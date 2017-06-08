Иракская армия пытается взять под свой контроль границу с Сирией
Информационное служба AMN сообщает о том, что накануне части иракской армии в результате штурма взяли под свой контроль один из важнейших переходов на границе с Сирией.
Речь идёт о пограничном переходе Сафук, который все последние годы активно использовался боевиками так называемого «Исламского государства» (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) для переброски личного состава и военной техники через государственную границу Ирака и Сирии и обратно.
Боевики перебрасывали через Сафук подкрепление для своих «контингентов» под Ракку, Дейр-эз-Зор, а также в провинции Хомс и Хасеке.
После взятия под свой контроль Сафука иракская армия начала достаточно быстрое продвижение в направлении другого погранперехода – Аль-Каим, через который террористы осуществляют снабжение группировки сил в районе блокируемого Дейр-эз-Зора в Сирии.
Основная задача иракских войск на этом направлении, как отмечают в командовании, связана с получением полного контроля над иракско-сирийской границей, что в любом случае осложнит положение террористов ИГИЛ (*).
Всё это так, если только основные спонсоры ИГИЛ (*) не перейдут к выполнению другой «миссии» игиловцами на Ближнем Востоке или в других регионах. В частности, появившаяся накануне информация о том, что США с помощью военных вертолётов вывозит из Ракки представителей военного инструкторского корпуса, действующего в рядах ИГИЛ (*), может говорить именно о смене «генеральной линии» при использовании террористического инструмента в руках западной «демократии».
Речь идёт о пограничном переходе Сафук, который все последние годы активно использовался боевиками так называемого «Исламского государства» (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) для переброски личного состава и военной техники через государственную границу Ирака и Сирии и обратно.
Боевики перебрасывали через Сафук подкрепление для своих «контингентов» под Ракку, Дейр-эз-Зор, а также в провинции Хомс и Хасеке.
После взятия под свой контроль Сафука иракская армия начала достаточно быстрое продвижение в направлении другого погранперехода – Аль-Каим, через который террористы осуществляют снабжение группировки сил в районе блокируемого Дейр-эз-Зора в Сирии.
Основная задача иракских войск на этом направлении, как отмечают в командовании, связана с получением полного контроля над иракско-сирийской границей, что в любом случае осложнит положение террористов ИГИЛ (*).
Всё это так, если только основные спонсоры ИГИЛ (*) не перейдут к выполнению другой «миссии» игиловцами на Ближнем Востоке или в других регионах. В частности, появившаяся накануне информация о том, что США с помощью военных вертолётов вывозит из Ракки представителей военного инструкторского корпуса, действующего в рядах ИГИЛ (*), может говорить именно о смене «генеральной линии» при использовании террористического инструмента в руках западной «демократии».
Использованы фотографии: @iraqi_day
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