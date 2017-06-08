10:02 08 июня

Новый российский посол в Латвии: "Когда я сюда приехал, подумал, что попал в СССР"

Латвия после продолжительных демаршей всё же одобрила назначение Россией нового посла в Риге. Новым послом России в Латвии, напомним, стал Евгений Лукьянов в январе 2017, и перед ним латвийские власти уже выставили целый набор требований, который тот непременно «должен выполнить».

В Латвии заявили, что они озабочены тем, что новый российский посол, сменивший Вешнякова, ранее являлся членом Совета безопасности РФ. Припомнили Лукьянову и его высказывание о готовности к «адекватному, результативному и дешёвому ответу» на усиление НАТО в Прибалтике. Почему-то это высказывание тут же оформили в разряд «недружественных», снова не пояснив, с какой целью в таком случае «дружественное» НАТО усиливает свои позиции в «дружественных» Прибалтийских государствах у границ РФ?

Накануне Евгений Лукьянов дал первое интервью в статусе российского посла. Выдержки из интервью с послом приводит прибалтийский портал Delfi .


Новый российский посол в Латвии: "Когда я сюда приехал, подумал, что попал в СССР"


По словам Лукьянова, отношения между странами должны строиться на взаимном доверии. Посол сравнил отношения между государствами с семейными отношениями. По его замечанию, если у супругов нет доверия друг к другу, то будущее такой семьи под вопросом.

Другой вопрос: а готова ли Латвия на полноценные «семейные» отношения с РФ, учитывая тот факт, что градус русофобии в Прибалтике зашкаливает?

Евгений Лукьянов прокомментировал и ситуацию с введёнными в отношении Латвии российскими санкциями. По словам российского посла, если Латвия санкций против РФ не вводила, а присоединилась к санкциям Запада, то «вот и Россия санкции против Латвии не вводила, а ответила на санкции Запада».

Наиболее ярким заявлением Евгения Лукьянова можно считать его слова о том, что когда он прибыл в Латвию, то подумал, что оказался в СССР.

Посол РФ:
Я обнаружил, что в определённом смысле (… ) я приехал в Советский Союз — по ожиданиям, формулировкам и требованиям. Моя почта полна требований о решении таких вопросов: дайте квартиру, сломалась машина, люблю ездить на дачу летом на машине — дайте. И это пишут жители этой республики, латвийцы.


По мнению российского дипломата, сами жители Латвии, судя по всему, продолжают считать, что Россия должна обеспечивать население благами...

Посол отметил, что при этом Латвия говорит о каких-то европейских ценностях и пытается уколоть Россию.

Евгений Лукьянов:
Ну так поставьте Россию в угол, нам там будет хорошо и спокойно, когда все от нас отвяжутся.

Использованы фотографии: Ru.focus.lv
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Комментарии 26

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  1. annodomene Сегодня, 08:17
    Хорошо сказал! Браво! От себя хочу пожелать - хорошей службы Послу в это не простое время и в этом не простом государстве!
    annodomene
    1. cniza Сегодня, 08:21
      Если он продолжит в том же духе , подозреваю , что они ему объявят войну. laughing
      cniza
      1. annodomene Сегодня, 08:23
        Чтобы сразу сдаться! laughing
        annodomene
        1. cniza Сегодня, 08:30
          Вот теперь понятны их планы. lol
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 08:34
            "Когда я сюда приехал, подумал, что попал в СССР"

            А оказалось в цирк.. wassat
            Чёрный
            1. bulvas Сегодня, 08:54
              Цитата: annodomene
              Хорошо сказал! Браво! От себя хочу пожелать - хорошей службы Послу в это не простое время и в этом не простом государстве!


              Человек подготовлен к работе среди нервных карликов - его задача спокойно отвечать или не обращать внимание на их вы...... ы
              bulvas
              1. Монос Сегодня, 09:47
                дайте квартиру, сломалась машина, люблю ездить на дачу летом на машине — дайте.

                Про машины не понял. Они у нашего посла клянчат машины ?
                Монос
      2. Partyzan Сегодня, 08:45
        в таком случае «дружественное» НАТО усиливает свои позиции

        Partyzan
    2. сибиралт Сегодня, 08:30
      Латвия - не ссылка в Гондурас. В Прибалтику отравляют послов досиживать до пенсии в комфорте. Пожелаем ему удачи.
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 08:54
        Комфортными там условия работы назвать трудно.Какой же это комфорт,созерцать и противодействовать русофобии в стране?
        Цитата: сибиралт
        Латвия - не ссылка в Гондурас. В Прибалтику отравляют послов досиживать до пенсии в комфорте. Пожелаем ему удачи.
        210окв
        1. Мур Сегодня, 09:10
          Цитата: 210окв
          Комфортными там условия работы назвать трудно.Какой же это комфорт,созерцать и противодействовать русофобии в стране?

          А кто там ей до сих пор противодействовал? Калюжный? Тот же Удальцов, что в Литве цветы нацикам возлагал? Вешняков?
          Мур
    3. vovanpain Сегодня, 08:34
      Ну так поставьте Россию в угол, нам там будет хорошо и спокойно,

      Удачи и терпения новому послу в стране неадекватных русофобов,только вот не представляю где такой угол находиться на Земле,куда можно поставить Россию. yes
      vovanpain
    4. ЛукичЪ Сегодня, 09:03
      Цитата: annodomene
      в этом не простом государстве!

      государстве????? колхоз на задворках евросоюза. причём самый захудалый
      ЛукичЪ
  2. oleg-gr Сегодня, 08:17
    "Моя почта полна требований о решении таких вопросов: дайте квартиру, сломалась машина, люблю ездить на дачу летом на машине — дайте". Еще одни любители халявы. Свой любимый ЕС и доите, если тетя Меркель позволит.
    oleg-gr
  3. John_f Сегодня, 08:18
    по мне так со всеми прибалтами нужно держаться на расстоянии, и никаких "семейных" отношений.
    John_f
  4. Баракуда Сегодня, 08:18
    Удачи новому послу в общении с неадекватами. Надеюсь на лучшее, вдруг начнут прозревать. fellow когда нибудь...
    Баракуда
  5. cniza Сегодня, 08:19
    Слишком много времени и слов мы тратим на Латвию , не много ли чести.
    cniza
    1. zivXP Сегодня, 09:09
      Предлагаете поставить их в игнор?
      zivXP
  6. Нонна Сегодня, 08:23
    Короче, просто послал всех латвийских нищебродов пешим эротическим путешествием
    Нонна
  7. Masya Masya Сегодня, 08:25
    дайте квартиру, сломалась машина, люблю ездить на дачу летом на машине — дайте. И это пишут жители этой республики, латвийцы

    значит, отдаваться они будут ЕС и НАТО, а мы содержать должны... попутали что-то... лесом, лесом...
    Masya Masya
    1. annodomene Сегодня, 08:32
      На мой взгляд - не будут, а уже отдались. Теперь пусть расслабятся, чтобы получить удовольствие laughing
      annodomene
  8. МВГ Сегодня, 08:46
    По моим наблюдениям за происходящим в "молодых демократиях" на территории бывшего СССР устанавливаются те же принципы взаимоотношений внутри страны, какие были в СССР. Да и внешние отношения пытаются строить на тех же принципах. Без торжественных обличений и клятв в верности, без указаний, на сей раз заморского, "обкома", без качания прав ЖИТЬ НЕ МОГУТ !!! Работать самим не пробовали ?
    МВГ
  9. нивасандер Сегодня, 08:55
    как цыгане перед богатым купцом---"Барин, барин позолоти ручку"
    нивасандер
  10. Стирбьорн Сегодня, 08:57
    Если честно, шляпа какая-то - кто будет просить машину у посла другого государства? wassat Да и причем тут СССР - тогда что ли посольства заваливали подобными просьбами?!
    Стирбьорн
  11. Никкола Мак Сегодня, 09:10
    Что-то становится слишком много чести для прибалтийских лимитрофов - посылать посла!
    Понизить ранг до консульского - и то многовато будет!!!
    Всё равно все вопросы решаются в Брюсселе и Вашингтоне.
    Никкола Мак
  12. avg-mgn Сегодня, 09:23
    Прибалтийские страны, не смотря на свое вечное недовольство своим Советским прошлым, прекрасно осознают, что после развала СССР, они стали ни кому не нужны экономически, а геополитически только НАТО, как плацдарм за бабки. Вот только признаться себе уже не могут, ибо нагадили сильно.
    avg-mgn
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