Порошенко потерял главного майданного пропагандиста

Швейцария введет безвиз для Украины 11 июня! Об этом шла речь во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Дидье Буркхальтером.



Мы также говорили о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества между нашими странами. Отдельное спасибо Буркхальтеру за его визит в Мариуполь, во время которого была передана очередная партия гуманитарного груза из медикаментов и реагентов для очистки воды.

Петру Порошенко приходится теперь самому превращаться в главного рупора украинских побед (перемог). Дело в том, что на днях министерство информации Украины лишилось своей главной ударной силы – Юрия Стеця.Стець объявил о том, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Однако на самом деле главной причиной того, что министерство пропаганды лишилось первого пропагандиста, стал прокол с видеоблогером Анатолием Шарием. Шарий «подкинул» порошенковскому «5 каналу» ложные персональные данные о самом себе, и канал практически сразу же опубликовал их в эфире.В связи с тем, что министерство украинской пропаганды пока обезглавлено, функцию основного пропагандиста и берёт на себя президент Порошенко. Буквально час назад на своей странице в Фейсбуке он сделал запись, в которой заявил об очередном своём успехе. Речь идёт о готовности Швейцарии отменить визы с Украиной.Порошенко пишет:А вот судя по опубликованному фото, воодушевления от скорого безвиза в ходе встречи не проявилось – лица членов делегации весьма напряжённые.Информированные источники сообщают, что швейцарскую сторону на встрече больше интересовала способность, а точнее неспособность, Украины реально обслуживать свои обязательства перед кредиторами. Вопросы у швейцарцев возникли в связи с тем, что свой пост оставила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, объявившая, что нынешняя Украина так и не провела необходимых реформ для улучшения экономической ситуации в стране.Сегодня же стало известно, что страны ЕС приняли решение о задействовании военнослужащих Европейского агентства по охране внешних границ ЕС (Frontex) на пунктах пропуска с территории Украины. Сообщается, что на такие меры безопасности Брюссель решил пойти именно в связи с отменой визового режима с Украиной.