10:02 08 июня

Всего одна русская бомба — и пол-Америки без света, воды и тепла

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждаются возможности российского ядерного оружия.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня