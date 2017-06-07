Пентагон назвал сумму, потраченную Китаем на оборону

Используя цены и обменный курс 2016 года, министерство обороны (США) оценивает, что общие расходы Китая, связанные с обороной, в 2016 году превысили 180 миллиардов долларов США. Однако оценка оборонных расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности,

Китайские власти потратили более $ 180 млрд. на оборонные нужды в 2016 году, говорится в ежегодном докладе Пентагона американскому конгрессу.цитирует доклад РИА Новости Авторы доклада пояснили, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР «не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения». США в прошлом году потратили около $ 600 млрд.В Пентагоне также считают, что Китай продолжит создание зарубежных военных баз.«В феврале 2016 года Китай начал строительство военной базы в Джибути, которое может быть закончено в течение следующего года. Китай, вероятно, будет стремиться основать дополнительные военные базы в странах, с которыми у него долговременные дружественные отношения», – говорится в документе.Кроме того, по данным авторов, к 2020 году вступит в строй новый авианосец, полностью спроектированный и произведенный в КНР.В докладе также отмечается, что Пекин продолжит «давление низкой интенсивности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», где у страны существуют территориальные разногласия с соседями.