12:19 07 июня

Россиян удивило количество американцев, смотревших интервью с Путиным

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Мегин Келли для первого выпуска программы «Воскресный вечер» (Sunday Night) на NBC News посмотрели 6,1 миллиона американцев. Об этом проинформировал портал Adweek, специализирующийся на рейтингах. По его данным, это был наиболее высокий рейтинг NBC c марта, за исключением спортивных передач.

Беседа с российским лидером сумела обогнать традиционно занимающее верхние строчки рейтинга канала шоу Dateline. Специализирующаяся на криминальных историях программа смогла удержать у экранов 4,9 миллиона зрителей.




Келли, выступавшая модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума, рассказала, что Путин обращался с ней «тепло, очень вежливо, интересовался семьей, рассказал подробности о своей».

Русскоговорящие пользователи социальных сетей оставили по поводу этого множество комментариев.

Крутой мужик Путин!
— пишет пользователь "ВКонтакте" Сергей Калинин.

Самая жесткая журналистка NBC. Ее побаиваются многие политики
— отмечает Наталья Елисеева.

Это не капля в море. Просто это интервью смотрело самое мыслящее, интеллектуальное и соображающее население США. Которое впоследствии сможет объяснить серому большинству свою точку зрения. Большинству американцев это вообще все не интересно, для них главное в жизни "диван-сериал-шоу-пивас-бургер
— приводит свое мнение Василий Малоземов.

Как напоминает РИА «Новости» , президент Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и, в частности, вновь опроверг обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы в США.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru/
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Комментарии 15

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  1. Платов Сегодня, 11:42
    Путин Мировой лидер! Самый достойный человек у власти!
    Платов
    1. cniza Сегодня, 11:47
      Из 20 - ти с лишним минут показали только 10 , порезали так как им было выгодно , все острое не показали.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 11:49
        Низззяяяя, а вдруг влюбятся в Путина, Трампу что тогда делать? laughing
        pjastolov
        1. perepilka Сегодня, 12:11
          Цитата: pjastolov
          а вдруг влюбятся в Путина

          Дак поздняк метаться what У них там дети уже в Путина играют, а взрослые, по приколу, пытаются в разговоре изображать русский акцент, типа как у нас одесский laughing
          perepilka
      2. Genry Сегодня, 11:55
        Соловьёв четко заметил про тенденциозную обрезку.
        Genry
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:58
      Нас особо и не удивило...Мы в России его особо и не смотрели ! Просто знаем , что все он нормально сказал ! Иначе и быть не может у нас русских..Нам некогда, работать нужно на благо России! soldier
      ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 12:03
      Покажите нам хоть одного удивленного россиянина по этому поводу, или выложьте фото автора заголовка. laughing
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
    Большинству американцев это вообще все не интересно, для них главное в жизни "диван-сериал-шоу-пивас-бургер

    ... потому 80% мерикатосов не пролазят в стандартные двери... об их уме - промолчу, т.к. он у них на уровне развития 2 века до нашей эры.. wassat
    a.s.zzz888
    1. МПК105 Сегодня, 11:50
      Не согласен-я думаю,что они-то как-раз и открытые люди,в отличии от нас...
      Вот какие добрые дядьки... wink
      МПК105
      1. Velizariy Сегодня, 12:05
        Это не мерикатос, это "томми" англичанин)
        Velizariy
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 11:51
    И почему я не удивляюсь?Наверное-просто из-за того,что холопы обязаны слушать своего Бога.Или я опять не то сморозил?А если нежно подумать?Для нас Путин-просто Президент.Для всей планеты-Он Бог.Благодаря ему ещё кое кто в сознании.Хоть и неправильном.Помягче выражусь.Он исправил-и покажет Путь истинный!...Чего-то меня потащило на правду.
    ВЕРЕСК
  4. sagitch Сегодня, 11:55
    Когда Келли брала интервью, мне показалось, что она хотела бы взять у Путина не только интервью. Она оцеивала нашего президента, так как женщина оценивает потенциального парнера. Или мне одному так показалось?
    sagitch
    1. Александр романов Сегодня, 11:59
      Цитата: sagitch
      Она оцеивала нашего президента, так как женщина оценивает потенциального парнера.

      У кого что на уме в этом мире,просто амбец
      Александр романов
  5. Платов Сегодня, 11:58
    После интервью)))
    Платов
  6. mikh-korsakov Сегодня, 12:02
    Я понимаю, что вся эта история есть публичная риторика и ничего больше. Но я помню косноязычного Брежнева. пустобреха Горбачева, пьяного шута Ельцина . Наконец, у нас появился лидер, который может с блеском, но и без грубости поставить на место самую хитроумную змеищу, и я горжусь этим, кто бы что ни начал ныть о плохой экономике. Плохая-то, плохая, но в нашем не элитном дворе от машин не проехать, не пройти, причем преимущественно от иномарок. Недаром она в американском варианте интервью повырезала куски, где она выглядела особенно неловко. Мне как родившемуся и жившему на Васильевском острове особенно понравилось обилие в речи Путина чисто питерских словечек и выражений - наш человек, хотелось бы чтобы выдержал свое служение до конца.
    mikh-korsakov
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