Всего одна русская бомба — и пол-Америки без света, воды и тепла Сегодня, 09:49 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждаются возможности российского ядерного оружия. 0 "Бронированный кулак" России диктует правила войны на суше МиГ-35 покорил небо Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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