Командование США отметило профессионализм российских моряков, наблюдающих за учением BALTOPS

И именно этого я бы ожидал во время проведения учений, анонсированных в обстановке полной транспарентности, от той профессиональной силы, которой является Военно-морской флот Российской Федерации,

ВМФ России проявляет «чрезвычайный профессионализм» в ходе наблюдения за учением НАТО в Балтийском море, приводят Известия заявление командующего 6-м флотом ВМС США вице-адмирала Кристофера Грейди.сказал Грейди в ходе телефонного брифинга для журналистов, посвященного учению BALTOPS 2017.По словам адмирала, в наблюдениях за маневрами альянса «задействованы по меньшей мере три боевых корабля и вспомогательное разведывательное судно» ВМФ России.Сообщается, что в учении BALTOPS, которое проводится в Балтийском регионе, принимают участие 12 стран НАТО, а также Финляндия и Швеция. По данным Пентагона, в маневрах задействовано 50 надводных кораблей и подлодок и 55 летательных аппаратов.