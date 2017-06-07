Индия заявила о вступлении в ШОС

В 2016 году на саммите в Ташкенте был определён процесс, который нас приведет к членству. С саммита в Ташкенте, когда мы подписали меморандум о принятии обязательств, что является процессом посредством которого государство, стремящееся к членству, вступает в организацию, этот процесс с нашей стороны закончен, главным образом в отношении присоединения к нескольким соглашениям согласно календарю, определенному меморандумом

Все указывает на то, что последний шаг получения членства – одобрение главами государств ШОС, произойдет к Астане, когда премьер-министр (Индии Нарендра Моди) приедет туда