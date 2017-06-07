Индия заявила о вступлении в ШОС
Индия завершила необходимые процедуры для получения статуса полноценного члена Шанхайской организации сотрудничества, заявил в среду директор департамента Евразии МИД Индии Г.В. Шринивас, передает РИА Новости
Он напомнил, что Индия подала заявку на то, чтобы стать членом ШОС в 2014 году, будучи страной-наблюдателем ШОС с 2005 года. В 2015 году на саммите в Уфе было принято решение о начале процедуры вступления Индии в организацию.
Он отметил, что секретариат ШОС был уведомлен об этом и он, в свою очередь, также подтвердил, что Индия завершила этот процесс.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 8-9 июня Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.
Он напомнил, что Индия подала заявку на то, чтобы стать членом ШОС в 2014 году, будучи страной-наблюдателем ШОС с 2005 года. В 2015 году на саммите в Уфе было принято решение о начале процедуры вступления Индии в организацию.
В 2016 году на саммите в Ташкенте был определён процесс, который нас приведет к членству. С саммита в Ташкенте, когда мы подписали меморандум о принятии обязательств, что является процессом посредством которого государство, стремящееся к членству, вступает в организацию, этот процесс с нашей стороны закончен, главным образом в отношении присоединения к нескольким соглашениям согласно календарю, определенному меморандумом— заявил Шринивас в среду.
Он отметил, что секретариат ШОС был уведомлен об этом и он, в свою очередь, также подтвердил, что Индия завершила этот процесс.
Все указывает на то, что последний шаг получения членства – одобрение главами государств ШОС, произойдет к Астане, когда премьер-министр (Индии Нарендра Моди) приедет туда— добавил дипломат.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 8-9 июня Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.
Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
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