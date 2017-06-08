10:06 08 июня

Пентагон: РФ представляет угрозу американской ПРО в других странах

Россия не представляет угрозы силам ПРО на территории США, однако угрожает американской противоракетной системе, развернутой в других странах, передает РИА Новости заявление и.о. помощника главы Пентагона Тодда Харви.



США за последние полвека «обеспечили стратегическую стабильность в плане безопасности сил (ПРО) на своей территории», сказал Харви на слушаниях в конгрессе.


Что же касается наших сил в региональном контексте, Россия представляет угрозу для них. И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил,
заявил он.

В настоящее время США развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и Северной Кореи. Эти действия вызывают обеспокоенность Москвы и Пекина, которые видят в этом угрозу стратегической стабильности в мире.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что если Северная Корея объявит о свертывании своей ядерной программы, Вашингтон найдет другой предлог для расширения системы ПРО.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия ни для кого не представляет угрозы, однако «не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов».

Использованы фотографии: AP Photo / U.S. Force Korea
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Комментарии 21

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:09
    Аляска рядом и нет угрозы? Что то с логикой в Пентагоне непорядок.
    oleg-gr
    1. bulvas Сегодня, 09:15
      Россия не представляет угрозы силам ПРО на территории США, однако угрожает американской противоракетной системе, развернутой в других странах, передает РИА Новости заявление и.о. помощника главы Пентагона Тодда Харви.


      А как же?
      Кто говорил, что будет легко?

      Силы ПРО на территории США тоже найдется чем достать, не расслабляйтесь
      bulvas
      1. роман66 Сегодня, 09:20
        силы про на территории сша сгорят вместе с ними, если что
        роман66
        1. Чёрный Сегодня, 09:26
          Надо принять резолюцию, запрещающую приближаться России к американским ПРО ближе чем на 1000 км...иначе САНКЦИИ!!! wassat
          Чёрный
          1. роман66 Сегодня, 09:28
            отчалим от европы? может и к лучшему
            роман66
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:24
        Вася , приветствую ! hi
        В настоящее время США развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и Северной Кореи.

        Пентагон: РФ представляет угрозу американской ПРО в других странах

        Это как ? Затрынделись матрасы , базар не фильтруют ? Клоуны неумные ! Сказку про "ракетную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи" своим шавкам травите - может крепче спать будут . Но нам-то звезду в лапти не обувайте ! am
        bouncyhunter
        1. bulvas Сегодня, 09:35
          Цитата: bouncyhunter
          Это как ? Затрынделись матрасы , базар не фильтруют ? Клоун


          Привет еще раз, Паша!

          Такое когда читаю, вспоминаю историю в пионер лагере "Дружба" в далеком.... не помню точно году.
          Был у нас в отряде некто, правда, в отличии от США с дутыми бицепсами, мелкий, но не менее противный.
          Я тоже тогда еще не набрал своих полноценных метров, и был мелковат на фоне остальных (в армии уже стоял в первой шеренге)
          Видимо, он выбрал меня, как самого мелкого и постоянно пакостил. То в постель воды нальет, то подушку спрячет.
          Что интересно, получал от меня он исправно и регулярно, но гадить продолжал.


          bulvas
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
            Цитата: bulvas
            Что интересно, получал от меня он исправно и регулярно, но гадить продолжал.

            Есть такие личинки вшей - гнидами зовутся . Это одинаково подходит как к матрасам , так и к мелкому пачкуну из твоей истории .
            bouncyhunter
      3. pjastolov Сегодня, 09:26
        Россия не представляет угрозы силам ПРО на территории США, однако угрожает американской противоракетной системе, развернутой в других странах
        а можно полюбопытствовать - а что она там делает? request
        pjastolov
    2. Зяблицев Сегодня, 09:20
      Разве Кукрыниксы были не правы... laughing

      Зяблицев
    3. To be or not to be Сегодня, 09:36
      Какие же они однообразные .Никакой "вспышки разума ", чистая геббельсовщина. Многократно повторенную ложь..ложь .и ложь.. И долдонят, и долдонят....
      To be or not to be
  2. 210окв Сегодня, 09:10
    Все с ног на голову..А не амерзские системы ли возле наших границ представляют угрозу..."Искандеры" нам в помощь..
    210окв
    1. Подрезчик Сегодня, 09:13
      Опять вспоминается Сервантес, и его Дон Кихот с ветряными мельницами...
      Подрезчик
    2. Azim77 Сегодня, 09:34
      Цитата: 210окв
      Все с ног на голову..

      Т.е. они хотят для защиты ПРО поставить еще ПРО? ПРОПРО (противоракетная оборона противоракетной обороны)?
      Azim77
  3. hirurg Сегодня, 09:13
    ----Россия не представляет угрозы силам ПРО на территории США, однако угрожает американской противоракетной системе, развернутой в других странах,
    А вот и плохо..
    Надо, чтоб и на территории США угрожали.
    Глядишь, расползаться по другим странам бы перестали..
    hirurg
  4. Баракуда Сегодня, 09:16
    Да конечно ПРЕДСТАВЛЯЮТ ! Я Шойгу уважать бы перестал, если бы это было не так.
    Да и ВВП недавно прямо выссказался...и по поводу стран, где они развернуты.
    Баракуда
  5. Holsten Сегодня, 09:28
    А вот и заявка на размещение в Прибалтике 150 000-го ограниченного контингента матрасных войск .
    Holsten
  6. МВГ Сегодня, 09:37
    Как РФ, либо кто еще, может угрожать ПРО США, либо иной другой ПРО ? ПРО может быть под угрозой только при введении ее мест расположений в план уничтожения в составе планов обороны/нападения. США что, доклады онлайн из нашего Генштаба получают? С чего они взяли, что их ПРО в планах РФ на уничтожение?
    Домыслы, положенные в основу категорических заявлений. Причем накачку истерии ведет не абы кто, а и.о. главы Пентагона. Хотелось Скорее, продуманное, циничное и целенаправленное осуществление планов.
    МВГ
    1. Удав КАА Сегодня, 09:53
      Цитата: МВГ
      С чего они взяли, что их ПРО в планах РФ на уничтожение?

      Я конечно все понимаю....Но не стоит из матрасов ИДИОТОВ делать! В Пентагоне далеко не олигофрены сидят. И они прекрасно понимают, что станется с их ЕвроПРО и тп.
      (Кстати, еще до удара возмездия по метрополии.) Печально, что сателлиты амерские этого недопонимают...Значит им нужно это более конкретно объяснить МИДу и руководству страны при личных встречах на полях "G-20", включить *народную* дипломатию...Ну, и т.п.
      Удав КАА
      1. МВГ Сегодня, 10:00
        Я исходил из того, что официальные заявления делаются на основании точных сведений, а не на предположениях. Пусть обосновывают, где, когда и от кого они получили сведения о планах РФ на уничтожение их ПРО. Это их извечные требования ко всем предъявить доказательства, вот пусть сами и предъявляют )))
        МВГ
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
    И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил,заявил он.

    ... вот в этом и весь мерикатосный мирок... хотим и будем, и наплевать на все законы...
    a.s.zzz888
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