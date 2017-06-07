07:46 07 июня

Армейская авиация заступила на дежурство в Арктике

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что лётчики соединения армейской авиации ВВО заступили на дежурство в Арктике. Речь идёт о российской зоне ответственности в макрорегионе. Интерфакс-АВН приводит заявление представителя пресс-службы округа:
Экипаж транспортного вертолета Ми-26 совершил перелёт длительностью свыше 4 тыс. км из Хабаровска на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе с несколькими посадками на островах Курильской гряды.


Армейская авиация заступила на дежурство в Арктике


Сообщается о том, что в течение нескольких месяцев экипажи армейской авиации будут выполнять задачи по доставке личного состава и грузов в отдалённые гарнизоны Арктической зоны ответственности РФ.


В плане дежурства – осуществление доставки продовольствия, проведение ротационных мероприятий на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Напомним, что ранее экипажи транспортных вертолётов отработали действия по доставке в труднодоступные места грузов на внешней подвеске.
Сверхтяжёлый транспортный вертолёт Ми-26 является самым мощным и большим из серийно производящихся вертолётов. Максимальная подъёмная масса груза составляет 20 тонн.

Использованы фотографии: mil.ru
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Комментарии 1

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  1. mojohed2012 Сегодня, 07:43
    Ну и отлично. Только зачем сообщать о текущей и плановой работе данной авиации? В чем тут новизна и сенсация? Или раньше грузы в отдаленные пункты не доставляли таким способом? Лучше бы написали про укрепление Дальневосточных и северных рубежей в текущее время.
    mojohed2012
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