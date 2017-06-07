16:21 07 июня

НМ ЛНР: Очередная попытка ВСУ прорвать оборону провалилась

Очередная, третья за сегодя, попытка вооруженных сил Украины прорвать оборону Народной милиции ЛНР в районе села Желобок Славяносербского района провалилась. Об этом из района боевых действий ЛИЦ сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

Сейчас поступила оперативная информация, что очередная, уже третья попытка прорвать позиции Народной милиции в районе Желобка провалилась
– сказал он.




Мы находимся на прежних позициях и не отдали ни пяди своей земли
– подчеркнул подполковник.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения Народной милиции ЛНР удерживают позиции в районе села Желобок Славяносербского района, где с утра киевские силовики предпринимают попытки наступления, противник несет потери. По последним данным, в боях у села ВСУ потеряли 10 военнослужащих.

НМ ЛНР: Очередная попытка ВСУ прорвать оборону провалилась


Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего заявил, что представители ЛНР на сегодняшних переговорах в Минске поднимут тему обстрелов киевскими силовиками Кировска и наступления подразделений ВСУ в районе села Желобок.

Использованы фотографии: http://so-l.ru/
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Комментарии 13

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  1. pjastolov Сегодня, 15:54
    Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего заявил, что представители ЛНР на сегодняшних переговорах в Минске поднимут тему обстрелов киевскими силовиками Кировска и наступления подразделений ВСУ в районе села Желобок.
    опять поднимут, поговорят, миротворцев надо вводить с мандатом ООН, и как чуть что - по свиному рылу angry
    pjastolov
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:55
      В результате попытки прорыва ВСУ противник понес потери до 10 человек. Потери среди НМ ЛНР - 1 военнослужащий ранен. Среди гражданского населения - ранен 1 человек.

      15:19 ЛНР Желобок сильные бои продолжаются, снаряды долетают до Кировска.
      Владыка Ситх
      1. pjastolov Сегодня, 15:58
        А за гражданского по двум харям
        pjastolov
      2. 210окв Сегодня, 16:02
        Сергей,там есть сведения что Желобок оставлен и потери у ВС ЛНР значительные(данные от "Доширак").Утоочните пожалуйста. hi
        Цитата: Владыка Ситх
        В результате попытки прорыва ВСУ противник понес потери до 10 человек. Потери среди НМ ЛНР - 1 военнослужащий ранен. Среди гражданского населения - ранен 1 человек.
        15:19 ЛНР Желобок сильные бои продолжаются, снаряды долетают до Кировска.
        210окв
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:04
          Про оставленный Желубок и значительные потери, это от Стрелкова инфа...
          Владыка Ситх
    2. VadimSt Сегодня, 16:03
      Западных миротворцев и их нейтралитет мы уже видели в Югославии! Впрочем, ОБСЕ в Донбассе, из той же категории.
      VadimSt
      1. pjastolov Сегодня, 16:04
        А если под мондатом ООН наших ввести, думаю сдрейфят
        pjastolov
        1. Подрезчик Сегодня, 16:20
          Что, получили по соплям в очередной раз? Минские соглашения...в контрнаступление надо, эти сопляки, "лучшие в Европе", быстро разбегутся.
          Подрезчик
  2. kefan Сегодня, 15:54
    Это называется всякий раз наступить на одни и те же грабли, Д.Б.
    kefan
  3. Копчёный Сегодня, 15:55
    Ну слава Богу, успокоил.
    А что сейчас на самом деле то?
    Копчёный
  4. максим1987 Сегодня, 16:02
    Владислав Дейнего заявил, что представители ЛНР на сегодняшних переговорах в Минске поднимут тему обстрелов киевскими силовиками Кировска и наступления подразделений ВСУ в районе села Желобок.
    ..башить ов надо, а не базары разводить. Достали твари, НЕНАВИЖУ
    максим1987
    1. Logall Сегодня, 16:06
      Полностью солидарен! Пусть довольствуются тем что осталось. А то и остальное потеряют.
      Logall
  5. Alex Nevs Сегодня, 16:03
    Вяликие Котловые Вайска ..Плановые...от пьянчужки вышли за обещанной землей.....правда не знают шо 2х2
    Alex Nevs
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