Новый российский посол в Латвии: "Когда я сюда приехал, подумал, что попал в СССР"
Латвия после продолжительных демаршей всё же одобрила назначение Россией нового посла в Риге. Новым послом России в Латвии, напомним, стал Евгений Лукьянов в январе 2017, и перед ним латвийские власти уже выставили целый набор требований, который тот непременно «должен выполнить».
В Латвии заявили, что они озабочены тем, что новый российский посол, сменивший Вешнякова, ранее являлся членом Совета безопасности РФ. Припомнили Лукьянову и его высказывание о готовности к «адекватному, результативному и дешёвому ответу» на усиление НАТО в Прибалтике. Почему-то это высказывание тут же оформили в разряд «недружественных», снова не пояснив, с какой целью в таком случае «дружественное» НАТО усиливает свои позиции в «дружественных» Прибалтийских государствах у границ РФ?
Накануне Евгений Лукьянов дал первое интервью в статусе российского посла. Выдержки из интервью с послом приводит прибалтийский портал Delfi .
По словам Лукьянова, отношения между странами должны строиться на взаимном доверии. Посол сравнил отношения между государствами с семейными отношениями. По его замечанию, если у супругов нет доверия друг к другу, то будущее такой семьи под вопросом.
Другой вопрос: а готова ли Латвия на полноценные «семейные» отношения с РФ, учитывая тот факт, что градус русофобии в Прибалтике зашкаливает?
Евгений Лукьянов прокомментировал и ситуацию с введёнными в отношении Латвии российскими санкциями. По словам российского посла, если Латвия санкций против РФ не вводила, а присоединилась к санкциям Запада, то «вот и Россия санкции против Латвии не вводила, а ответила на санкции Запада».
Наиболее ярким заявлением Евгения Лукьянова можно считать его слова о том, что когда он прибыл в Латвию, то подумал, что оказался в СССР.
Посол РФ:
По мнению российского дипломата, сами жители Латвии, судя по всему, продолжают считать, что Россия должна обеспечивать население благами...
Посол отметил, что при этом Латвия говорит о каких-то европейских ценностях и пытается уколоть Россию.
Евгений Лукьянов:
В Латвии заявили, что они озабочены тем, что новый российский посол, сменивший Вешнякова, ранее являлся членом Совета безопасности РФ. Припомнили Лукьянову и его высказывание о готовности к «адекватному, результативному и дешёвому ответу» на усиление НАТО в Прибалтике. Почему-то это высказывание тут же оформили в разряд «недружественных», снова не пояснив, с какой целью в таком случае «дружественное» НАТО усиливает свои позиции в «дружественных» Прибалтийских государствах у границ РФ?
Накануне Евгений Лукьянов дал первое интервью в статусе российского посла. Выдержки из интервью с послом приводит прибалтийский портал Delfi .
По словам Лукьянова, отношения между странами должны строиться на взаимном доверии. Посол сравнил отношения между государствами с семейными отношениями. По его замечанию, если у супругов нет доверия друг к другу, то будущее такой семьи под вопросом.
Другой вопрос: а готова ли Латвия на полноценные «семейные» отношения с РФ, учитывая тот факт, что градус русофобии в Прибалтике зашкаливает?
Евгений Лукьянов прокомментировал и ситуацию с введёнными в отношении Латвии российскими санкциями. По словам российского посла, если Латвия санкций против РФ не вводила, а присоединилась к санкциям Запада, то «вот и Россия санкции против Латвии не вводила, а ответила на санкции Запада».
Наиболее ярким заявлением Евгения Лукьянова можно считать его слова о том, что когда он прибыл в Латвию, то подумал, что оказался в СССР.
Посол РФ:
Я обнаружил, что в определённом смысле (… ) я приехал в Советский Союз — по ожиданиям, формулировкам и требованиям. Моя почта полна требований о решении таких вопросов: дайте квартиру, сломалась машина, люблю ездить на дачу летом на машине — дайте. И это пишут жители этой республики, латвийцы.
По мнению российского дипломата, сами жители Латвии, судя по всему, продолжают считать, что Россия должна обеспечивать население благами...
Посол отметил, что при этом Латвия говорит о каких-то европейских ценностях и пытается уколоть Россию.
Евгений Лукьянов:
Ну так поставьте Россию в угол, нам там будет хорошо и спокойно, когда все от нас отвяжутся.
Использованы фотографии: Ru.focus.lv
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