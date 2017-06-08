10:00 08 июня

Слава «Уотергейта» померкла: бывший разведчик рассказал про Трампа и русских

Джеймс Клэппер, экс-директор Нацразведки США, полагает, что Уотергейтский скандал, стоивший Ричарду Никсону поста президента, меркнет в сравнении с подозрениями о связях Трампа с русскими.

Слава «Уотергейта» померкла: бывший разведчик рассказал про Трампа и русских

Д. Клэппер. Фото: «Reuters» / Kevin Lamarque (скриншот с сайта «CBS News»)


Заявления бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера приводит австралийский телеканал «CBS News» .


По мнению экс-разведчика, Уотергейтский скандал просто «меркнет» в сравнении со сговором команды Трампа с Кремлём.

Напомним, Джеймс Клэппер трудился в должности директора Национальной разведки США до того времени, пока мистер Трамп не занял кресло президента (в январе 2017 г.).

Выступая в среду в Национальном пресс-клубе Австралии, Клэппер отметил, что попытка сокрытия факта проникновения в Национальную штаб-квартиру Демократической партии в комплексе Уотергейт в Вашингтоне (1972 г.), положившая конец правлению 37-го президента США Ричарда Никсона, была «страшным временем». Вместе с тем расследования вмешательства России в президентские выборы в прошлом году куда более серьёзны.

По мнению мистера Клэппера, если сравнить два скандала, то «Уотергейт» действительно «покажется бледным».

Клэппер также считает, что некоторые американские институты сегодня находятся под давлением администрации Трампа. «Итак, вопрос: как долго эти атаки [администрации Трампа] будут продолжаться и не будет ли нанесён непоправимый вред этим учреждениям? Честно говоря, я не могу сказать», — сообщил бывший разведчик.

Как напоминает телеканал, Клэппер отнюдь не первая фигура, которая решилась публично провести аналогию с «Уотергейтом». В мае сенатор-республиканец Джон Маккейн рассказал «CBS News», что «сага» о скандалах с мистером Трампом достигла «размера и масштабов «Уотергейта». Маккейн также указал на другие скандалы, связанные с деятельностью Трампа («несколько других скандалов») и сравнил всё это с «сороконожкой». «И каждая пара дней привносит в эту печальную ситуацию новый аспект», — заявил сенатор.

Любопытно, отметим, что позднее мистер Маккейн отрёкся от своих комментариев, сказав, что он имел в виду разруливание ситуации администрацией, а не собственно скандалы.

Что до Клэппера, то этот человек едва ли откажется от своих комментариев и тревоги из-за «учреждений» (разумеется, он имел в виду офисы разведок и спецслужб). «Бывшие» в США любят выступать против действующей власти. Да и против отставной власти тоже.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 10

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  1. Самаритянин Сегодня, 07:44
    Очередное Бла,бла,бла...
    Давайте уже импичмент!
    Самаритянин
    1. сибиралт Сегодня, 07:48
      Осталось найти у Трампа припрятанный мундир плковника ФСБ РФ и его карта будет бита. belay Желаем удачи! laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:04
        Цитата: сибиралт
        Осталось найти у Трампа припрятанный мундир плковника ФСБ РФ и его карта будет бита. belay Желаем удачи! laughing


        Удостоверение и ведомость зарплаты за последние три года. wassat
        cniza
    2. рич Сегодня, 07:52
      Джеймс Клэппер, экс-директор Нацразведки США, полагает, что Уотергейтский скандал, стоивший Ричарду Никсону поста президента, меркнет в сравнении с подозрениями о связях Трампа с русскими.

      Называл бы вещи своими именами - Никсона сместили, и Трампа можно. А еще лучше привел бы какую нибудь аналогию про убийство Кенеди sad
      рич
      1. Partyzan Сегодня, 07:59
        Джеймс Клэппер, экс-директор Нацразведки США, полагает, что Уотергейтский скандал, стоивший Ричарду Никсону поста президента, меркнет в сравнении с подозрениями о связях Трампа с русскими
        Да пусть уже хоть что-то сделают fool
        Partyzan
        1. рич Сегодня, 08:22
          А вообще, американцам стоит задуматься над тем, что все ФБР - агенты русских и белорусов. Ведь абвиатуру ФБР при желании можно расшифровать как Федерация Беларуси и России request
          рич
  2. oleg-gr Сегодня, 07:44
    Любимая фишка на данный момент: Трамп - агент РФ. Теперь все провалы есть на кого списать. Либо Трампа толкают на прямой захват власти и гражданскую войну.
    oleg-gr
  3. Нонна Сегодня, 08:25
    Очередные вскукареки от неадекватов пентагоновских. Где там таблетка? дайте ему галоперидолу что-ли....
    Нонна
  4. Никкола Мак Сегодня, 08:52
    Джеймс Клэппер, экс-директор Нацразведки США, полагает, что Уотергейтский скандал, стоивший Ричарду Никсону поста президента, меркнет в сравнении с подозрениями о связях Трампа с русскими.

    Забыли Уотергейт - совсем забыли. А зря - речь шла о потрясении основ США как государства на фоне антивоенного движения.
    Не случайно Форд сказал в "тронной речи" - "наш национальный кошмар кончился" - и это было от души.
    Желаю Америке повторения - что-то уже стали забывать! А это просто очередной балабол даже без претензий на оригинальность.
    Никкола Мак
  5. нивасандер Сегодня, 09:05
    выгнали с позором вот теперь и хнычет
    нивасандер
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