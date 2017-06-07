12:26 07 июня

Минобороны РФ подготовило «дорожную карту» военного сотрудничества с Китаем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил своему коллеге из КНР Чан Ваньцюаню подписать «дорожную карту» развития военного сотрудничества между странами на 2017-2020 годы, сообщает РИА Новости .

Минобороны РФ подготовило «дорожную карту» военного сотрудничества с Китаем


Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать,
сказал сегодня Шойгу на встрече с Ваньцюанем в Астане.


Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность,
добавил он.

Он отметил, что интенсивность переговоров между Москвой и Пекином «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».

Министр подчеркнул также, что российско-китайские отношения «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются», и этому способствуют позиции лидеров обеих стран.

Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе,
добавил Шойгу.

Китайский министр в свою очередь заявил, что «уровень доверия между армиями двух стран в последние годы непрерывно повышается». На этот год запланирован ряд масштабных совместных мероприятий, добавил он.

Использованы фотографии: https://www.rt.com/
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Комментарии 8

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:58
    Байкал не отдам.
    ВЕРЕСК
    1. Александр романов Сегодня, 12:01
      Цитата: ВЕРЕСК
      Байкал не отдам.

      Да ктож отдаст пол литру laughing
      Александр романов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:03
        Саня!Тут не поллитра.Вся заначка на кону.
        ВЕРЕСК
    2. Монос Сегодня, 12:02
      Цитата: ВЕРЕСК
      Байкал не отдам.

      smile И не надо! Вместе с китайцами будем его защищать от всяких шакалов. Их мобилизационный потенциал и наши оружие и традиции сделают мир стабильнее.
      Монос
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:07
        Хотелось бы и мне быть таким оптимистом.МОНОС.Китай спит-и видит Байкал у себя.Не верте китайцам,дары приносящим.Перефразировал малость.
        ВЕРЕСК
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:08
        Цитата: Монос
        И не надо! Вместе с китайцами будем его защищать от всяких шакалов. Их мобилизационный потенциал и наши оружие и традиции сделают мир стабильнее.

        Отличный коммент Монос! Сейчас конечно начнут некоторые "товарищи" визжать , но к этому мы в России привыкли и идем своим путем! hi
        Шойгу молодец , направление правильное...
        ОТДЕЛ
      3. bouncyhunter Сегодня, 12:16
        Привет , Витя ! hi drinks
        Цитата: Монос
        И не надо!

        Ни пяди земли родной не отдавать ! Пусть и по другому поводу , ВВП сказал : "Родиной не торгуем !" .
        bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
    ... мерикатосы репу зачесали... laughing "не всё коту масленица!"... bully
    a.s.zzz888
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