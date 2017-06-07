12:25 07 июня

Пентагон назвал сумму, потраченную Китаем на оборону

Китайские власти потратили более $ 180 млрд. на оборонные нужды в 2016 году, говорится в ежегодном докладе Пентагона американскому конгрессу.

Пентагон назвал сумму, потраченную Китаем на оборону


Используя цены и обменный курс 2016 года, министерство обороны (США) оценивает, что общие расходы Китая, связанные с обороной, в 2016 году превысили 180 миллиардов долларов США. Однако оценка оборонных расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности,
цитирует доклад РИА Новости .


Авторы доклада пояснили, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР «не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения». США в прошлом году потратили около $ 600 млрд.

В Пентагоне также считают, что Китай продолжит создание зарубежных военных баз.

«В феврале 2016 года Китай начал строительство военной базы в Джибути, которое может быть закончено в течение следующего года. Китай, вероятно, будет стремиться основать дополнительные военные базы в странах, с которыми у него долговременные дружественные отношения», – говорится в документе.

Кроме того, по данным авторов, к 2020 году вступит в строй новый авианосец, полностью спроектированный и произведенный в КНР.

В докладе также отмечается, что Пекин продолжит «давление низкой интенсивности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», где у страны существуют территориальные разногласия с соседями.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 6

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  1. Русский74 Сегодня, 12:17
    Молодцы че...
    Русский74
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:21
      Вообще то США Китаю должны более 1 трлн долларов и Япония еще больше..! Не зря они там янки возле границ Китая, Японии и России затевают "замес" очередной..Хотят списать должок?
      Ын это знает и ждет!
      ОТДЕЛ
  2. bouncyhunter Сегодня, 12:20
    Авторы доклада пояснили, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР «не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения»

    Прочитав эту строчку , китайцы загадочно ухмыльнулись ...
    bouncyhunter
    1. pjastolov Сегодня, 12:23
      Китай, вероятно, будет стремиться основать дополнительные военные базы в странах, с которыми у него долговременные дружественные отношения», – говорится в документе.
      матрасы напряглись, а то они думали, что только им можно базы строить laughing
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:25
        Володь , они уже давно на Китай "напряглись" . yes
        bouncyhunter
  3. Shuttle Сегодня, 12:24
    Пентагонщики себе технико-экономическое обоснование расходов организовывают. Китайские товарищи тихо посмеиваются в стороне ведь электронную начинку для этих расходов им же и продавать американам. :)
    Shuttle
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