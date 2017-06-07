16:28 07 июня

Порошенко потерял главного майданного пропагандиста

Петру Порошенко приходится теперь самому превращаться в главного рупора украинских побед (перемог). Дело в том, что на днях министерство информации Украины лишилось своей главной ударной силы – Юрия Стеця.

Стець объявил о том, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Однако на самом деле главной причиной того, что министерство пропаганды лишилось первого пропагандиста, стал прокол с видеоблогером Анатолием Шарием. Шарий «подкинул» порошенковскому «5 каналу» ложные персональные данные о самом себе, и канал практически сразу же опубликовал их в эфире.

В связи с тем, что министерство украинской пропаганды пока обезглавлено, функцию основного пропагандиста и берёт на себя президент Порошенко. Буквально час назад на своей странице в Фейсбуке он сделал запись, в которой заявил об очередном своём успехе. Речь идёт о готовности Швейцарии отменить визы с Украиной.


Порошенко пишет:
Швейцария введет безвиз для Украины 11 июня! Об этом шла речь во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Дидье Буркхальтером.

Мы также говорили о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества между нашими странами. Отдельное спасибо Буркхальтеру за его визит в Мариуполь, во время которого была передана очередная партия гуманитарного груза из медикаментов и реагентов для очистки воды.


А вот судя по опубликованному фото, воодушевления от скорого безвиза в ходе встречи не проявилось – лица членов делегации весьма напряжённые.



Информированные источники сообщают, что швейцарскую сторону на встрече больше интересовала способность, а точнее неспособность, Украины реально обслуживать свои обязательства перед кредиторами. Вопросы у швейцарцев возникли в связи с тем, что свой пост оставила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, объявившая, что нынешняя Украина так и не провела необходимых реформ для улучшения экономической ситуации в стране.

Сегодня же стало известно, что страны ЕС приняли решение о задействовании военнослужащих Европейского агентства по охране внешних границ ЕС (Frontex) на пунктах пропуска с территории Украины. Сообщается, что на такие меры безопасности Брюссель решил пойти именно в связи с отменой визового режима с Украиной.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 6

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  1. Spartanez300 Сегодня, 16:12
    Как вообще можно вести диалог с этим безответственным алкашом .
    Spartanez300
  2. pjastolov Сегодня, 16:13
    Швейцария введет безвиз для Украины 11 июня! Об этом шла речь во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии
    pjastolov
  3. Подрезчик Сегодня, 16:14
    Крысы бегут с тонущего корабля. А у Климкина морда то кислая!
    Подрезчик
  4. Pirogov Сегодня, 16:15
    Порошенко. Буквально час назад на своей странице в Фейсбуке он сделал запись, в которой заявил об очередном своём успехе. Речь идёт о готовности Швейцарии отменить визы с Украиной.........................................
    .................................................
    .......................Ага теперь осталось только деньги дать народу на Швейцарию ,как не день так и новая ПЕРЕМОГА ........
    Pirogov
  5. LÄRZ Сегодня, 16:22
    Почуяли крысы неладное и скорую кончину этой украинской вакханалии, вот и задёргались. Кто следующий?
    Несмотря на то, что официальной причиной ухода Стеця стало его якобы ухудшившееся состояние здоровья, реальная подоплёка его внезапной отставки иная, — сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. «Стець не хочет нести ответственность за систему цензуры, которую выстраивает Порошенко, — разъясняет эксперт. — Не хочет, как профильный министр, внедрять цензуру. А потом, при смене власти, получить парочку уголовных дел». Потому-то приближённый главы государства и поспешил поскорей унести ноги.

    Нехорошие слухи поползли по Киеву ещё в прошлый четверг, когда неожиданно и громко хлопнула дверью глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Долгое время её отставка считалась делом решённым, но Гонтарева всё никак не уходила, и складывалось ощущение, что её давний друг Пётр Порошенко всё-таки уговорил повременить. И вот внезапно, после, казалось бы, успешного визита в Вашингтон Гонтарева чуть ли не сбегает от Порошенко!

    «Она приехала в Нацбанк и объявила: это мой последний рабочий день! – рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов. — Она просто тупо сказала: «Я ушла», и хлопнула дверью». И всем стало ясно, — продолжает эксперт, — что команда Петра Порошенко рассыпается, «создавая благоприятные условия для победы прокремлёвских политических сил».

    Не прошло и недели, как вслед за главой Нацбанка устремился министр информационной политики. «Ближайшее окружение понимает полную неадекватность Порошенко, у которого «упала планка», — разъясняет Дмитрий Корнейчук. — И тонуть с Порошенко никто из приближённых не намерен. А, тем временем, со дня на день ожидается ещё одна громкая отставка – главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника. Порошенко давно собирался его сместить, но закон был на стороне главы НАБУ, и сковырнуть того не удавалось. Но у Порошенко придумали хитрый ход: Сытнику назначили трёх аудиторов, двое из которых – Михаил Буроменский и Александра Яновская, — должны, по словам главы киевского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, «организовать Сытнику негативные выводы» о его работе. И тогда главе НАБУ придётся выбирать: уйти самому, подобру-поздорову, или дожидаться увольнения по статье – с перспективой тюремной отсидки.
    Источник: https://versia.ru/
    LÄRZ
  6. Logall Сегодня, 16:22

    Также с Европой!
    Logall
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