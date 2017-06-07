12:18 07 июня

Норвежцы прокомментировали перехват своего патрульного самолета российским МиГ-31

В военном ведомстве Норвегии назвали перехват своего самолета над акваторией Баренцева моря «нормальным явлением», передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».



Ранее Минобороны РФ сообщило, что «истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух во вторник в связи с обнаружением над нейтральными водами Баренцева моря самолета, выполнявшего полет вдоль российской границы с выключенным транспондером». При безопасном приближении самолет был идентифицирован как «патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион"». После того как он удалился от российских границ МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.


Он был без проблем опознан российским истребителем. Норвежские летчики таким же образом узнают российские самолеты. Это происходит регулярно,
сказал агентству подполковник Ивар Моэн.

Он добавил, что «военные самолеты, как правило, летают с отключенным транспондером».

Ранее Россия предлагала в целях обеспечения безопасности полетов договориться с руководством НАТО о включении самолетами транспондеров при полетах вдоль границ сопредельных стран, однако достичь договоренности не удалось.

Использованы фотографии: http://wartools.ru
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Комментарии 23

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  1. Александр романов Сегодня, 11:09
    Совсем недавно они обвиняли нас,что мы летаем с отключенными транспондерами.
    Александр романов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:13
      Цитата: Александр романов
      Совсем недавно они обвиняли нас,что мы летаем с отключенными транспондерами.

      И пилоты показывали им всякие неприличные знаки пальцами..! wassat Хотя думаю опять показали, но они уже привыкли и молчат..))))
      Это происходит регулярно,
      ОТДЕЛ
    2. serkhan Сегодня, 11:21
      наверно для западного обывателя весть, что натовские самолеты тоже летают с выключенными транспондерами как "ушат холодной воды на голову" belay wassat
      serkhan
    3. vovanpain Сегодня, 11:23
      Это происходит регулярно,

      Вот именно,рутина yes и в чем новость. request
      vovanpain
      1. zadorin1974 Сегодня, 11:43
        Все правильно-все тестируют противников.Рутина.
        zadorin1974
    4. san4es Сегодня, 11:31
      Цитата: Александр романов
      Совсем недавно они обвиняли нас,что мы летаем с отключенными транспондерами.

      ...Это как с грязными номерами или тонировка recourse
      san4es
  2. bouncyhunter Сегодня, 11:11
    Он был без проблем опознан российским истребителем. Норвежские летчики таким же образом узнают российские самолеты. Это происходит регулярно

    Непривычная реакция . Адекватный , что ли , этот подполковник Ивар Моэн ? what
    bouncyhunter
    1. Подрезчик Сегодня, 11:24
      Просто, Паша, это бывший советский летчик Иван Манов! Поэтому и адекватный. wink
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 11:35
        Есть и там наши люди , значит все будет нормально.
        cniza
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:37
        Точно , Саня , ему ещё при Союзе прививку сделали , вот на него русофобская зараза и не берётся . lol
        bouncyhunter
      3. Соломон Кейн Сегодня, 11:43
        Ивар Моэн узнал автомобиль пана Бздышека Западловского по запотевшим стеклам.
        " Это он"- подумал пан Ивар.
        Поляк он и в Норвегии Поляк.
        Соломон Кейн
    2. perepilka Сегодня, 11:41
      Цитата: bouncyhunter
      Непривычная реакция

      Да они там по фамилии имени друг друга знают уже.
      В восьмидесятых анекдот ходил, по северам, что нашего летуна, вылетевшего на перехват, на подходе норги первыми поздравили с рождением сына.
      Ну, пока летел, жена родила, а эти пронюхали request
      perepilka
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
        Слышал и я эту историю , может , вовсе не анекдот .
        bouncyhunter
        1. perepilka Сегодня, 11:53
          Цитата: bouncyhunter
          может , вовсе не анекдот .

          Да может и в самом деле, но они действительно, даже по голосу в радиообмене, друг друга узнавали. Над Арктикой сейчас то летать, а тогда what Ни глонасса, ни жиписи. Полярная авиация, вообще как то особняком стояла.
          perepilka
  3. vch Сегодня, 11:14
    В статье не уточнили, а новые памперсы летчикам Ориона не потребовались?
    vch
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:14
    Такой самолет - как "Орион", 31-й может вообще одними движками в штопор "свалить". am
    Горный стрелок
    1. ССИ Сегодня, 11:28
      Каким образом?? Ил-18 хоть раз в штопор сваливался?
      ССИ
  5. МПК105 Сегодня, 11:21
    "Он был без проблем опознан российским истребителем. Норвежские летчики таким же образом узнают российские самолеты. Это происходит регулярно"
    Обсуждать-то что??? request
    МПК105
  6. Altona Сегодня, 11:22
    Цитата: vch
    В статье не уточнили, а новые памперсы летчикам Ориона не потребовались?

    ------------------------
    Орионы там летают ещё с мохнатых 1980-х годов.Они там уже все знают, не впервой. Раньше в разведсводке на ЗАС-телеграф приходило-2 Ориона в районе Баренцева моря и со стороны Аляски SR-71. Ничего не поменялось, всё тоже самое.
    Altona
  7. Topotun Сегодня, 11:28
    Зачем говорить о "перехвате"? Перехват - когда догнали и либо сбили нахрен, либо посадили на своей территории (как китайцы сделали в 2001 вроде). А это вылет на сопровождение и вытеснение при необходимости. Нормальная работа.
    Topotun
    1. сибиралт Сегодня, 11:37
      Перехват это когда реально за задницу взяли. А уж что с ней делать зависит от поведения её владельца. laughing
      сибиралт
  8. pshek Сегодня, 11:42
    Думаю, опаслая корова миг31 не была бы без шансов в ближнем маневренном бою с Орионом :)
    pshek
  9. barclay Сегодня, 11:48
    ...однако достичь договоренности не удалось.
    Не удалось, видимо, потому что надеются на то, что их когда нибудь все таки не заметят.
    Короче, "враг не дремлет"!
    barclay
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