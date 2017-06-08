Новый российский посол в Латвии: "Когда я сюда приехал, подумал, что попал в СССР"

Я обнаружил, что в определённом смысле (… ) я приехал в Советский Союз — по ожиданиям, формулировкам и требованиям. Моя почта полна требований о решении таких вопросов: дайте квартиру, сломалась машина, люблю ездить на дачу летом на машине — дайте. И это пишут жители этой республики, латвийцы.

Ну так поставьте Россию в угол, нам там будет хорошо и спокойно, когда все от нас отвяжутся.