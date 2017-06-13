"Забытые вожди" – ответ на народный запрос, но ответ недостаточный

Две новые серии о плеяде политических деятелей Советского Союза вышли в условленное время по федеральному каналу. Героями в этот раз стали двое полярно разных "вождей": один – "старый солдат, который не знает слов любви" – Семен Буденный; второй – наоборот, властелин художественно слова, основатель соцрелизма – Андрей Жданов. Странное соседство, хотя, как признаются эксперты Накануне.RU, подбор всех семи персон для такого кинопроекта слегка обескураживает.Этой весной на "Первом канале" начался показ документально-исторического цикла фильмов о ключевых фигурах в руководстве Советского Союза в период с 1917-го по 1953-й годы, среди которых: Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов, Виктор Абакумов, Лаврентий Берия."Мне вообще непонятен этот подбор персон. Одни хоть были членами политбюро, а вот Буденный и Абакумов – это сугубо военные люди. Странно, почему тут нет Маленкова, почему тут нет, например, того же Кирова, того же Булганина, Кагановича? Но, видимо, просто не успели написать? Нет системы в подходе к освещению этих вопросов", – говорит в беседе с Накануне.RU историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.Буденный, если и был вождем, то в первую очередь для своих "буденновцев", а вот Жданов запомнился как властитель дум – идеолог, после смерти он был приговорен к историческому остракизму, даже города с именем Жданова сменили свои названия. В то время как Буденный, человек "сугубо военный", дожил до глубоких седин.Боевая жизнь Буденного началась еще в Русско-японскую войну, он был превосходным наездником, любил лошадей, мечтал накопить денег и открыть конный завод. Тогда он не знал, что его мечте суждено осуществиться в совершенно невероятных условиях."Я слишком стар, чтобы для меня Буденный был "забытым". Я учился в университете с дочерью Буденного. Ну, какой он для меня "забытый"? Это поколение отцов и не больше. Он всю жизнь знал лошадей, любил лошадей, отвечал за лошадей и заботился о лошадях, – говорит в беседе с Накануне.RU главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. – Служака без страха и упрека".Как и большинство крестьян, рассказывается в фильме, Семен поддерживал идеи революции. И во время Гражданской войны Буденный выбрал сторону народа, вскоре он стал заместителем командира кавалерийской бригады."В царской армии такую должность занимал опытный офицер, окончивший военное училище. А теперь красных конников вел в бой бывший батрак. Даже став военачальником, Семен Буденный был верен себе и первым шел в атаку. Осенью 1918 года он чудом остался жив – пулеметной очередью был убит его конь, вместе с ним едва не погиб его ординарец", – рассказывают в фильме "Первого канала".Со Сталиным Буденный познакомился во время защиты Царицына, здесь же пересеклись его пути с Климентом Ворошиловым. Тогда же появилась знаменитая форма и "буденновки": "Сталин позаботился о том, чтобы красноармейская кавалерия была снабжена амуницией и оружием". К концу 1919 года в I-й Конной появилась новая форма."Длиннополые шинели были созданы по эскизам Васнецова с цветными полосами на груди, обозначающими род войск. Вместо папах и фуражек – суконные остроконечные шлемы, по виду напоминавшие шлемы русских богатырей, которые впоследствии стали называться буденновками".Вскоре кавалерия была переименована, и Буденный стал командующим знаменитой Первой конной армии, позже он станет одним из первых Маршалов СССР. Его называли "народным маршалом". Но был ли он "вождем"?"Я противник общего названия "Забытые вожди" – ни один из героев даже не тянулся на цыпочках вверх, чтобы объявить себя вождем, – говорит в беседе с Накануне.RU историк Юрий Жуков. – Это просто были люди, очень приближенные к власти, отличные исполнители. Пожалуй, исключение составит только Берия, и то лишь в последние годы – как только замахнулся на роль вождя, его и раздавили. Все остальные – нормальные политики. Молотов – один из безусловных вождей, который шел вместе со Сталиным, или Сталин вместе с ним с 1917 года – вот об этом можно было говорить. А Буденный, Ворошилов – вы меня простите, даже дети знают, что никакие это не вожди. Жданов после 1934 года был ближайшим к Сталину человеком, но он даже во сне не мог себе представить, что его кто-то будет называть "вождем", тем более "забытым". Это "второй уровень" власти, а Буденный – это пятый, шестой, если не дальше, "эшелон" власти. Боюсь, что создатели этого проекта даже близко не представляют, что означает слово "вождь".Тем не менее, будущий "народный маршал" был любимцем публики, он вдохновлял солдат и внушал страх врагам. Так, одним из недругов Буденного стал Лев Троцкий, который так описал первую встречу с буденновцами, об этом рассказывается в фильме:"Это настоящая банда, а Буденный - атаман-предводитель, мое выступление эта банда встретила ревом, а один взмах руки Буденного произвел на них впечатление электрического удара. Это современный Разин и куда он поведет свою ватагу – неизвестно. Сегодня – за красных, а завтра за белых, и они все двинутся за ним".Относиться к словам Льва Давыдовича стоит с изрядной долей скептицизма – он сам не знал, куда пойдет. И когда в партии начался раскол, после смерти Ленина, атаман-предводитель четко дал понять, что намеки на предательство безосновательны, он встал на сторону Сталина. И, наверное, наиболее примечательный факт, говорящий о магнетической силе личности "старого вояки" и его цельности – это то, что в самый опасный для страны момент, когда враг был у ворот, именно Семен Буденный вдохновил защитников Родины, шедших на смертный бой в конце холодной осени 1941 года."Во время войны, когда возникла реальная угроза захвата врагом Москвы, неожиданно для всех, 7 ноября 1941 года все радиостанции сообщили о том, что в Москве, на Красной площади идет парад. И принимал парад не кто-нибудь, а маршал Буденный. Прямо с Красной площади танки и пехота уходили на фронт. Этот легендарный парад до сих пор остается символом воли и мужества всего народа. Не менее знаковой была в то время и фигура знаменитого командарма. Он на коне объезжал и приветствовал войска. Москва оказалась гитлеровцам не по зубам", – рассказывают в фильме.Но во время войны его вдруг сняли со счетов – порученные ему области на юге России терпели поражение, и враг дошел до Краснодара. Вторая мировая война была "войной моторов", а не лошадей, считали окружающие. Но он не сдавался, он считал, что конница еще повоюет. "Народный" маршал выступил с идей организовать конно-механизированные группы."Всадники не бросались на танки и пулеметы с шашками наголо, как принято считать, они воевали, как обычная пехота, а лошадь стала лишь способом передвижения. Кавалеристы порой проходили там, где не могла пройти техника. И где их не ждал враг. Они осуществляли рейды в тылы противника. Конница себя показала. Конно-механизированные группы сыграли большую роль в Победе", – говорится в фильме.После войны Сталин предложил назначить Буденного заместителем министра сельского хозяйства, для многих такое назначение Героя Советского Союза, маршала показалось бы оскорблением, но для Буденного это был понятный подарок – он стал отвечать за коневодство. Вот так неожиданно сбылась мечта предводителя Первой конной армии.Что касается Жданова, то это была, несомненно, ключевая фигура в советском руководстве. "Он после войны был фактически вторым после Сталина человеком в партии. Он был секретарем ЦК по идеологии, во многом определял направления сталинских послевоенных реформ, – рассказывает про второго героя в выпуске докудрамы "Страна советов. Забытые вожди" историк Евгений Спицын. – Жданов – один из умнейших и образованнейших людей в сталинском окружении. Человек, который, как и Сталин, кстати, занимался самообразованием: прекрасно знал философию, историю, хорошо играл на музыкальных инструментах, действительно был выдающимся руководителем. Это человек, который руководил обороной Ленинграда в годы войны, был членом военного совета ленинградского фронта".В фильме рассказывают о детстве Жданова: оказывается, мальчик был практически вундеркинд – рано научился читать, складывал и умножал в уме трехзначные и четырехзначные числа. Наверное, именно потому он в будущем займет в Стране советов сразу несколько важных постов. При Сталине Жданов курировал сельскохозяйственный отдел ЦК, планово-финансовый, политико-административный, отдел руководящих парторганов, управление делами, секретариат ЦК.Но главная его работа – это налаживание связей с писателями, режиссерами. Жданов зародил новый жанр "Соцреализм", призывал творцов не заноситься, а быть ближе и понятней народу, не становиться "элитарной кастой", но писать и про простых людей – без экзальтированности и экстравагантности, непонятной простому рабочему или неприятной учителю и ученому."С 1935 года это ближайший товарищ и соратник Сталина. Они вместе возвращали и географию, и историю в нашу жизнь, в школу. Вместе со Сталиным готовил Конституцию – самую демократическую в мире, нам до нее, и на цыпочки встав, не достать – такой была Конституция 1936 года. Он делал очень много. А то, что он забыт – это наша вина, а не его. Только и всего", – высказывает свое мнение историк Юрий Жуков в беседе с Накануне.RU.Что можно сказать про особенности этих "документальных драм"? Помимо высокой художественности по части операторской, режиссерской работы, удачно подобранных актеров и парализующих либеральную общественность сценариев, нужно отметить общую риторику – здесь впервые открыто говорится о том, что замалчивалось три (а то и больше) десятилетия. Например, что 1937 год – это не только репрессии, в Стране Советов широко отмечали столетие со смерти Александра Пушкина, по инициативе Жданова был организован всесоюзный праздник."1933 и 1937 годы – культ научных исследований, время научного подвига, который ценился в СССР не меньше, чем военный".Или такой момент – мы узнаем многое про Гражданскую войну, например, правду про "белое движение". И оказывается, что хоть оно и "белое", но не такое уж "пушистое", как хотят показать ревизионисты-февралисты и монархисты всех мастей. Весной и летом 1918 года чехословацкий корпус был втянут в военное выступление против Советской власти, рассказывают в фильме. Мятеж чехословацкого корпуса в Поволжье и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке создал благоприятную почву для начала широкомасштабных вооруженных действий белых войск против Советской власти:"Мятеж вспыхнул в мае 1918 года и в считанные дни огромная территория от Челябинска до Новосибирска оказалась под контролем чехословацкого корпуса. А в Шадринске началось формирование красногвардейских отрядов для борьбы с мятежниками. На Урале и в Сибири усиливался белый террор, значительно превосходя по масштабам террор красный. За год в Шадринском уезде было убито более 2 тыс. человек. Были репрессированы члены коммуны, которую организовал Жданов. Произвол, устроенный белогвардейскими войсками, значительно ускорил победу большевиков"."Непривычный" ракурс позволяет увидеть логику времени, потерянные или украденные фрагменты мозаики нашей истории внимательный зритель находит самостоятельно и составляет для себя общую картину не только прошлого, но и настоящего. Чем же обусловлен такой поворот?"Так и должно быть. Только делать это все нужно без ошибок. Потому что, ну, скажите, сколько можно грязными сапогами марать своих отцов и дедов? Сколько? Все от незнания прошлого – своего, а не чужого. А вот кого они забыли? Маленкова они забыли, во-первых. Во-вторых, они забыли Рыкова, – говорит историк Юрий Жуков. – А зачем возвеличивать белое движение? С таким же успехом можно сделать героями Гитлера, Риббентропа, Геббельса, Геринга, проигравших войну? И Колчак, и Деникин, и Юденич, и Врангель – это проигравшие, представлявшие меньшинство, они и проиграли, потому что пошли против народа. Народ – это большинство. Белые генералы – минимум меньшинства, только и всего. И поэтому смешно было их раздувать, как лягушку до уровня быка"."Мне кажется, что это все находится в парадигме вот того курса на примирение и создание единого непрерывного полотна отечественной истории – что нам ценны и дороги все страницы нашей истории: и царской России, и советской России, и современной России. Но мне кажется, что все это "от лукавого", – более скептически высказывается Евгений Спицын. – Конъюнктура чистой воды. И потом, я не вижу здесь искреннего желания вообще переосмыслить советский опыт и понять, что именно советский проект – мне не нравится сам этот термин, но, тем не менее – он вывел нашу страну на небывалые вершины эволюционного развития и стал примером для всех остальных народов и государств".Историк напоминает, что этот проект документального цикла спонсируется Министерством культуры. Возможно, министр Мединский понял, что где-то власти переборщили с "досками Маннергейма" и "памятниками Колчаку"? Неужели это просто попытка уравновесить "белое" и "красное"? Эксперты напоминают, что есть закрытые социологические опросы, которые, как правило, не публикуют – видимо, они до сих пор показывают людям "наверху", что ностальгия по Советскому Союзу отнюдь не носит характер радужно-юношеских воспоминаний, считает Евгений Спицын:"Ностальгия по Советскому Союзу носит совершенно адекватный, разумный и осознанный характер. Почему? А потому что мы вкусили все "прелести" капитализма. На этом фоне, чтобы не раздражать людей, показывают такие фильмы. И при этом мы продолжаем завешивать мавзолей Ленина 9 мая во время проведения Парада Победы. Я все время задаю один сакраментальный вопрос – а штандарты поверженной нацистской Германии куда бросали советский солдаты? Они что, бросали их к какой-то фанерке? Или они бросали к подножью мавзолея Ленина! Вашим и нашим за копейку пляшем – это так называется".