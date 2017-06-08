10:00 08 июня

Як-152 получил окраску

Как сообщает блог bmpd , первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 получил окраску.



Свой первый полет он совершил в Иркутске 29 сентября 2016 года, но до сих пор проходил заводские летные испытания в неокрашенном виде.


Як-152 разработан ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (в составе ПАО «Корпорация „Иркут“) в ходе ОКР «Птичка-ВВС», начатой в 2014 году в интересах военного ведомства.

Строительство двух образцов для летных испытаний, одного для статических испытаний и одного для ресурсных испытаний ведется на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация „Иркут“. Самолеты оснащаются авиационным дизельным двигателем RED A03Т V12 производства германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам".

Как ранее заявлялось, Министерство обороны планирует закупить 150 самолетов данного типа, ДОСААФ – 105 машин до 2020 года.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2657308.html
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Комментарии 8

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  1. ССИ Сегодня, 09:04
    Ну, вот...
    А, где же "одобрямсы"? Новейший самолет - получил окраску.... Ура!!!! И т.д.
    ССИ
    1. bulvas Сегодня, 09:10
      Цитата: ССИ
      Ну, вот...
      А, где же "одобрямсы"? Новейший самолет - получил окраску.... Ура!!!! И т.д.


      Да не ворчите, Вы...
      Новость про самолет, продвигается, скоро будет в деле (надеюсь)

      Самолеты оснащаются авиационным дизельным двигателем RED A03Т V12 производства германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам".

      Завод в России?

      Если нет - как санкции обошли?
      bulvas
    2. сибиралт Сегодня, 09:22
      Похоже, чтобы получить "окраску" на железо, нужно этого очень сильно заслужить. Уррря-я! laughing
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 09:06
    А я не окраску заметил,а форму фирменного яковлевского хвоста.Хотя самолет выглядит неплохо.Удачи!
    210окв
  3. Monster_Fat Сегодня, 09:30
    Вот это "новость"-уж "новость". Следующее "сообщение" будет типа: "новый самолет получил помывку после 10 чсов "налета".... Если, уж, писать о "достижениях" так обо "всех".... wink
    Monster_Fat
  4. -=ANTRAX=- Сегодня, 09:42
    он без окраски выглядит как спортКар!
    -=ANTRAX=-
  5. Bronevick Сегодня, 09:46
    У меня дед на таком фашистов бомбил в 1943.
    Bronevick
  6. Echo Сегодня, 09:57
    Он бы лучше двигатель нормальный получил, а не это поделие-переделие из автомобильного Ауди.
    Echo
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