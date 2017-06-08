10:05 08 июня

Вьетнаму передан южнокорейский корвет

Как сообщает блог bmpd , во Вьетнам прибыл бывший южнокорейский корвет PCC 761 Gimcheon типа Pohang.

Вьетнаму передан южнокорейский корвет


В рядах ВМС Южной Кореи он состоял с 1987 году, снят с боевой службы 31 декабря 2015 года. Его водоизмещение достигает 1260 тонн. Всего было построено 24 корабля данного типа южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. Один из них РСС 772 Cheonan был потоплен 26 марта 2010 года в результате, как предполагается, торпедной атаки подводной лодки КНДР. Корветы стали выводиться из ВМС с 2009 года, уже исключено 7 кораблей. Из списанных кораблей корвет PCC 758 Gyeongju в 2015 году был передан Перу, теперь корвет PCC 761 Gimcheon передается Вьетнаму, а еще один РСС 762 Chungju готовится к передаче Филиппинам.




Как видно по фотографиям, перед отправкой во Вьетнам с корвета Gimcheon была демонтирована кормовая 76-мм универсальная артиллерийская установка Oto Melara Compact и оба 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед, а носовая 40-мм спаренная артиллерийская установка Oto Melara Twin Compact была заменена на шестиствольную 20-мм артиллерийскую установку Navy Vulcan.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2657677.html
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Комментарии 7

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  1. pjastolov Сегодня, 09:29
    В рядах ВМС Южной Кореи он состоял с 1987 году, снят с боевой службы 31 декабря 2015 года
    одни из лучших учеников матрасов - утилизировать дорого, значит надо продать laughing
    pjastolov
    1. Deniska999 Сегодня, 09:42
      А что, очень даже выгодно. Что вам не нравится?
      Deniska999
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
    В рядах ВМС Южной Кореи он состоял с 1987 году, снят с боевой службы 31 декабря 2015 года.


    ... ага, какие его годы!... laughing laughing laughing ... жиСть только начинается! laughing laughing
    a.s.zzz888
    1. Баракуда Сегодня, 09:37
      Ну да..Флагман ЧФ .Крейсер "Москва" 1982 года... sad
      Модернизируют корвет, вот и вторая жизнь.
      Баракуда
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
        Баракуда Сегодня, 09:37 ↑
        Ну да..Флагман ЧФ

        ... а при чём тут ЧФ, если речь о Вьетнаме... или из принципа - накакать, а вот как не знаю, да и нечем? laughing
        a.s.zzz888
        1. Баракуда Сегодня, 09:44
          Ну так если ржать над другими, надо иногда и на себя со стороны поглядывать. wink
          Баракуда
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
            Баракуда Сегодня, 09:44 ↑
            Ну так если ржать над другими, надо иногда и на себя со стороны поглядывать. wink

            ... тогда начнём с "Гетьмана ...?, laughing laughing laughing хотя он и "моложе"!!!
            a.s.zzz888
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