодня, 07:34
            Цитата: Zibelew
            И заметьте насчёт вымирания, у Грибаускайте нет детей как и у большинства европейских политиков.

            И после этого мне говорят ,что протоколы сионских мудрецов фальшивка. Там описано зачем так надо. И все сбывается , голову из жо .пы только надо вытащить, что бы это все заметить.
            активатор
        2. vovanpain Сегодня, 07:42
          После высказываний Грибаускайте в адрес РБ Минск напомнил ей о Боге

          Бесполезно этой шавке о Боге напоминать,ее бог в Белом Доме в Ваш нгтоне обитает. yes
          vovanpain
      2. svp67 Сегодня, 07:10
        Цитата: сибиралт
        Стоит ли обращать внимание на тявканье какого-то лимитрофного колониального образования?

        Да конечно , мы гордые, мы не на что внимание не обращаем... Лишили наших спортсменов олимпиады, стерпим, мы же гордые и так по многим вопросам. Так вот это не ГОРДОСТЬ, а НЕУВАЖЕНИЕ к самим себе, а кто нас после этого уважать то будет, если мы сами себя неуважаем? Сябры молодцы, ляпнула Даля языком, милости просим посла страны к ответу... Не то, что наши ТРЯПКИ из МИДа...
        svp67
    2. рич Сегодня, 07:22
      После высказываний Грибаускайте в адрес РБ Минск напомнил ей о Боге

      Лукашенко прислал ей венок и телеграмму: - "Не грусти, Даля, Все там будем. Царствие тебе небесное")))
      рич
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:28
    Понятно, что Минск обиделся. Правильно, что ноту вручили. Но призывать к чему-либо Грибаускайте дело бесполезное, т.к. там полнейшая клиника. Кстати, а наши что-то пока молчат, странно?
    rotmistr60
    1. kolkulon Сегодня, 06:38
      А наши по ходу уже устали от тявканья шавок и тупо забили.
      kolkulon
    2. bouncyhunter Сегодня, 06:38
      Геннадий , приветствую ! hi
      Цитата: rotmistr60
      призывать к чему-либо Грибаускайте дело бесполезное

      Это точно , а уж тем более аппелировать к Богу . У них он другой - с рогами , хвостом и копытами . Коли применительно к Прибалтике и упоминать Всевышнего , то только в контексте : "Дал же Бог соседей" .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:21
        Приветствую Павел! hi Согласен. Про Бога умолчал, т.к. действительно не стоит к этому Имени пристегивать Прибалтику. Поэтому скромно - "призывать"
        rotmistr60
    3. Masya Masya Сегодня, 07:11
      Но призывать к чему-либо Грибаускайте дело бесполезное, т.к. там полнейшая клиника

      Фобия тесно переплелась с манией величия...
      Masya Masya
      1. рич Сегодня, 07:26
        А почему Беларусь резко отреагировала, а мы нет? Или у нас гордость пропала?
        рич
        1. Masya Masya Сегодня, 07:44
          так мы это каждый божий день слышим, реагировать замучаешься... а для Белоруссии это в новинку...
          Masya Masya
  3. inkass_98 Сегодня, 06:45
    Да уж, Литве лучше, чтобы другие соседи Белоруссии, которые восточнее, не вспомнили о другой поговорке: "Бог дал - бог и взял". Совершенно случайно. Просто в результате очередных маневров НАТО лихой батальон имени "Поллитра" (как он там правильно называется - польско-литовско-украинский) случайно окажется на территории Белоруссии, а Россия внезапно вспомнит о своих союзнических обязательствах - и нет соседа, данного богом, рассосался за ненадобностью...
    inkass_98
  4. Spartanez300 Сегодня, 06:48
    Достойный ответ Беларуси, надо "бить сразу по носу" чтоб не повадно было.
    Spartanez300
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 06:55
    Но приходит то время,когда по весне,этот сказ про Россию вспоминают в Европе.А затон всё хранит в глубине СВТ,и лежат в берегах боевые патроны.И Т-72,ну и Т-50 разрушают всю жизнь безнебесного рода.Мы-же к вам не придём ,ну-зачем это нам.Мы-нормальные люди.Золотые погоны.Вы не бойтесь.И гавкайте.Но-вашу жизнь,мы не в силах нарушить.Мы не окупанты.Только мыслить своими мозгами-и вы?Слишком просто.Для небольших дилетантов. И Убогих-нам жальНо-помочь уж не в силе.А может-вы снова в Раю? И Как ранее вы не тужили,так дальше идите к краю.
    ВЕРЕСК
  6. anjey Сегодня, 06:56
    чем больше гавкает шавка,тем больше кусок мяса ждет от хозяина
    anjey
  7. ver_ Сегодня, 07:06
    Цитата: rotmistr60
    Понятно, что Минск обиделся. Правильно, что ноту вручили. Но призывать к чему-либо Грибаускайте дело бесполезное, т.к. там полнейшая клиника. Кстати, а наши что-то пока молчат, странно?

    *...стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной - всё тоже , что черпать воду решетом - избавь нас Бог от сих троих...* М.Ю.Лермонтов...
    ver_
  8. FirstNormann Сегодня, 07:16
    ну батьку то она за что обижает_он то хороший _со всеми дружить пытается и картоху пропалывает регулярно
    FirstNormann
  9. Талгат Сегодня, 07:22
    Лицемерие и подлость запада потрясают

    они в 10 раз больше сейчас сильнее и богаче.У них и технологическое преимущество. Они окружают Россию и страны ОДКБ кольцом баз. Строят ПРО. Устроили вон что на Украине. Они давят и подбираются все ближе. На западной границе России и Белоруссии уже реальная угроза внезапного молниеносного удара и вторжения.

    И при этом еще и говорят об угрозе от Белоруссии и России? Не просто врут - а супер нагло и цинично. Ни Россия ни Белоруссия ни одна страна ОДКБ не представляет угрозы ни для кого из соседей - мы это все понимаем. Лишь бы нас не трогали. Это смешно представить что Россия или Белоруссия или Казахстан или например Киргизия вынашивает какие планы агрессии куда то

    Оставьте нас в покое - вот что нам всем надо
    Талгат
Картина дня