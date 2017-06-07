18:17 07 июня

Германия выведет свой контингент с турецкой базы в Иорданию

Перевод немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик" в Иорданию будет произведен скорейшим образом при условии сохранения работоспособности коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщают зарубежные СМИ

Мы уйдем в Иорданию, мы, конечно, перед этим обсудим с нашими партнерами по антиигиловской коалиции, как можно сохранить оперативные возможности на некоторое время, необходимое для переезда, и затем этот переезд будет осуществлен скорейшим образом при соблюдении этого условия о том, что антиигиловская коалиция останется работоспособной
— сказала Меркель журналистам в Берлине.

Германия выведет свой контингент с турецкой базы в Иорданию



Немецкое правительство ФРГ приняло решение о выводе своего контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик".

Согласно плану Минобороны Германии, немецкий контингент в составе 260 военнослужащих, а также самолеты "Торнадо" и заправочный борт переведут на иорданскую авиабазу "Эль-Азрак".

По данным военных, переезд займет около двух месяцев. В течение этого периода вылеты самолетов будут отменены. Конкретная дата начала перевода, равно как и планирование вылетов будут согласованы с представителями партнеров по НАТО.

Отмечается также, что окончательное решение о выводе военных с "Инджирлика" примет немецкий бундестаг.

При этом, уверены в ФРГ, перевод самолетов "Торнадо" в Иорданию не скажется на размещении контингента Германии на другой авиабазе, которая принадлежит НАТО, в Турции - в Конья, где дислоцируются самолеты AWACS.

Ранее Анкара заявила, что сомневается в необходимости присутствия ВВС НАТО на базе "Инджирлик".

ИГ* (Исламское государство) - запрещено в России

Использованы фотографии: https://nation-news.ru/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 16:35
    По данным военных, переезд займет около двух месяцев. В течение этого периода вылеты самолетов будут отменены. Конкретная дата начала перевода, равно как и планирование вылетов будут согласованы с представителями партнеров по НАТО.
    вот это хорошо, интересно когда ната развалится? wassat
    pjastolov
    1. сибиралт Сегодня, 16:44
      Пусть в Эстонию перебираются поближе к дому. Там всех принимают и трясутся от страха без зонтика НАТО. Хорошо бы Эрдоган выкурил из Турции еще и американцев. bully
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 16:47
        И одним разам можно было бы всех накрыть good
        pjastolov
        1. Чёрный Сегодня, 16:52
          От оно чё получается...не любят союзнички по нато друг друга, ох не любят.... laughing
          Чёрный
          1. pjastolov Сегодня, 16:54
            они сами себя любят, и ласкают laughing
            pjastolov
          2. bouncyhunter Сегодня, 17:05
            Цитата: Чёрный
            не любят союзнички по нато друг друга, ох не любят....

            hi Не всё спокойно в НАТОвском королевстве ... lol
            bouncyhunter
            1. Чёрный Сегодня, 17:24
              hi Большой брат денюшку зажал, самих платить заставляет, вот и неспокойно
              Чёрный
  2. Николай Фёдоров Сегодня, 17:02
    Ну, всё верно. Полководцы США определили направление главного удара, и в Иордании сейчас концентрируются силы для грядущего наступления на Сирию. Теперь вот и немцы туда подтягиваются. Главное, что всем западным жующим потребителям объявлено: всё для победы над ИГИЛ. И потребители верят, потому что им так удобно.
    Николай Фёдоров
  3. Logall Сегодня, 17:05
    Перевод немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик" в Иорданию будет произведен скорейшим образом при условии сохранения работоспособности коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"
    А что они сигил воюют, я думаю с Асадом!
    Турки поняли с кем дружить! Европе они не нужны.
    Logall
Картина дня