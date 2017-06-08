Як-152 получил окраску
Как сообщает блог bmpd , первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 получил окраску.
Свой первый полет он совершил в Иркутске 29 сентября 2016 года, но до сих пор проходил заводские летные испытания в неокрашенном виде.
Як-152 разработан ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (в составе ПАО «Корпорация „Иркут“) в ходе ОКР «Птичка-ВВС», начатой в 2014 году в интересах военного ведомства.
Строительство двух образцов для летных испытаний, одного для статических испытаний и одного для ресурсных испытаний ведется на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация „Иркут“. Самолеты оснащаются авиационным дизельным двигателем RED A03Т V12 производства германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам".
Как ранее заявлялось, Министерство обороны планирует закупить 150 самолетов данного типа, ДОСААФ – 105 машин до 2020 года.
Свой первый полет он совершил в Иркутске 29 сентября 2016 года, но до сих пор проходил заводские летные испытания в неокрашенном виде.
Як-152 разработан ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (в составе ПАО «Корпорация „Иркут“) в ходе ОКР «Птичка-ВВС», начатой в 2014 году в интересах военного ведомства.
Строительство двух образцов для летных испытаний, одного для статических испытаний и одного для ресурсных испытаний ведется на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация „Иркут“. Самолеты оснащаются авиационным дизельным двигателем RED A03Т V12 производства германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам".
Как ранее заявлялось, Министерство обороны планирует закупить 150 самолетов данного типа, ДОСААФ – 105 машин до 2020 года.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2657308.html
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