16:31 07 июня

«Росэлектроника» начала выпуск тестовой партии «Эльбрус 101-РC»

Объединенный холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство тестовой партии компьютеров «Эльбрус 101-РС». Разработка предназначена для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях, сообщается на сайте Ростеха

В новой вычислительной платформе заложены широкие возможности применения. В частности, «Эльбрус 101-РС» может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS).

«Росэлектроника» начала выпуск тестовой партии «Эльбрус 101-РC»



«Эльбрус 101-РС», разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С. Брука, – это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях
– прокомментировал заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Компьютер по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности, обладает максимальной степенью защищенности, состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях. При этом цена серийной версии «Эльбрус-101» будет сопоставима с иностранным оборудованием.

«Эльбрус 101-РС» является первым вычислительным комплексом, разработанным на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+» со встроенной 3D-графикой и низким тепловыделением. Платформа обладает собственной архитектурой, контроллером периферийных интерфейсов и операционной системой «Эльбрус» на базе ядра Linux. Кроме того, компьютер имеет выводы LVDS, два разъема HDMI и поддерживает разрешение до 4k.

Ожидается, что тестовая партия из 50 машин будет готова в июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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Комментарии 43

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  1. 210окв Сегодня, 14:52
    Все верно."Железо" должно быть своё..А вот интересно,какой аналог есть за бугром..?
    210окв
    1. rpek32 Сегодня, 15:01
      лол? интел/амд.
      rpek32
      1. Владимир16 Сегодня, 15:08
        Куплю! Если реально можно будет купить и цена будет адекватной. И конечно комп должен быть готовым к употреблению.
        Владимир16
        1. Nahatak Сегодня, 15:11
          Стоимость будет большая если это не массовое производство((( Пока выпустят в 2018 китайци придумают уже новую технологию которая будет массово продаваться)))
          Nahatak
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:13
            можно наш моноблок уже за 200 к купить. началось с 400

            ищу комментарии о всепропало. ну должны же быть. про пенсии. про плохую укладку асфальта и про Сердюкова
            с-т Petrov
            1. iConst Сегодня, 15:42
              Цитата: с-т Petrov
              можно наш моноблок уже за 200 к купить. началось с 400
              ищу комментарии о всепропало. ну должны же быть. про пенсии. про плохую укладку асфальта и про Сердюкова

              Шеф! Всё, всё пропало!

              Пенсии маленькие, асфальт под домом положили и тут-же расковыряли (правда!), Сердюков ... а кто такой Сердюков? belay
              iConst
        2. rpek32 Сегодня, 15:59
          это не для домашнего пользования
          (надеюсь доживу до отечественного домашнего "березового" компа сделанного полностью из наших деталей)
          rpek32
        3. MoJloT Сегодня, 16:07
          Цена космическая, характеристики прошлого века и скорей всего это не будет работать под импортный софт. Про эльбрус тут частенько статьи выходят, уже не первый год.
          MoJloT
      2. 210окв Сегодня, 15:39
        Я не про фирму,а про тип процессора... yes
        Цитата: rpek32
        лол? интел/амд.
        210окв
        1. MoJloT Сегодня, 16:09
          Полно, купить в легкую, за копейки, но большинство уже снято с производства.
          MoJloT
    2. Николай Болотников_2 Сегодня, 15:13
      Аналоги за бугром давно уже не выпускаются - устарели )
      Николай Болотников_2
    3. Greenwood Сегодня, 15:26
      Цитата: 210окв
      А вот интересно,какой аналог есть за бугром..?
      Эмм, заходите на сайт ДНС или там какого-нить Эльдорадо и выбираете компьютер не дороже 25к, т.е. офисную перделку на Pentium G c 4 Гб оперативы. Вот вам и аналог.
      Greenwood
      1. туц Сегодня, 15:29
        сама мать с интегрированным CPU c похожими характеристиками от 4к до 5к рублей смотрите по тегу Mini-ITX
        туц
      2. zivXP Сегодня, 15:58
        25т. - это уже уровень i3, который легко справится с сопоставимыми заданиями "«Эльбрус 101-РС» может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS)".
        zivXP
      3. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:06
        Цитата: Greenwood
        Эмм, заходите на сайт ДНС или там какого-нить Эльдорадо и выбираете компьютер не дороже 25к, т.е. офисную перделку на Pentium G c 4 Гб оперативы. Вот вам и аналог.

        Такой аналог у директора холдинга этого, наверное даже на работе не стоит! laughing
        GELEZNII_KAPUT
    4. Zaurbek Сегодня, 15:32
      Не имеет аналогов в мире...
      Zaurbek
  2. Alex And R Сегодня, 15:00
    Пусть микроконтроллер сделают для военного, промышленного и бытового применения! Со стандартными портами и удобным компилятором. Вообще ничего отечественного нет!
    Alex And R
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:15
      вроде была инфа что уже есть
      с-т Petrov
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:25
        http://ruxpert.ru/Российские_микропроцессоры
        с-т Petrov
  3. vch Сегодня, 15:02
    Наконец таки!!
    vch
  4. Starik72 Сегодня, 15:03
    Отличное начинание,дай Бог что бы оно не заглохло,и получила в дальнейшем отличное продолжение! Работаем Товарищи !
    Starik72
    1. Orionvit Сегодня, 15:55
      Сейчас некоторые "специалисты" начнут сравнивать производительность и прочие "атрибуты" навороченных игровых приставок, с "рабочими лошадками" для муниципальных офисов и бухгалтерии, и кричать, что Россия выпустила очередной "отстой". Кто хочет навороченной игровой графики, пусть не сравнивает красивое с необходимым. Компьютеры в гос. учреждениях, должны быть свои, так же как и сети.
      Orionvit
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:08
        Цитата: Orionvit
        Сейчас некоторые "специалисты" начнут сравнивать производительность и прочие "атрибуты" навороченных игровых приставок, с "рабочими лошадками" для муниципальных офисов и бухгалтерии, и кричать, что Россия выпустила очередной "отстой". Кто хочет навороченной игровой графики, пусть не сравнивает красивое с необходимым. Компьютеры в гос. учреждениях, должны быть свои, так же как и сети.

        К чему сравнивать?!! Пора бы уже задавать вопросы почему этого нет!!!
        GELEZNII_KAPUT
        1. Orionvit Сегодня, 16:13
          Пора бы уже задавать вопросы почему этого нет
          Можно подумать вы не знаете. В 90-х, первым делом, порезали большинство радиоэлектронных предприятий. Если кто то будет вам говорить, что Советский Союз, отставал от запада в области электроники, это наглая ложь. А вот теперь, приходится догонять.
          Orionvit
          1. ltc35 Сегодня, 16:22
            Ох, отставал! С электронщиками того времени общаюсь до сих пор. Большинство разработок делалось из документации добытой от туда...
            ltc35
  5. samarin1969 Сегодня, 15:10
    Пусть поздно, несовершенно, наверняка дорого - но это вопрос БЕЗОПАСНОСТИ. ...Пусть под лай критиков, но внедряют в армию, гос. структуры и пр.
    samarin1969
  6. Николай Болотников_2 Сегодня, 15:15
    Покупать будут только госструктуры и военные, а значит прогресс почти остановился ну может на новый техпроцесс переведут и все. Платформа не ориентированная на международный рынок- мертвая платформа. Отстали мы лет на 20, а то и 30
    Николай Болотников_2
    1. iConst Сегодня, 15:32
      Всё зависит от "еффективных менеджерев". Тут без программы господдержки не обойтись. Нужно продавать за бугор.

      Если у него есть конкурентные преимущества — например, заявляется большее число операций за такт, чем у интеловских. Или, например, будет устойчивым к жесткой радиации. То перспектива есть.

      Если такой-же, но отсталый — то только на войну и госсектор. Ну, можно еще ввести барьеры на поставку вычислительной техники в РФ. Тады деваться будет некуда. laughing
      iConst
    2. единокровец Сегодня, 16:02
      Цитата: Николай Болотников_2
      Покупать будут только госструктуры и военные, а значит прогресс почти остановился ну может на новый техпроцесс переведут и все. Платформа не ориентированная на международный рынок- мертвая платформа. Отстали мы лет на 20, а то и 30

      а есть ли смысл догонять? Главное обеспечить безопасность госструктур и военных . Граждане же всё купят всё заграничное.
      единокровец
  7. osoboye_mneniye Сегодня, 15:19
    Ну вот, дождались... счаз я вам расскажу, что будет дальше...
    Дальше они, всем ведомствам сделают техзадание ровно под эльбрусы, поднимут цену в 5 раз и будут продавать государственным заказчикам через госзакупки. И никакой ОНФ даже не пикнет.
    А мы с вами будем этот банкет оплачивать.
    При этом оно будет постоянно выходить из строя, но, тем не менее, будет непременно впихнуто по пятикратной цене госзаказчику под соусом импортозамещения. Знаем мы, как это делается..
    osoboye_mneniye
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:23
      А мы с вами будем этот банкет оплачивать.


      лучше будем для конторы покупать интел?)

      много банкета уже оплатил?)
      с-т Petrov
      1. Greenwood Сегодня, 15:30
        Цитата: с-т Petrov
        лучше будем для конторы покупать интел?)
        Интел продаётся по более-менее рыночной цене, а не по троекратно завышенной, как будет с Эльбрусом.
        Вспонилась ситуация с отечественным инновациооным смартфоном YotaPhone, вторую модель которого продавали за 40-50к, а теперь, после продажи китайцам, его можно заказать на Али за 7000, что полностью соответствует его реально рыночной стоимости.
        Greenwood
        1. единокровец Сегодня, 16:05
          БЕЗОПАСНОСТЬ важнее денег .
          Зачем YotaPhone делали на гос. деньги вообще непонятно . Кому эта дурость в голову пришла непонятно.
          единокровец
      2. rpek32 Сегодня, 16:07
        Цитата: с-т Petrov
        много банкета уже оплатил?)

        спрашиваешь так будто налоговые отчисления не платишь. а ведь это и есть та самая "оплата банкета"
        rpek32
  8. mark_rod Сегодня, 15:20
    "Компьютер по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности"..... Это как понять? Пень 1 или пень 2?
    mark_rod
    1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:12
      Цитата: mark_rod
      "Компьютер по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности"..... Это как понять? Пень 1 или пень 2?

      дрова! laughing
      GELEZNII_KAPUT
  9. LÄRZ Сегодня, 15:23
    Ну, как говорится, "Лиха беда-начало". Валяйте, выпускайте, испытывайте и что б работал как "Калашников" good
    Госкорпорация Ростех сообщает о том, что объединённый холдинг «Росэлектроника» начал предсерийное производство компьютеров «Эльбрус 101-РС».В основе системы лежит отечественный процессор «Эльбрус-1С+».

    Эльбрус-1С+ (1891ВМ11Я) — экономичный микропроцессор с архитектурой «Эльбрус» и встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики по стандарту OpenGL 3.1. Малое энергопотребление (не больше 10 Вт) позволяет применять микропроцессор в персональных компьютерах, ноутбуках, тонких клиентах, промышленной автоматике и встраиваемых системах.
    Технологический процесс: 40 нм.

    Тактовая частота: 1 ГГц.

    Число ядер CPU: 1

    Пиковая производительность (32 разряда, одинарная точность): 24 Гфлопс

    Кэш-память 1 уровня (команд + данных): 128 Кб + 64 Кб

    Кэш-память 2 уровня: 2048 Кб

    Тактовая частота видеоядра: 800 МГц

    Пиковая производительность графического ядра (32 разряда, одинарная точность, при использовании OpenCL): 28 Гфлопс

    Количество контроллеров памяти: 2

    Тип контроллеров памяти: DDR3-1600

    Пропускная спообность каналов памяти: 25,6 Гб/сек

    Корпус: HFCBGA/1156

    Потребляемая мощность: 10 Вт

    Количесто транзисторов: 375 млн

    Совместимость с южным мостом: КПИ-2

    Готовность к серийному производству: 1 квартал 2016 года
    Выполненные на стенде измерения показали, что мощность, рассеиваемая ядром микропроцессора, работающего на тактовой частоте 1 ГГц, не превышает 5 Вт.

    При этом пиковая производительность на вычислительных задачах вещественной арифметики составляет 23 GFLOPs. Эльбрус-1С+ - это первый микропроцессор архитектуры Эльбрус, в котором реализовано динамическое управление из операционной системы (ОС) частотой и напряжением питания микропроцессорного ядра.

    Измерения выполнялись на стенде, включающем опытный образец вычислительного комплекса, построенного на микропроцессоре Эльбрус-1С+, и контроллер периферийных интерфейсов КПИ-2. При измерениях использовалось ядро ОС РВ Эльбрус с доработками, обеспечивающими программный доступ к управляемому источнику питания, встроенному в микропроцессорное ядро датчику температуры, регистрам управления частотой. С помощью программно-доступного источника питания в процессе эксперимента измерялись значения тока утечки, входного напряжения и осуществлялось управление входным напряжением.

    На первом этапе эксперимента был определен набор из 10 состояний pstates, на которых ОС устойчиво работала при условии 100-процентной загрузки ядра микропроцессора вычислительной задачей, в качестве которой использовался тест измерения пиковой производительности.
    https://sdelanounas.ru/blogs/79798
    LÄRZ
  10. Zomanus Сегодня, 15:30
    А ведь это не только процессор, но и технология многослойных плат
    и поверхностный монтаж элементов и тестирование...
    Так что здесь сразу много технологий отрабатывается.
    Zomanus
    1. Zaurbek Сегодня, 15:34
      а главное, что можно и защищенные ЧИПы для станков, армии и космоса делать по 40нм технологии
      Zaurbek
  11. Воля Сегодня, 15:49
    А сколько стоит? Или это в данном случае вторично?)
    Воля
  12. Александр С. Сегодня, 15:54
    Круто. А для гражданки? Или опять на те же грабли. Все для армии...все для фронта....а для населения заграницей закупимся?
    Александр С.
    1. единокровец Сегодня, 16:07
      Тебе как потребителю принципиально где закупаться? Тут главное цена, а она у наших наврялд ли будет дешевле.
      единокровец
  13. mahoney Сегодня, 16:08
    Гражданский сегмент забит, а предложить лучше\дешевле не получиться, значит никто переходить на них не будет.
    Возникает вопрос для кого он нужен? Если есть проверенный годами интел\амд?
    Я конечно не против конкуренции,главное что бы не вышло из разряда страдай и пользуйся *овном, или ты не патриот.
    mahoney
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