Россиян удивило количество американцев, смотревших интервью с Путиным

Крутой мужик Путин!

Самая жесткая журналистка NBC. Ее побаиваются многие политики

Это не капля в море. Просто это интервью смотрело самое мыслящее, интеллектуальное и соображающее население США. Которое впоследствии сможет объяснить серому большинству свою точку зрения. Большинству американцев это вообще все не интересно, для них главное в жизни "диван-сериал-шоу-пивас-бургер