09:59 08 июня

Командование США отметило профессионализм российских моряков, наблюдающих за учением BALTOPS

ВМФ России проявляет «чрезвычайный профессионализм» в ходе наблюдения за учением НАТО в Балтийском море, приводят Известия заявление командующего 6-м флотом ВМС США вице-адмирала Кристофера Грейди.



И именно этого я бы ожидал во время проведения учений, анонсированных в обстановке полной транспарентности, от той профессиональной силы, которой является Военно-морской флот Российской Федерации,
сказал Грейди в ходе телефонного брифинга для журналистов, посвященного учению BALTOPS 2017.


По словам адмирала, в наблюдениях за маневрами альянса «задействованы по меньшей мере три боевых корабля и вспомогательное разведывательное судно» ВМФ России.

Сообщается, что в учении BALTOPS, которое проводится в Балтийском регионе, принимают участие 12 стран НАТО, а также Финляндия и Швеция. По данным Пентагона, в маневрах задействовано 50 надводных кораблей и подлодок и 55 летательных аппаратов.

Использованы фотографии: http://www.royalnavy.mod.uk
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Комментарии 11

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  1. pjastolov Сегодня, 09:31
    И именно этого я бы ожидал во время проведения учений, анонсированных в обстановке полной транспарентности, от той профессиональной силы, которой является Военно-морской флот Российской Федерации
    транспарентности или толерастности laughing
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 09:36
      ...банальная благодарность за чистые памперсы... laughing
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:48
        Помогли сэкономить.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 09:55
          неоценимая помощь нате laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 09:58
            Нате , нате... laughing
            cniza
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:32
    сказал Грейди в ходе телефонного брифинга для журналистов, посвященного учению BALTOPS 2017.

    ... рискует своей должностью, заявив такое... laughing
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 09:58
      Стоит нам призадуматься...Похвала недруга настораживает..
      210окв
  3. avg-mgn Сегодня, 09:33
    Оно и понятно, вот если бы кого из НАТОвских потопили, тогда - "непрофессионально". Мы же не изверги.
    avg-mgn
  4. рич Сегодня, 09:35
    Командование США отметило профессионализм российских моряков, наблюдающих за учением BALTOPS

    А профессионализм российских ракетчиков почему то не отметили. Они если что то же за этими учениями наблюдают...Пристально hi
    рич
    1. Подрезчик Сегодня, 09:40
      Вот и учитесь высокой морской культуре!
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 09:56
        вот если-бы ракетчики пульнули - тогда бы оценили laughing
        pjastolov
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