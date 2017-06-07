Армейская авиация заступила на дежурство в Арктике

Экипаж транспортного вертолета Ми-26 совершил перелёт длительностью свыше 4 тыс. км из Хабаровска на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе с несколькими посадками на островах Курильской гряды.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что лётчики соединения армейской авиации ВВО заступили на дежурство в Арктике. Речь идёт о российской зоне ответственности в макрорегионе. Интерфакс-АВН приводит заявление представителя пресс-службы округа:Сообщается о том, что в течение нескольких месяцев экипажи армейской авиации будут выполнять задачи по доставке личного состава и грузов в отдалённые гарнизоны Арктической зоны ответственности РФ.В плане дежурства – осуществление доставки продовольствия, проведение ротационных мероприятий на мысе Шмидта и острове Врангеля.Напомним, что ранее экипажи транспортных вертолётов отработали действия по доставке в труднодоступные места грузов на внешней подвеске.Сверхтяжёлый транспортный вертолёт Ми-26 является самым мощным и большим из серийно производящихся вертолётов. Максимальная подъёмная масса груза составляет 20 тонн.