Минобороны РФ подготовило «дорожную карту» военного сотрудничества с Китаем

Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать,

Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность,

Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе,