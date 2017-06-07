10:04 07 июня

Доклад Пентагона: Китай проводит кибератаки по всему миру

Китайские спецслужбы проводят кибератаки по всему миру, в том числе и на серверы администрации США, говорится в ежегодном докладе Петагона американскому конгрессу, посвященном военному потенциалу КНР.



Компьютерные системы по всему миру, в том числе и системы, принадлежащие правительству США, в 2016 году продолжали подвергаться вторжениям из Китая. Данные вторжения направлены на оценку сетей и получение информации. Китай использует свой потенциал в киберсфере для сбора разведывательной информации о дипломатическом, экономическом и военно-промышленном секторах США,
цитирует доклад РИА Новости .


Отмечается, что «полученная информация может быть использована для индустрии высоких технологий КНР, военной модернизации и оценки намерений американских властей».

Кроме того, по мнению экспертов, этим путем Минобороны Китая может получить информацию об «оборонной инфраструктуре, логистике и военном потенциале США». Никаких конкретных доказательств в пользу своей версии авторы не приводят.

В США неоднократно называли Китай одной из главных киберугроз. Еще в 2011 году американское разведсообщество сообщало, что китайские хакеры активно пытаются проникнуть на серверы, где сосредоточена информация экономического и оборонного характера. В свою очередь Пекин всегда отрицал свою причастность к противоправным действиях в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском интернете.

Использованы фотографии: https://yablyk.com
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Комментарии 21

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  1. cniza Сегодня, 09:13
    Китайские спецслужбы проводят кибератаки по всему миру, в том числе и на серверы администрации США, говорится в ежегодном докладе Петагона американскому конгрессу, посвященном военному потенциалу КНР.


    Как Китай am , это мы , мы ... laughing
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:17
      Цитата: cniza
      Как Китай am , это мы , мы ... laughing

      Ну врут ведь !!!!! Я сейчас только что, атаковал личную почту Псаки..
      ОТДЕЛ
      1. Монос Сегодня, 09:25
        продолжали подвергаться вторжениям из Китая

        Как пафосно - "вторжения" ! Американские хенералы полностью уходят от нас в анриал. smile Куда только смотрят их психоаналитики!
        Монос
      2. oleg-gr Сегодня, 09:25
        Пентагон пошел против линии Трампа? Одни стремятся развести РФ и Китай, а другие записывают чуть ли не в "братьев по оружию". Бардак в управлении Штатами.
        oleg-gr
      3. Чёрный Сегодня, 09:27
        В мире сейчас мода на хакеров smile ...русских, теперь вот и китайских....Короче если кого то на западе не атаковали хакеры из этих стран, то он считается лузером wassat ...отсюда и визги из под каждой шконки " и меня , и меня атаковали"
        Чёрный
      4. рич Сегодня, 09:28
        Сам виноват, Виталий, не надо было подписываться Сыма Цянь, Подписался бы как всегда - Отдел, Псаки бы не спутала тебя с китайским хакером wink
        рич
      5. andj61 Сегодня, 09:32
        Китайские спецслужбы проводят кибератаки по всему миру, в том числе и на серверы администрации США, говорится в ежегодном докладе Пентагона американскому конгрессу, посвященном военному потенциалу КНР.

        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: cniza
        Как Китай am , это мы , мы ... laughing

        Ну врут ведь !!!!! Я сейчас только что, атаковал личную почту Псаки..

        Правильно - в следующий раз, когда доклад будет посвящён Вьетнаму, Северной Корее, Ирану, Кубе, Филиппинам, Буркина Фассо, Сириии - обязательно сообщат , что хакеры, угрожающие безопасности США, имеются и там. У них это уже является штампом в духе наихудших пропагандистских приёмов. Самое смешное, что вскоре сообщат, что эти угрозы успешно отражены. Сначала чисто виртуально ставят проблему, затем точно так же виртуально, но после получения соответствующего финансирования,эту проблему решают. hi
        andj61
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:25
      Матрасы вапще берега попутали - Китай называют одной из главных киберугроз , а виноваты во всём русские . Что же они там курят ? Или нюхают ? Или колют ? Или втирают ? what
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:29
        Чтоб они не делали , мы уже всех "приручили" и дергаем за ниточки - Китай может обидеться.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
          Цитата: cniza
          Китай может обидеться.

          На матрасов ? wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:39
            Восток дело тонкое , но на них lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
              Нам от этого только плюс - поймут китайцы , что матрасы - плохие , не надо с ними водиться ! laughing
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:00
                Они их насквозь видят и ещё на одном месте. laughing
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
                  Не будем называть это место , а то сегодня среда , в баню рановато . wink
                  bouncyhunter
    3. soroKING Сегодня, 09:27
      это наши чукчи, с оленьих пастбищ...фик засечёшь wassat
      soroKING
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:17
    США сообщают всему миру что их компьютерные системы проходной двор . Кто еще не поимел серверы Пентагона вперед не стесняйтесь .
    Spartanez300
  3. Стройбат запаса Сегодня, 09:28
    Да как так-то? Только что же была статья, что во всем виноваты русские хакеры!!!
    Стройбат запаса
  4. Topotun Сегодня, 09:28
    Китай, Россия, КНДР.... А англосаксы мирные и пушистые.... С белыми крылышками....
    Topotun
  5. Silver Fox_2 Сегодня, 09:32
    В психиатрии патологическая ложь называется «фантастическая псевдология»
    Silver Fox_2
  6. Дамир Сегодня, 09:34
    "Американские СМИ: скандал вокруг Катара спровоцировали «русские хакеры»"... "Доклад Пентагона: Китай проводит кибератаки по всему миру"..... Когнитивный диссонанс...
    Дамир
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 09:40
    А куда подевались русские хакеры?Непонятно Наших так унижать низзяя.
    ВЕРЕСК
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