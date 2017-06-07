18:20 07 июня

Индия заявила о вступлении в ШОС

Индия завершила необходимые процедуры для получения статуса полноценного члена Шанхайской организации сотрудничества, заявил в среду директор департамента Евразии МИД Индии Г.В. Шринивас, передает РИА Новости

Он напомнил, что Индия подала заявку на то, чтобы стать членом ШОС в 2014 году, будучи страной-наблюдателем ШОС с 2005 года. В 2015 году на саммите в Уфе было принято решение о начале процедуры вступления Индии в организацию.

Индия заявила о вступлении в ШОС



В 2016 году на саммите в Ташкенте был определён процесс, который нас приведет к членству. С саммита в Ташкенте, когда мы подписали меморандум о принятии обязательств, что является процессом посредством которого государство, стремящееся к членству, вступает в организацию, этот процесс с нашей стороны закончен, главным образом в отношении присоединения к нескольким соглашениям согласно календарю, определенному меморандумом
— заявил Шринивас в среду.

Он отметил, что секретариат ШОС был уведомлен об этом и он, в свою очередь, также подтвердил, что Индия завершила этот процесс.

Все указывает на то, что последний шаг получения членства – одобрение главами государств ШОС, произойдет к Астане, когда премьер-министр (Индии Нарендра Моди) приедет туда
— добавил дипломат.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 8-9 июня Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.

Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
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Комментарии 17

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  1. Pirogov Сегодня, 17:05
    Наконец то созрели индусы .
    Pirogov
    1. vovanpain Сегодня, 17:22
      На саммите ШОС в Астане 8-9 июня Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.

      Эт конечно хорошо,но есть нюанс,у индусов терки и Пакистаном и Китаем,Китай наоборот с паками вась вась,не переругались бы. what
      vovanpain
      1. Монос Сегодня, 18:11
        Цитата: vovanpain
        Эт конечно хорошо,но есть нюанс,у индусов терки и Пакистаном и Китаем,Китай наоборот с паками вась вась,не переругались бы

        А может, наоборот, договорятся?
        Монос
    2. сибиралт Сегодня, 17:34
      Неужто Китай уломали? Интересный расклад получается, когда экономика Индии подпирает китайскую. Для России это несомненно плюс. Для Пакистана минус. А в целом - постепенный уход от американского влияния для всех.
      сибиралт
  2. Teberii Сегодня, 17:05
    Вот будет еще одна платформа для решения вопросов в том числе между Пакистаном и Индией.
    Teberii
    1. Logall Сегодня, 17:12
      Это ещё один союзник с ядерной бомбой, и средством доставки. Пусть и средней дальности.
      Logall
  3. хрыч Сегодня, 17:06
    Этот могучий ариец Моди сломал походу рученку изнеженного принца laughing
    хрыч
    1. хрыч Сегодня, 17:07
      И это не первая его жертва laughing
      хрыч
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:16
        hi Эпическая сила ! Вот и попробуй такому костолому "нет" сказать ... lol
        bouncyhunter
    2. Оператор Сегодня, 17:20
      Клевещут, что муж английской королевы Филипп из датского рода Глюксбургов является носителем арийской гаплогруппы R1a, также как и его сыновья и внуки - наследники британского трона laughing
      Оператор
      1. хрыч Сегодня, 17:26
        Цитата: Оператор
        муж английской королевы Филипп

        Муж королевы, но не король laughing
        http://aquilaaquilonis.livejournal.com/424029.htm
        l
        В Индии они бы были неприкасаемыми wassat
        хрыч
        1. Оператор Сегодня, 17:27
          Какая разница, главное - с наследниками престола у нас все схвачено laughing
          Оператор
  4. ротмистр Сегодня, 17:07
    Это хорошо, что ШОС пополнится таким мощным государством.
    ротмистр
  5. Кот Всапогах Сегодня, 17:17
    долго индусы зрели, но хорошо всё , что хорошо hi
    Кот Всапогах
  6. Холуай Сегодня, 17:27
    Скоро эта организация благополучно развалится.А жаль, до этого она была вполне работоспособной. Фиг знает кого начали принимать...
    Холуай
  7. LÄRZ Сегодня, 17:46
    А у меня поле этой статьи возникли параллели-сравнения с вступлением в ЕС Турции и Украины. И уж в ШОСе наверняка учтут негативные стороны ЕС. В добрый путь! good
    LÄRZ
  8. синоби Сегодня, 18:06
    Интересно.А как они будут свои разногласия решать?С Пакистаном вообще чуть до войны не дошло.
    синоби
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