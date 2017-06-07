Германия выведет свой контингент с турецкой базы в Иорданию

Мы уйдем в Иорданию, мы, конечно, перед этим обсудим с нашими партнерами по антиигиловской коалиции, как можно сохранить оперативные возможности на некоторое время, необходимое для переезда, и затем этот переезд будет осуществлен скорейшим образом при соблюдении этого условия о том, что антиигиловская коалиция останется работоспособной

Перевод немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик" в Иорданию будет произведен скорейшим образом при условии сохранения работоспособности коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщают зарубежные СМИ— сказала Меркель журналистам в Берлине.Немецкое правительство ФРГ приняло решение о выводе своего контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик".Согласно плану Минобороны Германии, немецкий контингент в составе 260 военнослужащих, а также самолеты "Торнадо" и заправочный борт переведут на иорданскую авиабазу "Эль-Азрак".По данным военных, переезд займет около двух месяцев. В течение этого периода вылеты самолетов будут отменены. Конкретная дата начала перевода, равно как и планирование вылетов будут согласованы с представителями партнеров по НАТО.Отмечается также, что окончательное решение о выводе военных с "Инджирлика" примет немецкий бундестаг.При этом, уверены в ФРГ, перевод самолетов "Торнадо" в Иорданию не скажется на размещении контингента Германии на другой авиабазе, которая принадлежит НАТО, в Турции - в Конья, где дислоцируются самолеты AWACS.Ранее Анкара заявила, что сомневается в необходимости присутствия ВВС НАТО на базе "Инджирлик".ИГ* (Исламское государство) - запрещено в России