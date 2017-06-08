Вьетнаму передан южнокорейский корвет
Как сообщает блог bmpd , во Вьетнам прибыл бывший южнокорейский корвет PCC 761 Gimcheon типа Pohang.
В рядах ВМС Южной Кореи он состоял с 1987 году, снят с боевой службы 31 декабря 2015 года. Его водоизмещение достигает 1260 тонн. Всего было построено 24 корабля данного типа южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. Один из них РСС 772 Cheonan был потоплен 26 марта 2010 года в результате, как предполагается, торпедной атаки подводной лодки КНДР. Корветы стали выводиться из ВМС с 2009 года, уже исключено 7 кораблей. Из списанных кораблей корвет PCC 758 Gyeongju в 2015 году был передан Перу, теперь корвет PCC 761 Gimcheon передается Вьетнаму, а еще один РСС 762 Chungju готовится к передаче Филиппинам.
Как видно по фотографиям, перед отправкой во Вьетнам с корвета Gimcheon была демонтирована кормовая 76-мм универсальная артиллерийская установка Oto Melara Compact и оба 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед, а носовая 40-мм спаренная артиллерийская установка Oto Melara Twin Compact была заменена на шестиствольную 20-мм артиллерийскую установку Navy Vulcan.
В рядах ВМС Южной Кореи он состоял с 1987 году, снят с боевой службы 31 декабря 2015 года. Его водоизмещение достигает 1260 тонн. Всего было построено 24 корабля данного типа южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. Один из них РСС 772 Cheonan был потоплен 26 марта 2010 года в результате, как предполагается, торпедной атаки подводной лодки КНДР. Корветы стали выводиться из ВМС с 2009 года, уже исключено 7 кораблей. Из списанных кораблей корвет PCC 758 Gyeongju в 2015 году был передан Перу, теперь корвет PCC 761 Gimcheon передается Вьетнаму, а еще один РСС 762 Chungju готовится к передаче Филиппинам.
Как видно по фотографиям, перед отправкой во Вьетнам с корвета Gimcheon была демонтирована кормовая 76-мм универсальная артиллерийская установка Oto Melara Compact и оба 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед, а носовая 40-мм спаренная артиллерийская установка Oto Melara Twin Compact была заменена на шестиствольную 20-мм артиллерийскую установку Navy Vulcan.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2657677.html
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