Доклад Пентагона: Китай проводит кибератаки по всему миру

Компьютерные системы по всему миру, в том числе и системы, принадлежащие правительству США, в 2016 году продолжали подвергаться вторжениям из Китая. Данные вторжения направлены на оценку сетей и получение информации. Китай использует свой потенциал в киберсфере для сбора разведывательной информации о дипломатическом, экономическом и военно-промышленном секторах США,

Китайские спецслужбы проводят кибератаки по всему миру, в том числе и на серверы администрации США, говорится в ежегодном докладе Петагона американскому конгрессу, посвященном военному потенциалу КНР.цитирует доклад РИА Новости Отмечается, что «полученная информация может быть использована для индустрии высоких технологий КНР, военной модернизации и оценки намерений американских властей».Кроме того, по мнению экспертов, этим путем Минобороны Китая может получить информацию об «оборонной инфраструктуре, логистике и военном потенциале США». Никаких конкретных доказательств в пользу своей версии авторы не приводят.В США неоднократно называли Китай одной из главных киберугроз. Еще в 2011 году американское разведсообщество сообщало, что китайские хакеры активно пытаются проникнуть на серверы, где сосредоточена информация экономического и оборонного характера. В свою очередь Пекин всегда отрицал свою причастность к противоправным действиях в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском интернете.