10:05 08 июня

Как захлебнулось наступление ВСУ под Желобком. Подробности событий

Украинские силовики накануне приступили к переброске военной техники в направлении населённого пункта Семигорье. Это примерно в 6-7 км от линии соприкосновения в районе Горловки. Два танка и две 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» уже используются для нанесения ударов по территории ДНР.

Накануне украинские силовики предприняли и очередную попытку завладеть населённым пунктом Желобок в Луганской народной республике. Силами Народной милиции ЛНР попытка ВСУ была пресечена. Это уже третья подобная попытка за последнее время. Причём и две предыдущих привели к тому, что ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. По сведениям официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, который и сам 7 июня вместе с журналистами попал под обстрел со стороны ВСУ, украинская сторона потеряла не менее 30 человек убитыми и ранеными. Украинские силовики под Желобком попытались осуществить атаку «в лоб», однако получили несколько разящих ударов по задействованной в ходе наступления бронетехнике с позиций НМ ЛНР.

На одном из этапов бои переместились на улицы населённого пункта. Использовались различные виды вооружений. Украинские военные пытались занять позиции в посёлке, но их усилия оказались тщетными. Силы ополчения "выкурили" представителей ВСУ с помощью в том числе и эффективного снайперского огня.


Как захлебнулось наступление ВСУ под Желобком. Подробности событий


В НМ ЛНР отмечают, что украинская сторона, судя по всему, до сих пор не может понять, что не в состоянии решить вопрос военным путём. И к реальным переговорам за круглым столом, способным принести результат, Киев тоже не готов.

При этом из Киева приходят очередные требования в адрес народных республик Донбасса. Власти Украины заявляют, что «согласны с проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только после полного разоружения незаконных формирований». Незаконными формированиями Киев считает вооружённые силы ЛДНР.

УНИАН приводит заявление главы МИД Украины Павла Климкина:
Конечно, в будущем у нас есть очень важные задачи, которые заключаются в разоружении всех этих нелегальных группировок, в том, что оружие должно храниться под надежным контролем, и мы должны начать переходный период к подготовке к выборам. Разоружить сможет только вооружённая миссия при поддержке ОБСЕ.


О некой вооружённой (полицейской) миссии на Донбассе, которая якобы наведёт порядок, Киев говорит всё последнее время.

Из репортажа NewsFront:


О боях под Желобком:


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Комментарии 17

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:05
    Вот оно выполнение Минска-2. Поросенко четко выполняет установку: воевать до последнего солдата и уменьшать численность населения.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 09:12
      В общем, сейчас как и раньше направление на "восточный фронт" приравнивается к смертному приговору .... laughing
      Чёрный
    2. maxim947 Сегодня, 09:13
      тупоголовые бараны
      maxim947
    3. 210окв Сегодня, 09:13
      Дело не в установке....Хотя и она есть.А то,что наше руководство позволяет укрохунте совершать преступления...Заморозить этот конфликт не удастся.Прорвется этот гнойник,и тогда жертв будет десятки тысяч..
      Цитата: oleg-gr
      Вот оно выполнение Минска-2. Поросенко четко выполняет установку: воевать до последнего солдата и уменьшать численность населения.
      210окв
    4. макс702 Сегодня, 09:26
      Вопрос только один.. КОГДА ЭТО БУДЕМ ЗАКАНЧИВАТЬ?
      Если кто то думает что рассосется само собой, то нет не будет этого....Увы все зашло слишком далеко, громадные потери с обеих сторон, и само по себе ничего не наладится.. С той стороны никто бойню останавливать не будет, ибо сегодняшний тип конфликта практически для них не затратен и может продолжаться годами, а для другой стороны вообще выбора нет или победа или смерть.. Сил чтоб изменить ситуацию нет.. Как не печально кураторов обеих сторон такое положение устраивает..УВЫ...
      Я конечно воин диванный но не понятно почему бы не выдавить ВСУ и прочих на расстояние недоступное для обстрелов их артиллерии гражданского населения, сделать что-то типа буферной зоны и строго следить за этим , технически это возможно..
      макс702
      1. APASUS Сегодня, 09:38
        Цитата: макс702
        Вопрос только один.. КОГДА ЭТО БУДЕМ ЗАКАНЧИВАТЬ?

        Никогда!
        Вопрос только в перемирии.А так из Истории Индии и Пакистана ,Китая и Тайваня это вечная вражда двух государств.Да и пора уже наверное определяться России ,именно России.Надо либо признавать государственность ДНР ,ЛНР либо поглощать .По сути опять нелогичность действия наших чиновников удивляет.Сперва признали хунту властью ,а потом затрубили про переворот
        APASUS
      2. g1v2 Сегодня, 09:57
        Потому что это означало бы прямой ввод войск на территорию украины со всеми вытекающими последствиями. request Для такого маленького результата будут слишком тяжелые последствия. Поэтому если вводить войска и придется , то только как полноценную операцию с разгромом украинских войск и как минимум смены власти на украине, а лучше с последующей оккупацией и присоединением . Последствия что в первом случае, что во втором будут примерно одинаковыми. request
        Только стоит понять , что последствия будут не в виде запрета хамона или в виде третьей мировой , как думает обыватель, а для начала в виде резкого повышения цен в магазинах - НА ВСЕ . Уверены, что готовы ради такого мизерного результата платить раза в 2 больше в магазине? Лично я , как Катон , считаю , что Карфаген должен быть разрушен. То есть ради возвращения русских земель от Луганска до Львова и 40 млн русского населения в состав России , я готов потерпеть. А вот ради буферной зоны или заморозки конфликта - это того не стоит. hi
        g1v2
    5. сибиралт Сегодня, 09:43
      Все ждут что скажет Трамп о событиях на Украине. А оно ему надо? Он реально Европу в цуцванг загоняет. Джомани и франки тоже ничего не решат. Крайней опять окажется Россия.
      сибиралт
  2. cniza Сегодня, 09:07
    В НМ ЛНР отмечают, что украинская сторона, судя по всему, до сих пор не может понять, что не в состоянии решить вопрос военным путём. И к реальным переговорам за круглым столом, способным принести результат, Киев тоже не готов.


    Их никто не спрашивает , им кураторы говорят надо...
    cniza
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:10
    Это не наступление. Это даже не разведка боем. Это обычная глупость, проплаченная кровью твоих солдат.
    Горный стрелок
  4. Victor_B Сегодня, 09:19
    Ну, а что им делать-то?
    Так бы все равно от пьянства поубивались, а тут - херои!
    Хероям - сала!
    Victor_B
  5. JonnyT Сегодня, 09:22
    пиарится порох. Встречался с австрийцем, пел о необходимости вооруженной миссии ОБСралисЕ.
    Так же киевские военные преступники используют тактику постоянных мелких укусов, нападай-отступай.
    Великая мечта хунтовских стратегов, это спровоцировать ЛДНР на контр атаку, а потом взять в огненный мешок
    JonnyT
    1. Logall Сегодня, 09:28
      Они хуже, чем хунта
      Logall
    2. uskrabut Сегодня, 09:35
      Цитата: JonnyT
      Великая мечта хунтовских стратегов, это спровоцировать ЛДНР на контр атаку, а потом взять в огненный мешок


      Хуже! Они хотят заманить войска ЛДНР в Киев, потом его поджечь и прогнать агрессоров до Парижу по старой смоленской дороге. wassat
      uskrabut
  6. FirstNormann Сегодня, 09:30
    это не наступление понятно_разведка боем_пара взводов пара бмп не серьезно_прощупали очередное направление_сделали пометки в генеральном плане будущей кампании_ударит бригада полным составом так и в городскую застройку луганска может углубиться_а пешки?пешки в такой игре не считают
    FirstNormann
  7. uskrabut Сегодня, 09:33
    " что «согласны с проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только после полного разоружения незаконных формирований»"

    Давно пора разоружить ВС Украины, т.к. власть там нелегитимная, соответственно и ВС незаконные. laughing
    uskrabut
  8. максим1987 Сегодня, 09:43
    все это хорошо, в том числе и эффективный снайперский огонь, но за такие разведки боем надо "Градами" наказывать. Забыли чем политика умиротворения заканчивается? Или надо: отступим до Луганска, а затем......?! "Затем" может и не быть request
    максим1987
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