14:30 07 июня

Батальон НАТО под канадским командованием будет сформирован в Латвии до 19 июня

Многонациональный батальон НАТО под руководством Канады будет окончательно сформирован до 19 июня, сообщают Известия со ссылкой на Минобороны Канады.



Согласно информации, «первая группа 1-ой Канадской механизированной бригады, в состав которой входят 100 военнослужащих, вылетит в Латвию 9 июня». Всего до конца следующей недели в республику прибудет 450 военнослужащих.


Также канадское военное ведомство сообщило о намеченной на 19 июня торжественной церемонии, которая пройдет в латвийском Адажи. Это мероприятие должно ознаменовать «успешное завершение формирования возглавляемого Канадой батальона НАТО».

Напомним, в прошлом году на варшавском саммите НАТО было принято решение о формировании в странах Балтии и Польше 4-х многонациональных батальонов. Численность подразделения, разворачиваемое в Латвии, составит около тысячи человек. В батальоне на основе ротации будут нести службу представители Канады, Испании, Италии, Албании, Польши и Словении.

Использованы фотографии: Global Look / Sergei Stepanov
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Комментарии 14

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:20
    Там хохлы злобные будут и очень серьезные каратели! Готовят на наших границах..
    ОТДЕЛ
    1. сибиралт Сегодня, 13:29
      Это где же они карать научились? Канада вообще хоть когда то с кем то воевала? laughing
      сибиралт
      1. zadorin1974 Сегодня, 13:38
        Ну в общим то канадцы отметились в обоих мировых,а так же во Вьетнаме и Корее.
        zadorin1974
  2. Svarog51 Сегодня, 13:23
    Ну всё, кранты Литве. Ща как нагрянут канадские хохлы, да как сформируются в батальон и давай защищать. wassat
    Svarog51
    1. Подрезчик Сегодня, 13:36
      Серега, я думаю БТГ в составе псковских десантников и наших ох не зря(!) тренируются в Бресте! Тут видишь под боком собирается всякой твари по паре.
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:39
        Ну так сколько можно БТГ на манекенах тренировать ? Вот "партнёры" и готовят этот батальон НАТО . Есть информация , что этот бат носит имя "Пушечное мясо" . К чему бы это ? what laughing
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 13:42
          Точно! Только пусть побольше жрут гамбургеров и пиццы...Мясо должно быть мясом!
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:49
            Цитата: Подрезчик
            Только пусть побольше жрут гамбургеров и пиццы...Мясо должно быть мясом!

            Саш , обожрутся фастфуда - из "мяса" превратятся в "дерьмо" , ещё обляпают парней наших ... laughing
            bouncyhunter
          2. Logall Сегодня, 13:51
            Это всё понятно. Покормят фастфудом, а как учить то будут? Их всех прибалтов надо сначала с ручника снять, а это только наши с помощью дубины могли и хорошего мата! А канадцы его не знают. Да и дубину не найдут куда засунуть.
            Logall
      2. Svarog51 Сегодня, 14:15
        Ну так разведка не зря свой хлеб кушает, да и оперативный отдел не зря так называется. Работают на упреждение. Десантники, они такие - мобильные и сильные. И вам с ними поспокойней. good
        Svarog51
    2. zadorin1974 Сегодня, 13:45
      А вот смех тут не уместен.Хохряцкая диаспора довольно таки мотивирована против России,так как очень много фашистских пособников и националистов разных национальностей(особенно невмерликов)нашли приют в Канаде после 45года.Министр иностранных дел даже не скрывает,что ее дед воевал против СССР на стороне фашистов.
      zadorin1974
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:24
    Что-то много целей в последнее время появилось.
    ВЕРЕСК
  4. Machete Сегодня, 13:45
    Канадцы такие классные вояки и командиры. Особенно если там будут укроэмигранты коренные.
    Machete
  5. Самогонщик Сегодня, 14:19
    ну раз Канада сюда лезет пора России в Мексике Полки под своё командование брать. Равновесие
    Самогонщик
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