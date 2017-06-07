СМИ Ирана: Авиация США вывозит игиловских инструкторов из Ракки
Иранское информационное агентство FARSNews выходит с материалом, в котором приводятся данные об определённых «странностях» действий так называемой американской коалиции в районе сирийской Ракки. В материале говорится о том, что американский вертолёт взял на свой борт несколько боевиков, которые действовали в отрядах ИГИЛ (* террористическая организация, запрещённая в РФ) на севере Ракки.
В материале отмечается, что и курдские вооружённые формирования, поддерживаемые США, открывают коридоры для выхода террористов ИГИЛ (*) из города. Эта информация находила своё подтверждение и ранее, когда из Ракки в направлении Пальмиры без какого-либо противодействия со стороны коалиционных сил двигались игиловские колонны. Единственной силой, которая остановила террористов на этом направлении, нанеся тем существенный ущерб в живой силе и военной технике, стали ВКС РФ. В ходе двух операций были уничтожено более 200 игиловцев и несколько десятков оснащённых пулемётами и ЗУ внедорожников, а также бронемашины и топливозаправщики.
Иранский ресурс сообщает и о том, что американские самолёты приземляются на аэродромах на тех сирийских территориях, которые находятся под контролем ИГИЛ (*). Одним из таких аэродромов является Т2 южнее Аль-Маядина. На этих территориях располагаются склады вооружений и продовольствия террористов. Иранские военные эксперты считают, что таким образом США занимаются снабжением террористической группировки, а также проводят ротационные мероприятия в отношении военных инструкторов, действующих в командовании игиловскими отрядами.
Эти заявления позволяют предположить, что США вывезли из Ракки тех, кто мог заниматься военной инструкторской деятельностью. Как и в иракском Мосуле, в сирийской Ракке осталось «пушечное мясо», которое в рядах ИГИЛ представлено фанатиками, действительно ставящими перед собой цель не обслуживания западных интересов, а построение так называемого «халифата». Этих, судя по всему, и будут ликвидировать, чтобы через некоторое время объявить о победе над терроризмом.
В материале отмечается, что и курдские вооружённые формирования, поддерживаемые США, открывают коридоры для выхода террористов ИГИЛ (*) из города. Эта информация находила своё подтверждение и ранее, когда из Ракки в направлении Пальмиры без какого-либо противодействия со стороны коалиционных сил двигались игиловские колонны. Единственной силой, которая остановила террористов на этом направлении, нанеся тем существенный ущерб в живой силе и военной технике, стали ВКС РФ. В ходе двух операций были уничтожено более 200 игиловцев и несколько десятков оснащённых пулемётами и ЗУ внедорожников, а также бронемашины и топливозаправщики.
Иранский ресурс сообщает и о том, что американские самолёты приземляются на аэродромах на тех сирийских территориях, которые находятся под контролем ИГИЛ (*). Одним из таких аэродромов является Т2 южнее Аль-Маядина. На этих территориях располагаются склады вооружений и продовольствия террористов. Иранские военные эксперты считают, что таким образом США занимаются снабжением террористической группировки, а также проводят ротационные мероприятия в отношении военных инструкторов, действующих в командовании игиловскими отрядами.
Эти заявления позволяют предположить, что США вывезли из Ракки тех, кто мог заниматься военной инструкторской деятельностью. Как и в иракском Мосуле, в сирийской Ракке осталось «пушечное мясо», которое в рядах ИГИЛ представлено фанатиками, действительно ставящими перед собой цель не обслуживания западных интересов, а построение так называемого «халифата». Этих, судя по всему, и будут ликвидировать, чтобы через некоторое время объявить о победе над терроризмом.
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