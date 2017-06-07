НМ ЛНР: Очередная попытка ВСУ прорвать оборону провалилась
Очередная, третья за сегодя, попытка вооруженных сил Украины прорвать оборону Народной милиции ЛНР в районе села Желобок Славяносербского района провалилась. Об этом из района боевых действий ЛИЦ сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщил, что подразделения Народной милиции ЛНР удерживают позиции в районе села Желобок Славяносербского района, где с утра киевские силовики предпринимают попытки наступления, противник несет потери. По последним данным, в боях у села ВСУ потеряли 10 военнослужащих.
Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего заявил, что представители ЛНР на сегодняшних переговорах в Минске поднимут тему обстрелов киевскими силовиками Кировска и наступления подразделений ВСУ в районе села Желобок.
Сейчас поступила оперативная информация, что очередная, уже третья попытка прорвать позиции Народной милиции в районе Желобка провалилась– сказал он.
Мы находимся на прежних позициях и не отдали ни пяди своей земли– подчеркнул подполковник.
Ранее Марочко сообщил, что подразделения Народной милиции ЛНР удерживают позиции в районе села Желобок Славяносербского района, где с утра киевские силовики предпринимают попытки наступления, противник несет потери. По последним данным, в боях у села ВСУ потеряли 10 военнослужащих.
Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего заявил, что представители ЛНР на сегодняшних переговорах в Минске поднимут тему обстрелов киевскими силовиками Кировска и наступления подразделений ВСУ в районе села Желобок.
Использованы фотографии: http://so-l.ru/
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