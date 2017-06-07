Минобороны РФ подготовило «дорожную карту» военного сотрудничества с Китаем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил своему коллеге из КНР Чан Ваньцюаню подписать «дорожную карту» развития военного сотрудничества между странами на 2017-2020 годы, сообщает РИА Новости .
Он отметил, что интенсивность переговоров между Москвой и Пекином «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».
Министр подчеркнул также, что российско-китайские отношения «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются», и этому способствуют позиции лидеров обеих стран.
Китайский министр в свою очередь заявил, что «уровень доверия между армиями двух стран в последние годы непрерывно повышается». На этот год запланирован ряд масштабных совместных мероприятий, добавил он.
Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать,сказал сегодня Шойгу на встрече с Ваньцюанем в Астане.
Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность,добавил он.
Он отметил, что интенсивность переговоров между Москвой и Пекином «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».
Министр подчеркнул также, что российско-китайские отношения «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются», и этому способствуют позиции лидеров обеих стран.
Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе,добавил Шойгу.
Китайский министр в свою очередь заявил, что «уровень доверия между армиями двух стран в последние годы непрерывно повышается». На этот год запланирован ряд масштабных совместных мероприятий, добавил он.
Использованы фотографии: https://www.rt.com/
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