10:09 07 июня

СМИ Ирана: Авиация США вывозит игиловских инструкторов из Ракки

Иранское информационное агентство FARSNews выходит с материалом, в котором приводятся данные об определённых «странностях» действий так называемой американской коалиции в районе сирийской Ракки. В материале говорится о том, что американский вертолёт взял на свой борт несколько боевиков, которые действовали в отрядах ИГИЛ (* террористическая организация, запрещённая в РФ) на севере Ракки.

СМИ Ирана: Авиация США вывозит игиловских инструкторов из Ракки


В материале отмечается, что и курдские вооружённые формирования, поддерживаемые США, открывают коридоры для выхода террористов ИГИЛ (*) из города. Эта информация находила своё подтверждение и ранее, когда из Ракки в направлении Пальмиры без какого-либо противодействия со стороны коалиционных сил двигались игиловские колонны. Единственной силой, которая остановила террористов на этом направлении, нанеся тем существенный ущерб в живой силе и военной технике, стали ВКС РФ. В ходе двух операций были уничтожено более 200 игиловцев и несколько десятков оснащённых пулемётами и ЗУ внедорожников, а также бронемашины и топливозаправщики.


Иранский ресурс сообщает и о том, что американские самолёты приземляются на аэродромах на тех сирийских территориях, которые находятся под контролем ИГИЛ (*). Одним из таких аэродромов является Т2 южнее Аль-Маядина. На этих территориях располагаются склады вооружений и продовольствия террористов. Иранские военные эксперты считают, что таким образом США занимаются снабжением террористической группировки, а также проводят ротационные мероприятия в отношении военных инструкторов, действующих в командовании игиловскими отрядами.

Эти заявления позволяют предположить, что США вывезли из Ракки тех, кто мог заниматься военной инструкторской деятельностью. Как и в иракском Мосуле, в сирийской Ракке осталось «пушечное мясо», которое в рядах ИГИЛ представлено фанатиками, действительно ставящими перед собой цель не обслуживания западных интересов, а построение так называемого «халифата». Этих, судя по всему, и будут ликвидировать, чтобы через некоторое время объявить о победе над терроризмом.


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Комментарии 43

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:51
    Лишнее подтверждение что США курируют игил .
    Spartanez300
    1. Толстоевский Сегодня, 08:53
      аксиомы не требуют доказательств
      Толстоевский
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:56
        ....в продолжении предыдущей темы. Бизнес и ничего личного.
        Соломон Кейн
        1. Татьяна Сегодня, 08:57
          Ценнейший материал о преступлениях США на БВ ля международного трибунала над США .
          Татьяна
          1. cniza Сегодня, 09:02
            Не будет никакого суда , по данным деяниям , будет "совместная" победа над терроризмом.
            cniza
          2. Соломон Кейн Сегодня, 09:02
            Как и Нюрнбе́ргский проце́сс может инициировать только Россия + вспомнить Югославию и Донбасс
            Соломон Кейн
            1. Topotun Сегодня, 09:30
              Инициировать может, да вот вряд ли этот процесс проинициируется... Не дадут.
              Topotun
          3. сибиралт Сегодня, 09:09
            "Совместная" победа означает разделение Сирии на сектора влияния. И что это даст?
            сибиралт
      2. cniza Сегодня, 08:56
        Эти заявления позволяют предположить, что США вывезли из Ракки тех, кто мог заниматься военной инструкторской деятельностью. Как и в иракском Мосуле, в сирийской Ракке осталось «пушечное мясо», которое в рядах ИГИЛ представлено фанатиками, действительно ставящими перед собой цель не обслуживания западных интересов, а построение так называемого «халифата». Этих, судя по всему, и будут ликвидировать, чтобы через некоторое время объявить о победе над терроризмом.


        Добавить нечего , это похоже на развязку ситуации в Сирии.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:02
          Цитата: cniza
          это похоже на развязку ситуации в Сирии.

          Может и так . А может , этих инструкторов перебрасывают на другой участок противостояния , для усиления . В любом случае , ну не гамбургерами же матрасы их потчевать собираются ? Всплывут эти бармалеи в другом месте - факт .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:04
            Паша , думаю их пока в Ирак , там нет "злых" русских.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
              Вполне возможно , хотя и Турцию не исключаю . Подхарчиться , подлечиться , отдохнуть - и вперёд отрабатывать "дерьмократические" денежки .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:15
                На самом деле , США приготовило им много мест , могут и на Филиппины.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
                  Цитата: cniza
                  могут и на Филиппины.

                  О как ! А Дутерте что - почил в бозе ? belay Или ты имеешь ввиду отработку баблосов на Филиппинах ?
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:57
                    Там начинается не по децки и видимо США не устраивает Дутерте.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
                      Витя , без всяких "видимо" - не устраивает . Когда это матрасов устраивали Президенты , демонстративно поворачивающиеся лицом к нам и кормой к ним ? Да при этом ещё и риторика соответствующая , с употреблением местных идиоматических выражений .
                      bouncyhunter
            2. Қарабас Сегодня, 09:09
              А затем может и в Афганистан
              Қарабас
              1. рич Сегодня, 09:23
                Интересная должно быть сцена прощания американских инструкторов с бармалеями была. Типа, мы тут подумали -девственниц в Раю на всех не хватит, и мы как настоящие джентельмены уступаем их вам. Будьте здоровы, удачи, привет райским гуриям, а мы полетели домой wassat
                рич
          2. МПК105 Сегодня, 09:17
            Блин,только бы не у нас под боком всплыли,Паш!!! hi Пусть их в Африку везут...Или Австралию...А ещё лучше-к себе-
            МПК105
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
              Привет , Лёха ! hi drinks Вот уж куда-куда , а к себе они их точно не повезут . А к кенгурам запросто могут - даже согласия спрашивать не будут , поставят перед фактом .
              bouncyhunter
              1. Соломон Кейн Сегодня, 09:35
                Попал по ссылке на FARSnews - "После того, как вертолет приземлился, несколько американских морских пехотинцев забрали 10 командиров ИГИЛ на борт и оставили район", - говорится в сообщении.
                Под прикрытием морпеха вытаскивают только своих "спецов". Так называемое ближневосточное "ударное ядро" ( сотрудники ЦРУ). Так было и в Афгане - вытаскивали спецов из обложенных нашими войсками ущелий.
                Так что полевые командиры ИГИЛ и ЦРУшники арабского происхождения -те же яйца, только вид сбоку.

                Так что если где-то в мире запахло тухляком - ИЩИТЕ СКУНСА ДЯДЮШКИ СЭМА.
                Соломон Кейн
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Так что если где-то в мире запахло тухляком - ИЩИТЕ СКУНСА ДЯДЮШКИ СЭМА.

                  В чём , собственно , здравомыслящие люди и не сомневаются .
                  bouncyhunter
    2. Комментарий был удален.
    3. Кот Всапогах Сегодня, 08:56
      вам ещё были нужны какие либо подтверждения? я удивлён feel
      Кот Всапогах
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 09:02
      Цитата: Spartanez300
      Лишнее подтверждение что США курируют игил .

      Израиль думаю тоже, срочной эвакуацией своих агентов занимается..Эти русские им все карты спутали.!
      ОТДЕЛ
    5. Саша Крымский Сегодня, 09:09
      Цитата: Spartanez300
      Лишнее подтверждение что США курируют игил .

      Иранцы и Иранские СМИ - самые честные мире!
      Даже мамой поклялись в конце статьи. lol
      Саша Крымский
      1. ultra Сегодня, 09:44
        Цитата: Саша Крымский
        Иранцы и Иранские СМИ - самые честные мире!

        Нееее,9 канал и дебка гораздо честнее! laughing
        ultra
        1. Саша Крымский Сегодня, 10:02
          Цитата: ultra
          Цитата: Саша Крымский
          Иранцы и Иранские СМИ - самые честные мире!

          Нееее,9 канал и дебка гораздо честнее! laughing

          Обьективнее Украинских и Иранских и Сирийских сказочников . Если верить Сирийцам - так они ещё год назад уничтожили все сиониские ВВС.
          Саша Крымский
  2. mad Сегодня, 08:53
    Просто бизнес. Пендocы защищают свои инвестиции.
    mad
    1. Azim77 Сегодня, 09:05
      В 1945 они точно так вывезли многих нацистов.
      Azim77
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:57
    Вот такие союзнички ! И вашим и нашим ! Какие с ними можно вести дела ? Двурушники !
    Uncle Lee
  4. Русский74 Сегодня, 08:57
    Кто бы сомневался...
    Русский74
  5. Дамир Сегодня, 08:58
    вот теперь ВЕРЮ!!!! а вот в "Пентагон: Морская пехота США участвует в освобождении Ракки" не верю вообще.... все понятно... кто ...куда..... зачем.... и даже наверное скоро узнаем - почём....
    Дамир
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 09:06
    В догонку-бы им ракеточку.Да-БЫ мешает.
    ВЕРЕСК
  7. Altona Сегодня, 09:07
    А Трампу разве не докладывают об этом? Вроде он как объявил целью борьбу с ИГИЛ.
    Altona
  8. kotuk_ha_oxote Сегодня, 09:19
    Не новостное агентство, а Экспресс-газета. И пипл это хавает)))
    kotuk_ha_oxote
  9. segamegament Сегодня, 09:20
    При предъявлении этих доказательств ам, они будут говорить, что это сфабриковано и выложено в сеть русскими хакерами или что-то новенькое придумают?
    segamegament
  10. anjey Сегодня, 09:23
    "Странная война 2" - война не ради победы а ради и для войны
    anjey
  11. Горный стрелок Сегодня, 09:31
    Ну, это Иран заявляет. А на Востоке ложь - это не ложь, а военная хитрость. laughing То, что там идёт какая то возня с "антиасадовской оппозицией", как в Алеппо - это как раз было очевидно. Но вот насчёт ИГИЛ - похоже на Иранские хотелки. Думаю, "не прокатит" новость.
    Горный стрелок
    1. Саша Крымский Сегодня, 09:45
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, это Иран заявляет. А на Востоке ложь - это не ложь, а военная хитрость. laughing То, что там идёт какая то возня с "антиасадовской оппозицией", как в Алеппо - это как раз было очевидно. Но вот насчёт ИГИЛ - похоже на Иранские хотелки. Думаю, "не прокатит" новость.

      Пад..ой буду! Мамой клянусь! Сам лично видел, как в вертушку загружали каких то фраеров с валынами. Утверждает иранский журналист. laughing
      Саша Крымский
  12. viktor. Сегодня, 09:35
    аэродром этот что разобрать вместе с полосатой авиацией Калибрами нельзя? там же официально бородатые?
    viktor.
  13. maratk Сегодня, 09:42
    Доказательств нет и не будет. Правда всем давно известна - США создало ИГил. Но доказать это - пустое дело. Документов никогда не было. Все делалось на словах и делах. Даже пробить вопрос о запрете денежных переводов на счетах ИГил России в ООН не дают западные страны во главе США.
    maratk
  14. Слон Сегодня, 09:49
    Неужели ракетой нельзя достать упомянутые склады вооружения и продовольствия на подконтрольных игиловских территориях?
    Слон
  15. voyaka uh Сегодня, 09:53
    Персам не откажаешь в воображении wink .
    Все их фейки последних лет по Сирии масштабны:
    пленные израильские генералы в Алеппо - пример.
    voyaka uh
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