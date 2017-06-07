Батальон НАТО под канадским командованием будет сформирован в Латвии до 19 июня
Многонациональный батальон НАТО под руководством Канады будет окончательно сформирован до 19 июня, сообщают Известия со ссылкой на Минобороны Канады.
Согласно информации, «первая группа 1-ой Канадской механизированной бригады, в состав которой входят 100 военнослужащих, вылетит в Латвию 9 июня». Всего до конца следующей недели в республику прибудет 450 военнослужащих.
Также канадское военное ведомство сообщило о намеченной на 19 июня торжественной церемонии, которая пройдет в латвийском Адажи. Это мероприятие должно ознаменовать «успешное завершение формирования возглавляемого Канадой батальона НАТО».
Напомним, в прошлом году на варшавском саммите НАТО было принято решение о формировании в странах Балтии и Польше 4-х многонациональных батальонов. Численность подразделения, разворачиваемое в Латвии, составит около тысячи человек. В батальоне на основе ротации будут нести службу представители Канады, Испании, Италии, Албании, Польши и Словении.
Согласно информации, «первая группа 1-ой Канадской механизированной бригады, в состав которой входят 100 военнослужащих, вылетит в Латвию 9 июня». Всего до конца следующей недели в республику прибудет 450 военнослужащих.
Также канадское военное ведомство сообщило о намеченной на 19 июня торжественной церемонии, которая пройдет в латвийском Адажи. Это мероприятие должно ознаменовать «успешное завершение формирования возглавляемого Канадой батальона НАТО».
Напомним, в прошлом году на варшавском саммите НАТО было принято решение о формировании в странах Балтии и Польше 4-х многонациональных батальонов. Численность подразделения, разворачиваемое в Латвии, составит около тысячи человек. В батальоне на основе ротации будут нести службу представители Канады, Испании, Италии, Албании, Польши и Словении.
Использованы фотографии: Global Look / Sergei Stepanov
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