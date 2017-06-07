Недостатком российских Т-90А сирийцы назвали отсутствие кондиционеров
Танки российского производства Т-90 и Т-90А продолжают активно применяться сирийской армией в боях против джихадистов. Недавно в сети появились новые фотографии этих боевых машин, сделанных на различных участках фронта, пишет Вестник Мордовии .
«За все время пребывания на Ближнем Востоке "девяностые" зарекомендовали себя как очень эффективные, простые и надежные танки. В то же время, по имеющейся информации, некоторые сирийцы жаловались на огрехи в части эргономики. Дескать, на западных ровесниках Т-90А широко используются кондиционеры, а на российских машинах их нет», – пишет автор публикации Роман Катков.
Этот недостаток не является фатальным, тем не менее, автор считает необходимым пояснить, что машины, оказавшиеся у сирийцев, не являются новыми – ранее они принадлежали Российской армии и были выпущены еще до 2011 года, когда было очень распространено устоявшееся мнение о том, что «воины стойко и мужественно должны переносить все тяготы и лишения армейской службы».
«Однако отечественная промышленность давно уже успешно отработала установку климатических систем на различные образцы бронетехники. Долгое время, правда, все делалось только на экспорт. Можно, например, вспомнить контракт с Алжиром на поставку Т-90СА», – напоминает издание.
Вместе с тем, в российскую армию танки Т-72Б3 по-прежнему идут без такого оборудования, хотя кондиционеры начали уже устанавливать на БТР-82А. они предусмотрены в качестве штатной опции и на технике нового поколения: «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг».
«За все время пребывания на Ближнем Востоке "девяностые" зарекомендовали себя как очень эффективные, простые и надежные танки. В то же время, по имеющейся информации, некоторые сирийцы жаловались на огрехи в части эргономики. Дескать, на западных ровесниках Т-90А широко используются кондиционеры, а на российских машинах их нет», – пишет автор публикации Роман Катков.
Этот недостаток не является фатальным, тем не менее, автор считает необходимым пояснить, что машины, оказавшиеся у сирийцев, не являются новыми – ранее они принадлежали Российской армии и были выпущены еще до 2011 года, когда было очень распространено устоявшееся мнение о том, что «воины стойко и мужественно должны переносить все тяготы и лишения армейской службы».
«Однако отечественная промышленность давно уже успешно отработала установку климатических систем на различные образцы бронетехники. Долгое время, правда, все делалось только на экспорт. Можно, например, вспомнить контракт с Алжиром на поставку Т-90СА», – напоминает издание.
Вместе с тем, в российскую армию танки Т-72Б3 по-прежнему идут без такого оборудования, хотя кондиционеры начали уже устанавливать на БТР-82А. они предусмотрены в качестве штатной опции и на технике нового поколения: «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг».
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones, Отвага2004
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти