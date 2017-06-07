Проект бюджета ВМС США на 2018 год
Бюджет ВМС и Корпуса морской пехоты США на 2018 финансовый год составляет $171.5 млрд и $7.2 млрд на заморские операции, сообщает военный блогер Prokhor-tebin со ссылкой на американские СМИ.
«Бюджет включает $54.6 млрд (около 32%) на боевую службу и обслуживание, $49.5 млрд на закупку вооружения и военной техники (ВиВТ) (около 29%), $47.6 млрд на личный состав (около 28%), $17.7 млрд на НИОКР (10%), $2.2 млрд на инфраструктуру (чуть более 1%). Но это общий бюджет ВМС и КМП. Морпехи тратят больше всего на личный состав (57% против 22% у ВМС), а ВМС – на закупку ВиВТ (32% против 9% у КМП). На НИОКР ВМС тратят 12% от своего бюджета, а КМП – лишь 4%», – говорится в публикации.
Расходы на боевую службу и обслуживание в ВМС увеличены на $3.1 млрд. Будет увеличена численность рабочих государственных верфей, на которых лежит обязанность по ремонту кораблей флота. ВМС планируют осуществить ремонт 71 корабля (на 10 больше по сравнению с текущим финансовым годом).
Из расходов на закупку ВиВТ на кораблестроение приходится $19.9 млрд, на авиацию – $15.1 млрд.
Закупка кораблей сократиться с 9-ти до 8 ед. Будет заказано две ПЛ типа Virginia четвертой серии по $2.6 млрд, два ЭМ типа Arleigh Burke третьей серии по $1.8 млрд, один LCS за $636 млн, а также два вспомогательных судна.
На окончание финансирования строительства авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79) и начало финансирования авианосца USS Enterprise (CVN-80) будет выделено $4.4 млрд, на создание задела по головной ПЛАРБ нового поколения – $1.8 млрд, на капремонт с перезагрузкой реакторов USS George Washington (CVN 73) – $1.7 млрд.
Корабельный состав в 2018 году – 292 единицы. Флот получит 12 кораблей и спишет два.
Закупки авиационной техники сократятся с 124-ти до 91 ед. Будет закуплено 4 F-35C и 20 F-35B ($3.7 млрд), 14 F/A-18E/F, 7 P-8A ($1.4 млрд), 3 MQ-4C ($636 млн), 5 E-2D ($810 млн). Будут заказаны и первые 6 конвертопланов CMV-22B для замены транспортных самолётов C-2A на авианосцах.
По вооружению: сокращаются закупки Томагавков (до 100 ед.), RAM (до 60), AMRAAM (до 120). В то же время, увеличиваются закупки LRASM (до 25), модификации Harpoon Block II+ (до 54).
«Бюджет включает $54.6 млрд (около 32%) на боевую службу и обслуживание, $49.5 млрд на закупку вооружения и военной техники (ВиВТ) (около 29%), $47.6 млрд на личный состав (около 28%), $17.7 млрд на НИОКР (10%), $2.2 млрд на инфраструктуру (чуть более 1%). Но это общий бюджет ВМС и КМП. Морпехи тратят больше всего на личный состав (57% против 22% у ВМС), а ВМС – на закупку ВиВТ (32% против 9% у КМП). На НИОКР ВМС тратят 12% от своего бюджета, а КМП – лишь 4%», – говорится в публикации.
Расходы на боевую службу и обслуживание в ВМС увеличены на $3.1 млрд. Будет увеличена численность рабочих государственных верфей, на которых лежит обязанность по ремонту кораблей флота. ВМС планируют осуществить ремонт 71 корабля (на 10 больше по сравнению с текущим финансовым годом).
Из расходов на закупку ВиВТ на кораблестроение приходится $19.9 млрд, на авиацию – $15.1 млрд.
Закупка кораблей сократиться с 9-ти до 8 ед. Будет заказано две ПЛ типа Virginia четвертой серии по $2.6 млрд, два ЭМ типа Arleigh Burke третьей серии по $1.8 млрд, один LCS за $636 млн, а также два вспомогательных судна.
На окончание финансирования строительства авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79) и начало финансирования авианосца USS Enterprise (CVN-80) будет выделено $4.4 млрд, на создание задела по головной ПЛАРБ нового поколения – $1.8 млрд, на капремонт с перезагрузкой реакторов USS George Washington (CVN 73) – $1.7 млрд.
Корабельный состав в 2018 году – 292 единицы. Флот получит 12 кораблей и спишет два.
Закупки авиационной техники сократятся с 124-ти до 91 ед. Будет закуплено 4 F-35C и 20 F-35B ($3.7 млрд), 14 F/A-18E/F, 7 P-8A ($1.4 млрд), 3 MQ-4C ($636 млн), 5 E-2D ($810 млн). Будут заказаны и первые 6 конвертопланов CMV-22B для замены транспортных самолётов C-2A на авианосцах.
По вооружению: сокращаются закупки Томагавков (до 100 ед.), RAM (до 60), AMRAAM (до 120). В то же время, увеличиваются закупки LRASM (до 25), модификации Harpoon Block II+ (до 54).
Использованы фотографии: http://pentagonus.ru
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