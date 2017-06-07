Россиян удивило количество американцев, смотревших интервью с Путиным
Интервью президента России Владимира Путина журналисту Мегин Келли для первого выпуска программы «Воскресный вечер» (Sunday Night) на NBC News посмотрели 6,1 миллиона американцев. Об этом проинформировал портал Adweek, специализирующийся на рейтингах. По его данным, это был наиболее высокий рейтинг NBC c марта, за исключением спортивных передач.
Беседа с российским лидером сумела обогнать традиционно занимающее верхние строчки рейтинга канала шоу Dateline. Специализирующаяся на криминальных историях программа смогла удержать у экранов 4,9 миллиона зрителей.
Келли, выступавшая модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума, рассказала, что Путин обращался с ней «тепло, очень вежливо, интересовался семьей, рассказал подробности о своей».
Русскоговорящие пользователи социальных сетей оставили по поводу этого множество комментариев.
Как напоминает РИА «Новости» , президент Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и, в частности, вновь опроверг обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы в США.
Беседа с российским лидером сумела обогнать традиционно занимающее верхние строчки рейтинга канала шоу Dateline. Специализирующаяся на криминальных историях программа смогла удержать у экранов 4,9 миллиона зрителей.
Келли, выступавшая модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума, рассказала, что Путин обращался с ней «тепло, очень вежливо, интересовался семьей, рассказал подробности о своей».
Русскоговорящие пользователи социальных сетей оставили по поводу этого множество комментариев.
Крутой мужик Путин!— пишет пользователь "ВКонтакте" Сергей Калинин.
Самая жесткая журналистка NBC. Ее побаиваются многие политики— отмечает Наталья Елисеева.
Это не капля в море. Просто это интервью смотрело самое мыслящее, интеллектуальное и соображающее население США. Которое впоследствии сможет объяснить серому большинству свою точку зрения. Большинству американцев это вообще все не интересно, для них главное в жизни "диван-сериал-шоу-пивас-бургер— приводит свое мнение Василий Малоземов.
Как напоминает РИА «Новости» , президент Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и, в частности, вновь опроверг обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы в США.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru/
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