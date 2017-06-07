Норвежцы прокомментировали перехват своего патрульного самолета российским МиГ-31
В военном ведомстве Норвегии назвали перехват своего самолета над акваторией Баренцева моря «нормальным явлением», передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что «истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух во вторник в связи с обнаружением над нейтральными водами Баренцева моря самолета, выполнявшего полет вдоль российской границы с выключенным транспондером». При безопасном приближении самолет был идентифицирован как «патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион"». После того как он удалился от российских границ МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.
Он добавил, что «военные самолеты, как правило, летают с отключенным транспондером».
Ранее Россия предлагала в целях обеспечения безопасности полетов договориться с руководством НАТО о включении самолетами транспондеров при полетах вдоль границ сопредельных стран, однако достичь договоренности не удалось.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что «истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух во вторник в связи с обнаружением над нейтральными водами Баренцева моря самолета, выполнявшего полет вдоль российской границы с выключенным транспондером». При безопасном приближении самолет был идентифицирован как «патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион"». После того как он удалился от российских границ МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.
Он был без проблем опознан российским истребителем. Норвежские летчики таким же образом узнают российские самолеты. Это происходит регулярно,сказал агентству подполковник Ивар Моэн.
Он добавил, что «военные самолеты, как правило, летают с отключенным транспондером».
Ранее Россия предлагала в целях обеспечения безопасности полетов договориться с руководством НАТО о включении самолетами транспондеров при полетах вдоль границ сопредельных стран, однако достичь договоренности не удалось.
Использованы фотографии: http://wartools.ru
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