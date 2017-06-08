Пентагон: РФ представляет угрозу американской ПРО в других странах

Что же касается наших сил в региональном контексте, Россия представляет угрозу для них. И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил,

Россия не представляет угрозы силам ПРО на территории США, однако угрожает американской противоракетной системе, развернутой в других странах, передает РИА Новости заявление и.о. помощника главы Пентагона Тодда Харви.США за последние полвека «обеспечили стратегическую стабильность в плане безопасности сил (ПРО) на своей территории», сказал Харви на слушаниях в конгрессе.заявил он.В настоящее время США развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и Северной Кореи. Эти действия вызывают обеспокоенность Москвы и Пекина, которые видят в этом угрозу стратегической стабильности в мире.Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что если Северная Корея объявит о свертывании своей ядерной программы, Вашингтон найдет другой предлог для расширения системы ПРО.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия ни для кого не представляет угрозы, однако «не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов».