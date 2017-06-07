14:32 07 июня

Недостатком российских Т-90А сирийцы назвали отсутствие кондиционеров

Танки российского производства Т-90 и Т-90А продолжают активно применяться сирийской армией в боях против джихадистов. Недавно в сети появились новые фотографии этих боевых машин, сделанных на различных участках фронта, пишет Вестник Мордовии .

Недостатком российских Т-90А сирийцы назвали отсутствие кондиционеров


«За все время пребывания на Ближнем Востоке "девяностые" зарекомендовали себя как очень эффективные, простые и надежные танки. В то же время, по имеющейся информации, некоторые сирийцы жаловались на огрехи в части эргономики. Дескать, на западных ровесниках Т-90А широко используются кондиционеры, а на российских машинах их нет», – пишет автор публикации Роман Катков.




Этот недостаток не является фатальным, тем не менее, автор считает необходимым пояснить, что машины, оказавшиеся у сирийцев, не являются новыми – ранее они принадлежали Российской армии и были выпущены еще до 2011 года, когда было очень распространено устоявшееся мнение о том, что «воины стойко и мужественно должны переносить все тяготы и лишения армейской службы».



«Однако отечественная промышленность давно уже успешно отработала установку климатических систем на различные образцы бронетехники. Долгое время, правда, все делалось только на экспорт. Можно, например, вспомнить контракт с Алжиром на поставку Т-90СА», – напоминает издание.




Вместе с тем, в российскую армию танки Т-72Б3 по-прежнему идут без такого оборудования, хотя кондиционеры начали уже устанавливать на БТР-82А. они предусмотрены в качестве штатной опции и на технике нового поколения: «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг».

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones, Отвага2004
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Комментарии 46

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  1. MoJloT Сегодня, 12:53
    Ух ты, может еще кожаного салона ? Или все же главный недостаток Т-90 это сирийский экипаж ?
    MoJloT
    1. pjastolov Сегодня, 12:56
      «воины стойко и мужественно должны переносить все тяготы и лишения армейской службы».
      не воевать без биотуалетов и туалетной бумаги не будем laughing
      pjastolov
      1. NIKNN Сегодня, 13:03
        Недостатком российских Т-90А сирийцы назвали отсутствие кондиционеров

        Нет, ну а чего хотели? Базовая комплектация..., хороше еще, что с ГУР поставили, а то... wink
        NIKNN
      2. Shurik70 Сегодня, 13:04
        На фото кондиционер снаружи приклепали.
        Правильно, в принципе. Для мирного времени сойдёт, а в бою лишнее пространство в танке - лучше на несколько снарядов больше взять.
        good
        Shurik70
    2. Монос Сегодня, 12:58
      Цитата: MoJloT
      воины стойко и мужественно должны переносить все тяготы и лишения армейской службы

      А почему не поставить кондёр, если есть такая возможность? Тогда не будут открывать люки и получать контузии. Перегрев организма плохо сказывается на дееспособности. Я получал тепловые удары. Неприятная штука, доложу я вам.
      Монос
      1. vch Сегодня, 13:06
        Согласен. Даже при +25 в танке парилка такая..... А тут пустыня, +40, пот градом быстрое истощение и обезвоживание организма....
        vch
        1. yehat Сегодня, 13:37
          вы кое-что забыли. Для местного жителя +30 - нормальная температура.
          по крайней мере я сам в Сочи в +38 в тени с огромной влажностью чувствовал себя отлично прямо под солнцем.
          проблема в другом - в танке температура может подняться до 60-70 и даже выше
          в солнечный день можно на броне яичницу готовить.
          yehat
          1. vch Сегодня, 14:28
            Так я и писал, что на улице +40, а внутри конечно и до 75 подскакивало. Тепловые удары и обмороки были обыденным делом......
            vch
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:20
        Цитата: Монос
        Я получал тепловые удары. Неприятная штука, доложу я вам.

        Как говорит старая северная пословица : "Даже чукча не любит лишний раз потеть" .
        bouncyhunter
      3. art030765 Сегодня, 14:23
        все правильно пишешь для экипажа который должен воевать нужен кондишен для экипажа который должен доехать до заданной точки и умереть кондишн не нужен все зависит от отношения к своим бойцам или это расходный материал или это ценный военный ресурс
        art030765
    3. Azim77 Сегодня, 12:59
      Если заказчик готов оплатить, то можно хоть хромированные катки. smile
      Azim77
      1. Vita VKO Сегодня, 13:11
        Наверняка местные кулибины найдут решение. Например прикрепят пару бочек с водой и сделают разбрызгиватель над броней. Сразу получится и тепловая маскировка, и противопожарная защита, и кондиционер в одном флаконе.
        Vita VKO
      2. Тралл Сегодня, 13:16
        Цитата: Azim77
        Если заказчик готов оплатить, то можно хоть хромированные катки. smile

        Белорусы в конфигураторе опций последних Т-72Б3 поставили "плюсик" напротив хрома траков smile
        Тралл
    4. сибиралт Сегодня, 13:06
      Поставь им в танки кондиционеры - джакузи запросят. laughing
      сибиралт
      1. Nehist Сегодня, 13:20
        Причем тут джакузи? Просто когда экипаж обливаеться потом и чувствует себя вообще не комфортно то появляеться повышеная утомляемость и нервное раздражение что весьма сказываеться на эффективности работы экипажа!!! Вам если постоянно шилом в одно место тыкать как долго вы успешно машиной управлять будите?
        Nehist
    5. Pivot Сегодня, 13:12
      Попробуй посиди в танке при жаре+40 в тени посмотрю на сарказм, или может печки тоже убрать, воин не достоин таких мелочей, зимой танкист должен мёрзнуть, а летом потом обливаться вот это по нашему
      Pivot
    6. Гронский Сегодня, 13:24
      Арабы, такие арабы. Все им неймётся, надо чтобы по боХатому - кондеры, кожа, отделка золотом, красные берцы. Может ещё халатов расшитых им подкинуть. Перестали бы для начала сверкать пятками от бармалеев при каждом удобном случае, а там бы уже и о кондере думали. Хотя конечно по уму в условиях пустыни охлаждение экипажу не помешало бы, нормальному экипажу, не пытающемуся сделать ноги при первой возможности.
      Гронский
    7. Евгений Стрыгин Сегодня, 13:30
      ну недостаток как не достаток. Что не так то?
      Сказали бы что танк плохой потому что кандёра нет, тогда да. Было бы чему возмутиться.
      А так в их широтах без кандёра трудно, но можно.
      Евгений Стрыгин
  2. Рабинович_007 Сегодня, 12:53
    Не знаю что тут и сказать.
    Рабинович_007
    1. Александр романов Сегодня, 12:57
      Цитата: Рабинович_007
      Не знаю что тут и сказать.

      Купи кондер,недорог отдам wink
      Александр романов
      1. сибиралт Сегодня, 13:09
        А пусть снимают кондеры с подбитых "Тойот" и ставят себе по усмотрению.
        сибиралт
      2. samoletil18 Сегодня, 13:10
        Что за стеб? Я понимаю, танк живёт в бою 3 минуты. Но до боя надо не зажариться заживо, и принять бой в нормальном физически состоянии. Даже приученным к жаре сирийцам.
        samoletil18
        1. voyaka uh Сегодня, 14:07
          "Я понимаю, танк живёт в бою 3 минуты"////

          Танк живёт в боях много лет, если его умело применять.

          Но если танкисты внутри перегреты почти до состояния теплового
          удара, то ни попадать не будут, ни маневрировать разумно,
          ни обнаруживать цели.
          voyaka uh
    2. dvina71 Сегодня, 13:10
      Цитата: Рабинович_007
      Не знаю что тут и сказать.

      А что тут сказать? ТАк на секундочку.. человек в танке задумался кондее.. ВОт в т-55 и т-72 они не задумался.,а в т-90 подавай.. Других проблем нет?
      dvina71
      1. Nehist Сегодня, 13:26
        О необходимости кондиционеров еще в 60 годах нашими танкистами подымался вопрос!!! Экспортные модели получали не все конечно а опционально... То что поздно наши этим озаботились огромный минус
        Nehist
  3. KRIK33 Сегодня, 12:57
    Еще подушек безопасности не хватает и кожаной оплетки руля... smile
    KRIK33
  4. mahoney Сегодня, 12:59
    Хм...в машине в пробке без включенного кондёра невозможно стоять. А в рабочем танке...в пустыне......жуть просто
    mahoney
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 12:59
    Может и джакузи всобачить?Так это мы-запросто.
    ВЕРЕСК
    1. JD1979 Сегодня, 13:36
      Может вам лучше жевать, чем говорить?
      JD1979
  6. DMoroz Сегодня, 13:03
    были выпущены еще до 2011 года, когда было очень распространено устоявшееся мнение о том, что «воины стойко и мужественно должны переносить все тяготы и лишения армейской службы».
    А что Дисциплинарный устав ВС РФ этого уже не предусматривает?
    беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в том числе с риском для жизни, стойко переносить трудности военной службы;
    DMoroz
  7. vasilev Сегодня, 13:07
    Ещё крутой аудиосистемы и литья не хватает. wassat
    vasilev
    1. Svarog51 Сегодня, 13:17
      Катки то литые, вот только не хромированные. И аудиосистема есть - радиостанция называется, пока бойцы воюют - начштаба песни поёт в эфир ... матерные ... если умеет. good Включили на приём и слушают. laughing
      Svarog51
  8. Altona Сегодня, 13:13
    Цитата: Рабинович_007
    Не знаю что тут и сказать

    ----------------------
    Чё сказать? Халат туркменский на вате, и от жары и от холода.И пять чашек чая зарядить. laughing
    Altona
  9. tsvetkov1274 Сегодня, 13:18
    им надо в ,,тачку на прокачку,, к иксзибиту.. yes
    tsvetkov1274
  10. Гронский Сегодня, 13:27
    Цитата: Тралл
    Белорусы в конфигураторе опций последних Т-72Б3 поставили "плюсик" напротив хрома траков

    Это не декоративный хром, а антикоррозионное покрытие. Для гусениц, работающих в адских условиях это необходимость. Так что никакого гламура. Все правильно заказали.
    Гронский
  11. Nehist Сегодня, 13:30
    Прочитал комменты!!! Глупый стеб не умных посетителей ВО некоторые аж до генеральских звезд доросли!!!! Вас в танк и недельку погонять в тех,да даже в наших условиях летом!!! Так Вы не только кондиционер а еще и пива прохладного запросите!!! А Холодный душ для Вас будет чем то сродни поподанию в Рай!!!
    Nehist
  12. Никкола Мак Сегодня, 13:32
    Кондиционер в жарком климате - необходимая опция, которая обеспечивает не только нормальную работу экипажа но и техники (особенно электроники).
    Так что стёб по поводу "уставных тягот службы" попросту неуместен.
    Другое дело, что очень расточительно гонять основной движок для питания кондиционера и необходимых потребителей. Нужен вспомогательный генератор и система внешнего электропитания.
    Никкола Мак
  13. Пленник Сегодня, 13:34
    Воюйте на "западных ровесниках" раз без кондера край. Смотри ты, ожили смуглянки!
    Пленник
  14. nik-karata Сегодня, 13:50
    Кондиционер - это уже не ОПЦИЯ!!!
    nik-karata
  15. Machete Сегодня, 13:52
    Так и не для пустынь танк делали а для себя больше.
    Machete
  16. Горный стрелок Сегодня, 13:55
    Сирийские танкисты - главная проблема Т-90. Они воевать вообще собрались, или где? wassat
    Ну это шутки, разумеется. Конечно, кондей в танке, когда плюс 50 - это необходимая опция. Только не просто его там поставить. И жрет много электричества, а вспомогательного генератора - нет, и гонять 1000 сильный дизель для комфорта - и соляра, и ресурс...
    Тут на раз-два - не получится.
    Горный стрелок
    1. donavi49 Сегодня, 14:02
      Нет кондера - все люки нараспашку. Прилетает кума - пробития нет, но волна затекает и у всего экипажа контузия. Как следствие потеря боеспособности и покидание танка.

      Нет кондера - тепловой удар у всего экипажа = резкое снижение боевых возможностей танка (а вы в парилке попробуйте поработать руками и головой одновременно, тест на внимательность, тест на запоминание сделайте на фоне статической физической нагрузки, а потом аналогичный в комфортных 20 градусах)
      donavi49
  17. Altona Сегодня, 14:22
    Цитата: Nehist
    Прочитал комменты!!! Глупый стеб не умных посетителей ВО некоторые аж до генеральских звезд доросли!!!! Вас в танк и недельку погонять в тех,да даже в наших условиях летом!!!

    ---------------------
    Извиняюсь спросить, а танк без кондера неумные посетители сайта делали? По-моему, такие слова надо адресовать неумным операторам сделки, которые не предусмотрели комфорт для танкистов. Заплотили бы денег, на заводе бы впихнули кондеи. А то интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд.
    Altona
  18. Сибиряк13 Сегодня, 14:22
    Кондиционер при такой жаре, просто необходим. Иначе ещё до боя испекутся как в духовке.
    Сибиряк13
  19. senima56 Сегодня, 14:22
    "Долгое время, правда, все делалось только на экспорт."- не понял, а Сирия это уже не "зарубеж" что ли?
    senima56
  20. Xscorpion Сегодня, 14:24
    Мда,послушать сирийцев,то русские парни в Таджикистане на Т-72 и БТР-80 вообще ездить не должны,кондеров то нет.Также по несколько часов из машин не вылазят,а иногда и сутками живут в них.А в Таджике не прохладней, чем в Сирии.
    Xscorpion
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