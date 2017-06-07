НАТО не считает размещение 4-х батальонов в Европе нарушением обязательств перед РФ

НАТО – это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией. Наше усиленное передовое военное присутствие не нарушает Основополагающий акт, а является частью нашего ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами,

Североатлантический альянс не считает размещение 4-х батальонов в странах Балтии и Польше, а также тренировочной бригады в Румынии нарушением своих обязательств перед Москвой, передает ТАСС сообщение пресс-службы НАТО.сообщили в пресс-службе, комментируя заявление Сергея Лаврова о том, что Запад нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО 1997 года.Там отметили также, что четыре многонациональных батальона «не могут сравниться с разворачиваемыми Россией новыми дивизиями».«Подход НАТО к России совмещает сильную оборону и диалог. Мы верим, что, когда напряженность в отношениях высока, особенно важно сохранять открытыми каналы связи. Именно поэтому мы провели четыре встречи Совета Россия – НАТО с апреля 2016 года и готовы продолжать диалог», – пояснили в НАТО.Агентство напоминает, что согласно Основополагающему акту, альянс обязался «осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил