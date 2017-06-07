16:25 07 июня

НАТО не считает размещение 4-х батальонов в Европе нарушением обязательств перед РФ

Североатлантический альянс не считает размещение 4-х батальонов в странах Балтии и Польше, а также тренировочной бригады в Румынии нарушением своих обязательств перед Москвой, передает ТАСС сообщение пресс-службы НАТО.



НАТО – это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией. Наше усиленное передовое военное присутствие не нарушает Основополагающий акт, а является частью нашего ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами,
сообщили в пресс-службе, комментируя заявление Сергея Лаврова о том, что Запад нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО 1997 года.


Там отметили также, что четыре многонациональных батальона «не могут сравниться с разворачиваемыми Россией новыми дивизиями».

«Подход НАТО к России совмещает сильную оборону и диалог. Мы верим, что, когда напряженность в отношениях высока, особенно важно сохранять открытыми каналы связи. Именно поэтому мы провели четыре встречи Совета Россия – НАТО с апреля 2016 года и готовы продолжать диалог», – пояснили в НАТО.

Агентство напоминает, что согласно Основополагающему акту, альянс обязался «осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил

Использованы фотографии: https://www.kompravda.eu
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Комментарии 13

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:15
    У них все, что в их пользу - не нарушения.
    tiredwithall
    1. oleg-gr Сегодня, 15:19
      Конечно не считает. По мнению НАТО эти батальоны так, для баловства.
      oleg-gr
      1. Подрезчик Сегодня, 15:30
        Ну и размещать в ответ в Белоруссии! Чего с ними чикаться! Всем будет хорошо, и ответка вовремя с флангов, и Беларусь под защитой!!!
        Подрезчик
        1. Pirogov Сегодня, 16:20
          Цитата: Подрезчик
          Ну и размещать в ответ в Белоруссии! Чего с ними чикаться! Всем будет хорошо, и ответка вовремя с флангов, и Беларусь под защитой!!!

          Полностью с вами согласен . Но вони будет не мерено ,у поляков и не только истерика начнётся . Хотелось бы увидеть эти перекошенные РО,ЖИ.
          Pirogov
  2. DMoroz Сегодня, 15:28
    а если нашим сотню танков с экипажами и 4 батальона направить в Сербию, что они запоют? А нате сказать,что наше
    передовое военное присутствие не нарушает Основополагающий акт, а является частью нашего ответа на .... наращивание военного присутствия
    натой у наших границ angry
    DMoroz
    1. yuriy55 Сегодня, 16:23
      Цитата: DMoroz
      А нате сказать,что наше

      Так, если от Белоруссии по польскому шляху (интересно, разрешат или ... lol ) можно и в Приднестровье и Молдову (Додону помочь)...
      yuriy55
  3. alekc73 Сегодня, 15:31
    Сильный всегда прав.Договоры для слабой стороны.Вывели войска из Европы, Украина враждебное государство(вернее с антирусским правительством).В экономическом и военном плане уступаем НАТО на порядок.Чего ждать????Будут давить.
    alekc73
  4. anjey Сегодня, 15:32
    сегодня батальоны завтра армии,всего то ничего
    anjey
  5. Воля Сегодня, 15:47
    А что хотим от разбойника? Чтобы совесть имель?
    Воля
  6. pjastolov Сегодня, 15:49
    Цитата: Подрезчик
    является частью нашего ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами,

    А еще они хотели бы у нас дома командовать
    pjastolov
  7. Ken71 Сегодня, 15:54
    Вчера в Рижском аэропорту видел самолеты США.
    Ken71
  8. kefan Сегодня, 16:00
    Да им хоть с... в глаза - божья роса, в общем за идиотов нас держат.
    kefan
  9. словак Сегодня, 16:21
    И у нас в Словакии хотят разместить. Народ, правда против, но кого это интересует.
    словак
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