10:04 08 июня

Иракская армия пытается взять под свой контроль границу с Сирией

Информационное служба AMN сообщает о том, что накануне части иракской армии в результате штурма взяли под свой контроль один из важнейших переходов на границе с Сирией.

Иракская армия пытается взять под свой контроль границу с Сирией


Речь идёт о пограничном переходе Сафук, который все последние годы активно использовался боевиками так называемого «Исламского государства» (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) для переброски личного состава и военной техники через государственную границу Ирака и Сирии и обратно.


Боевики перебрасывали через Сафук подкрепление для своих «контингентов» под Ракку, Дейр-эз-Зор, а также в провинции Хомс и Хасеке.
После взятия под свой контроль Сафука иракская армия начала достаточно быстрое продвижение в направлении другого погранперехода – Аль-Каим, через который террористы осуществляют снабжение группировки сил в районе блокируемого Дейр-эз-Зора в Сирии.

Основная задача иракских войск на этом направлении, как отмечают в командовании, связана с получением полного контроля над иракско-сирийской границей, что в любом случае осложнит положение террористов ИГИЛ (*).

Всё это так, если только основные спонсоры ИГИЛ (*) не перейдут к выполнению другой «миссии» игиловцами на Ближнем Востоке или в других регионах. В частности, появившаяся накануне информация о том, что США с помощью военных вертолётов вывозит из Ракки представителей военного инструкторского корпуса, действующего в рядах ИГИЛ (*), может говорить именно о смене «генеральной линии» при использовании террористического инструмента в руках западной «демократии».

Использованы фотографии: @iraqi_day
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Комментарии 13

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  1. Logall Сегодня, 07:02
    В частности, появившаяся накануне информация о том, что США с помощью военных вертолётов вывозит из Ракки представителей военного инструкторского корпуса, действующего в рядах ИГИЛ (*), может говорить именно о смене «генеральной линии» при использовании террористического инструмента в руках западной «демократии».
    Они (США)теперь ставку на курдов делают. А что? Разделённый народ, сообщество одобрит. В роли шерифа,как всегда. На террористов уже не поставишь. У них своя заворушка.
    Logall
  2. Александр 3 Сегодня, 07:07
    "США с помощью военных вертолётов вывозит из Ракки представителей военного инструкторского корпуса, действующего в рядах ИГИЛ (*), может говорить именно о смене «генеральной линии» при использовании террористического инструмента в руках западной «демократии»."
    Что крысы бегут с корабля?Или у них краткосрочный отпуск.
    Александр 3
    1. Қарабас Сегодня, 07:24
      Цитата: Александр 3
      Что крысы бегут с корабля?Или у них краткосрочный отпуск.

      Почему-то мне представляется такая картина.. В г. Ракка очередной какой-нибудь главарь ИГ собирает манатки, чтобы бежать к американскому вертолету. За его спиной стоит его телохранитель, которому когда-то так же как и всем тамошним боевикам были промыты мозги о построении справедливого Исламского Государства и проч. и ради чего он сюда и приехал из благополучной Бельгии, например. И вот он стоит и наблюдает за тем, как этот собирается свалить.. Телохранитель спрашивает: куда это ты собрался? Главарь оборачивается и видит нацеленный на него автомат. Далее звук очереди...

      Но, конечно, я всего лишь насмотрелся боевиков и все это фантазии, только фантазии... )))
      Қарабас
  3. Қарабас Сегодня, 07:08
    Террористы ИГ в Сирии и Ираке наверно уже должны понять, что все, их песенка спета. Всю верхушку вывозят американцы, а они, рядовые боевики, никому не нужны и им только умирать теперь.
    Қарабас
    1. рич Сегодня, 07:18
      Ореол ИГИЛ постепенно локализуют
      рич
  4. сибиралт Сегодня, 07:11
    США эвакуируют ядро ИГИЛ, а зачистка полевых командиров уже началась. Похоже, скоро вместо ИГ появится какая - то другая "демократическая" группировка террористов.
    сибиралт
    1. jonhr Сегодня, 07:23
      я так понимаю вы тут оставляете комментарии чтобы кого-то убедить в том что игил это детище США laughing
      только если развязывать весь клубочек то именно США и ликвидировало почти всю верхушку игил в своё время
      jonhr
      1. Қарабас Сегодня, 07:37
        Цитата: jonhr
        только если развязывать весь клубочек то именно США и ликвидировало почти всю верхушку игил в своё время

        Оно и понятно: как и в любом преступлении устраняют исполнителей, чтобы те не выдали заказчиков ) Тем более что успешному их устранению способствует то, что американцы прекрасно знают где они есть )
        Қарабас
        1. jonhr Сегодня, 08:12
          вообще-то их начали убирать и именно США как только игил себя провозгласило.
          и если возьмём аналогию ирака с сирией то именно США оказали в своё время поддержку иракским властям для того чтобы игил не смогло взять под контроль более значительные территории в ираке. а вот асаду никто помогать как раз не собирался. так , что асад имееют свою долю вины почему игил получил такое влияние именно в Сирии. игил прежде всего воспринималось радикально настроенными сирийцами как альтернатива асаду. то есть игил сначала проник в головы людей. и поэтому так сложно с ними бороться. один проповедник делает больше чем полк пехоты
          jonhr
          1. Қарабас Сегодня, 08:40
            Я особенно спорить не собираюсь на счет того, США ли создали ИГ или нет. Считаю, что американцы однозначно приложили руку к возникновению и развитию ИГ, но не знаю в какой мере. А вы, я так понимаю, считаете что США вообще не при чем тут, к ИГ они не имеют никакого отношения, так?
            Қарабас
      2. ilimnoz Сегодня, 07:41
        а если убирают тех кто много знает и тех кто вышел из под контроля
        ilimnoz
  5. anjey Сегодня, 07:22
    игил переформатируют и под другие лозунги и знамена человеческую биомассу пустят на очередную бойню ,21 век блин
    anjey
  6. нивасандер Сегодня, 09:14
    на самом деле там идет не война коалиции с игил,а война ЦРУ с Госдепом при участии комитета начальников штабов , ФБР ,АНБ,разведки ВВС,разведки ВМС.Вся эта братия то создает причудливые коалиции ,то ведет собственную войнушку за узкие ведомственные интересы.В качестве юнитов привлекаются местные аборигены-аскарис
    нивасандер
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