10:06 07 июня

На Украине начинают считать процент русского языка в СМИ

Президент Украины Пётр Порошенко установил так называемые языковые квоты для средств массовой информации в стране. Речь в первую очередь идёт о квотах для телеканалов и радиостанций. При этом президент страны поблагодарил те СМИ, которые о введении таких квот его «попросили». Из заявления Порошенко, опубликованного в Фейсбуке главы украинского государства:

Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа. Это их инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий Закон.

Этим решением украинская мова стала защищённой на Украине. Никто не против, чтобы с экранов телевидения звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%.



На Украине начинают считать процент русского языка в СМИ


Установленная квота для телеканалов и радиостанций составляет отныне не менее 75% эфира. Из закона, подписанного Петром Порошенко:
Телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения. Передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей.


После принятия закона украинские телезрители и радиослушатели задались вопросом, кто и как будет считать количество слов на украинском языке на всех телеканалах и радиостанциях в стране? Для этого в надзорных ведомствах Украины придётся держать специальную (обширную) группу ответственных людей. Мало того, нет ответа на то, как быть с прямыми эфирами, где приглашённые гости могут в течение программы переходить с украинского на русский и обратно по несколько раз. Или гостям эфиров теперь объявят об обязательном количестве слов, которые они во время эфира должны произнести на мове?..

Многие эксперты на той же Украине сошлись во мнении, что закон больше популистский – направленный на утешение самолюбия радикалов, нежели на реальное отслеживание выполнения языковых квот.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 08:24
    Очередной маразм..Заняться больше нечем.
    210окв
    1. oleg-gr Сегодня, 08:27
      Начинают считать количество букв, напечатанных на "кириллице".
      oleg-gr
      1. Владимир16 Сегодня, 09:19
        Кириллицу самое время сменить на латиницу. Иначе крах украине. Даже казахи это поняли. Во всем виноваты Кирилл и брат его Мефодий. laughing
        Владимир16
    2. Зяблицев Сегодня, 08:31
      Страна грандиозных перемог.... laughing Вчера где то мелькнуло, что какой то тамошний клоун от науки доказал, что древние греки знали мову и я представил, как спартанскии царь Леонид орет, раздирая глотку:"Це Эоропаааааа...!" -чуть не уписался! laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
        Женя , приветули ! hi drinks
        Цитата: Зяблицев
        Страна грандиозных перемог...

        ... и сказочных долбоящеров . Правосеки и иже с ними неистовствуют от восторга . wassat
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 09:20
          Привет Паш! drinks
          Зяблицев
          1. Подрезчик Сегодня, 09:56
            Паша, прошу прощения, что встреваю в Ваш разговор, но может порекомендовать им посчитать процент своих политиков, вещающих на русском? Удивятся наверное!
            Подрезчик
      2. Смог Сегодня, 08:56
        Цитата: Зяблицев
        Вчера где то мелькнуло, что какой то тамошний клоун от науки доказал, что древние греки знали мову

        Это не клоун. Это ЦЕЛЫЙ старший брат бывшего прыщавого презика Ющенки. Хотя от клоуна он не далеко ушел.А на мове оказывается Диоген из бочки вещал
        Смог
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:35
      Цитата: 210окв
      Очередной маразм..Заняться больше нечем.

      За это хорошо платят,главное чтобы со счета не сбились...Продолжай Вальцман!
      ОТДЕЛ
    4. ЛукичЪ Сегодня, 08:37
      Цитата: 210окв
      Очередной маразм..Заняться больше нечем

      а у них только одни запретительные законы. других они не знают. только запрещать и умеют. на экономику наплевать.
      ЛукичЪ
    5. Монос Сегодня, 08:54
      Цитата: 210окв
      Очередной маразм..Заняться больше нечем.

      Неправы Вы. Соловьиную мову надо сохранять. На ней очень удобно ругаться. Вот например слово "подсчитай" переводиться как "пидрахуй"! Вот они сейчас и будут пидраху....ть проценты. smile
      Монос
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:28
    Эти программы "дерусификация" могут быть действенными тОлько в отдаленной перспективе. В данный момент это вызывает смех и сожаление - а лет через десять... Вот только есть ли эти десять лет у майданной власти?
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 08:50
      да эти программы принимаются с дальним прицелом. Еще одно-два поколения украинцев и вопрос русского языка они окончательно закроют. Пример белоэмигрантов - русский знают, но говорят на нем уже с трудом
      рич
  3. Spartanez300 Сегодня, 08:35
    Что поделать , радикалы правят на Украине .
    Spartanez300
  4. ЛукичЪ Сегодня, 08:39
    Этим решением украинская мова стала защищённой на Украине.

    а разве на неё кто нападал, или запрещал? идиотизм и в мыслях и словах
    ЛукичЪ
  5. Altona Сегодня, 08:40
    Украина будет страной суржика и экзотических диалектов. Потом будут вспоминать как по настоящему говорить. Гаманец или кошелек, лихтарик или фонарик. В общем с языком можно далеко зайти. Перестанут понимать друг друга.
    Altona
  6. роман66 Сегодня, 08:50
    а как при подсчете будут учитывать предлоги и знаки препинания?
    роман66
  7. Masya Masya Сегодня, 08:52
    приглашённые гости могут в течение программы переходить с украинского на русский и обратно по несколько раз.

    перешел на русский, сразу бац- штраф... делов то... wink
    Masya Masya
  8. segamegament Сегодня, 09:25
    А нужно считать бабло в бюджете если такой конечно остался и на сколько его хватит до следующей подачки после попрошайничества... ЗИМА БЛИЗКО!!!))))))
    segamegament
  9. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 09:26
    Вот будет смешно, если эта мразь попросит в России политич. убежища!
    просто ПАЛЫЧ
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