Как захлебнулось наступление ВСУ под Желобком. Подробности событий

Конечно, в будущем у нас есть очень важные задачи, которые заключаются в разоружении всех этих нелегальных группировок, в том, что оружие должно храниться под надежным контролем, и мы должны начать переходный период к подготовке к выборам. Разоружить сможет только вооружённая миссия при поддержке ОБСЕ.

Украинские силовики накануне приступили к переброске военной техники в направлении населённого пункта Семигорье. Это примерно в 6-7 км от линии соприкосновения в районе Горловки. Два танка и две 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» уже используются для нанесения ударов по территории ДНР.Накануне украинские силовики предприняли и очередную попытку завладеть населённым пунктом Желобок в Луганской народной республике. Силами Народной милиции ЛНР попытка ВСУ была пресечена. Это уже третья подобная попытка за последнее время. Причём и две предыдущих привели к тому, что ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. По сведениям официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, который и сам 7 июня вместе с журналистами попал под обстрел со стороны ВСУ, украинская сторона потеряла не менее 30 человек убитыми и ранеными. Украинские силовики под Желобком попытались осуществить атаку «в лоб», однако получили несколько разящих ударов по задействованной в ходе наступления бронетехнике с позиций НМ ЛНР.На одном из этапов бои переместились на улицы населённого пункта. Использовались различные виды вооружений. Украинские военные пытались занять позиции в посёлке, но их усилия оказались тщетными. Силы ополчения "выкурили" представителей ВСУ с помощью в том числе и эффективного снайперского огня.В НМ ЛНР отмечают, что украинская сторона, судя по всему, до сих пор не может понять, что не в состоянии решить вопрос военным путём. И к реальным переговорам за круглым столом, способным принести результат, Киев тоже не готов.При этом из Киева приходят очередные требования в адрес народных республик Донбасса. Власти Украины заявляют, что «согласны с проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только после полного разоружения незаконных формирований». Незаконными формированиями Киев считает вооружённые силы ЛДНР. УНИАН приводит заявление главы МИД Украины Павла Климкина:О некой вооружённой (полицейской) миссии на Донбассе, которая якобы наведёт порядок, Киев говорит всё последнее время.Из репортажа NewsFront:О боях под Желобком: