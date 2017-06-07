На Украине начинают считать процент русского языка в СМИ

Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа. Это их инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий Закон.



Этим решением украинская мова стала защищённой на Украине. Никто не против, чтобы с экранов телевидения звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%.

Телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения. Передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей.

Президент Украины Пётр Порошенко установил так называемые языковые квоты для средств массовой информации в стране. Речь в первую очередь идёт о квотах для телеканалов и радиостанций. При этом президент страны поблагодарил те СМИ, которые о введении таких квот его «попросили». Из заявления Порошенко, опубликованного в Фейсбуке главы украинского государства:Установленная квота для телеканалов и радиостанций составляет отныне не менее 75% эфира. Из закона, подписанного Петром Порошенко:После принятия закона украинские телезрители и радиослушатели задались вопросом, кто и как будет считать количество слов на украинском языке на всех телеканалах и радиостанциях в стране? Для этого в надзорных ведомствах Украины придётся держать специальную (обширную) группу ответственных людей. Мало того, нет ответа на то, как быть с прямыми эфирами, где приглашённые гости могут в течение программы переходить с украинского на русский и обратно по несколько раз. Или гостям эфиров теперь объявят об обязательном количестве слов, которые они во время эфира должны произнести на мове?..Многие эксперты на той же Украине сошлись во мнении, что закон больше популистский – направленный на утешение самолюбия радикалов, нежели на реальное отслеживание выполнения языковых квот.