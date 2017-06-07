Народная милиция ЛНР: Киев начал наступление

Противник начал наступление на населенный пункт Желобок, одновременно при этом обстреливая жилые кварталы близлежащих населенных пунктов

На данный момент при поддержке администрации Кировска силами МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции начали подготовку к эвакуации детей из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, расположенных в непосредственной близости к зоне активных боевых действий

Киевские силовики начали наступление на село Желобок Славяносербского района ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр- сказал он - На данный момент Народная милиции пока успешно сдерживает наступление сил противникаРанее украинские СМИ сообщали о том, что киевские силовики захватили ряд участков в "серой зоне" на линии соприкосновения, в том числе в районе села Желобок. Народная милиция эти сообщения опровергла.Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Также киевские силовики обстреляли из арторудий район здания администрации Кировска.В район администрации Кировска только что прилетело несколько артснарядов - говорится в сообщении.Обстрел центра города продолжается.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил о том, что продолжающийся с сегодняшнего раннего утра обстрел Кировска со стороны киевских силовиков, в ходе которого ВСУ применили 122-мм гаубицы Д-30, причинил большие разрушения в городе.В частности, снаряды попали в пятиэтажный на улице имени 50 лет СССР, 13, повреждены дома 10 и 14 на улице Войкова, дома 15 и 15а на улице Мичурина, еще один снаряд разорвался у дома 33 на той же улице.Кроме того, зафиксированы попадания снарядов по территории Кировского завода "Центрокуз".МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции Республики начало эвакуацию детей из района обстреливаемого киевскими силовиками Кировска. Об этом ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.- сказал он.Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.