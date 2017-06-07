Норвежцы прокомментировали перехват своего патрульного самолета российским МиГ-31

Он был без проблем опознан российским истребителем. Норвежские летчики таким же образом узнают российские самолеты. Это происходит регулярно,

В военном ведомстве Норвегии назвали перехват своего самолета над акваторией Баренцева моря «нормальным явлением», передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».Ранее Минобороны РФ сообщило, что «истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух во вторник в связи с обнаружением над нейтральными водами Баренцева моря самолета, выполнявшего полет вдоль российской границы с выключенным транспондером». При безопасном приближении самолет был идентифицирован как «патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион"». После того как он удалился от российских границ МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.сказал агентству подполковник Ивар Моэн.Он добавил, что «военные самолеты, как правило, летают с отключенным транспондером».Ранее Россия предлагала в целях обеспечения безопасности полетов договориться с руководством НАТО о включении самолетами транспондеров при полетах вдоль границ сопредельных стран, однако достичь договоренности не удалось.