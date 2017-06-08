14:57 08 июня

Пентагон высоко оценивает роль Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом

Глава Пентагона Джеймс Маттис в среду обсудил по телефону с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом развитие событий в регионе, передает РИА Новости сообщение саудовского агентства SPA.

Пентагон высоко оценивает роль Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом


«Министр обороны США высоко оценил эффективную роль королевства в борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму», – говорится в сообщении.


По данным агентства, представители двух стран «заявили о дальнейшей координации для объединения усилий международной коалиции по обеспечению безопасности и стабильности в регионе».

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Мавритания, Коморские острова, Мальдивы, Маврикий, Йемен и правительство согласия Ливии.

Использованы фотографии: http://masterok.livejournal.com
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Комментарии 48

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
    «Министр обороны США высоко оценил эффективную роль королевства в борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму»

    Один бармалей похвалил другого .
    bouncyhunter
    1. рич Сегодня, 10:13
      Один бармалей похвалил другого ....за борьбу с бармалеями belay
      рич
      1. Смог Сегодня, 10:16
        Цитата: рич
        Один бармалей похвалил другого ....за борьбу с бармалеями belay

        Конечно. Потому что у тех бармалеев, с которыми борются бармалеи которые друг друга хвалят, есть бармалеи , которые не хвалят тех бармалеев, которые друг друга хвалят. Во! Как то так! laughing
        Смог
        1. cniza Сегодня, 10:25
          Бармалей сидит на бармалее и бармалеем погоняет - весь мир сошел с ума...
          cniza
          1. Смог Сегодня, 10:35
            Цитата: cniza
            Бармалей сидит на бармалее и бармалеем погоняет

            и еще говорят, что они сами с собой борются.
            Точно
            весь мир сошел с ума.
            Смог
            1. cniza Сегодня, 10:37
              "Пчелы против меда" , только нам не весело.
              cniza
              1. Смог Сегодня, 10:45
                Типа того Все старо как этот мир
                Смог
          2. bouncyhunter Сегодня, 10:36
            Цитата: cniza
            весь мир сошел с ума...

            Не весь - мы же адекваты . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:45
              Паша , это приятное исключение , только кто будет пасти остальных баранов.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
                Как кто ? Добрые дяди козлопасы , не зря же их так холят и лелеют .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:55
                  Похоже их "перекормили" и они разбегаются по всему миру.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
                    Цитата: cniza
                    разбегаются по всему миру.

                    Ждём-с в Матрасии ...
                    bouncyhunter
        2. pjastolov Сегодня, 10:32
          У них все обговорено
          pjastolov
      2. 210окв Сегодня, 10:20
        Дмитрий,это навроде анекдота..У Робина Гуда был брат близнец,Робин Бед..Он грабил бедных и отдавал богатым..Вот так они и гоняли вдвоем деньги по кругу..
        Цитата: рич
        Один бармалей похвалил другого ....за борьбу с бармалеями belay
        210окв
      3. Вежливый Лось Сегодня, 11:43
        Цитата: рич
        Один бармалей похвалил другого ....за борьбу с бармалеями

        Это скорее всего сделано для четкого разделения всего арабского мира на Д"Артаньянов и п-сов. В главные п-сы недавно Катар назначили. А сегодня вот и главный Д"Артаньян нарисовался.
        Вежливый Лось
      4. g1v2 Сегодня, 12:30
        Кто оружия не купил у америки - тот и бармалей. wink
        g1v2
    2. vovanpain Сегодня, 10:13
      Цитата: bouncyhunter
      Один бармалей похвалил другого .

      Просто Паша.начальник похвалил подчиненного.Главтеррорист похвалил подчиненного террориста,выбирай любой вариант. drinks А все вместе бармалеи. wink
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 10:26
        Не просто подчиненного , а как щедрого кошелька террориста.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
          Цитата: cniza
          щедрого кошелька террориста.

          Если проводить аналогию с армией , то сауды - НачФин .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:38
            Причем двух армий сразу и США - покупка оружия и Бармалеев - финансы и американское оружие.
            cniza
    3. hirurg Сегодня, 10:15
      Меняем "белое" на "черное", и все становится на свои места.
      hirurg
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 11:03
      Цитата: bouncyhunter
      Один бармалей похвалил другого .

      Паш чует мое сердце, что эта бадяга с Катаром попахивает гнильцой ! Катар отказался платить США за оружие такую огромную сумму ,как сауды..Сейчас их будут учить, вплоть до бомбардировок...А там еще и Турция на защиту Катара встала! (вроде базу военную у них хотят разместить..) Жуткие циники и лицемеры!
      ОТДЕЛ
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:10
    Я чуть монитор кулаком не разбил, от возмущение...Ну наглецы и циники!
    ОТДЕЛ
    1. Смог Сегодня, 10:26
      Цитата: ОТДЕЛ
      Я чуть монитор кулаком не разбил

      Смог
  3. Подрезчик Сегодня, 10:10
    "Рука руку моет"! Лицемеры!
    Подрезчик
  4. Чёрный Сегодня, 10:11
    Да ну, а как же принятие судами США исков к Саудовской Аравии по событиям 11.09.2011? smile ...усё? пошутили?
    Чёрный
    1. рич Сегодня, 10:26
      Вот именно эту роль Саудовской Аравии в событиях 11.09.2011 Пентагон и оценил...Очень высоко. Так саудиты оказывется борются с международным терроризмом...Самолетами...Направляя их на небоскребы
      рич
    2. Искандер Ш Сегодня, 10:31
      Цитата: Чёрный
      а как же принятие судами США исков к Саудовской Аравии по событиям 11.09.2011?



      Трамп обещал прикрыть лавочку.
      Искандер Ш
      1. g1washntwn Сегодня, 11:22
        Новые военные контракты подписаны. Претензии сняты и даже более того, внезапно саудиты стали отличными борцунами с террором........
        g1washntwn
  5. Кот Всапогах Сегодня, 10:13
    похоже , "это нога , у того , у кого надо нога" laughing
    Кот Всапогах
  6. Стройбат запаса Сегодня, 10:13
    "За что же, не боясь греха..."
    Один террорист похвалил другого за борьбу с терроризмом. Театр абсурда.
    Стройбат запаса
  7. roskot Сегодня, 10:15
    Это их огород и они его пашут.
    roskot
  8. Александр Бушуев Сегодня, 10:18
    главтеррор одобрил спонсорскую помощь саудов рядовым бармалеям
    Александр Бушуев
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:18
    Главный организатор терроризма похвалил главного спонсора. За борьбу с этим самым...
    Горный стрелок
  10. Вас Влад Сегодня, 10:20
    Тут явно перевод не верный,хозяин потрепал по ушам своего верного пса, таскающего каштаны из огня.
    Вас Влад
  11. Machete Сегодня, 10:21
    Вот в таком мире мы живём. Что те, что эти открыто поддерживают террористов и никто не может вслух это сказать. И при этом спонсоры терроризма хвалят друг друга за борьбу с этим же терроризмом.
    Machete
  12. Altona Сегодня, 10:28
    Цитата: bouncyhunter
    Один бармалей похвалил другого .

    -------------------
    Млин, ну если б я у тебя купил оружия на 100 миллиардов, ты бы наверное мне каждый день названивал с похвалами, открытки бы присылал к всяким датам, букеты цветов. laughing
    Altona
  13. Ныробский Сегодня, 10:34
    "За что же не боясь греха, Кукушка хвалит петуха? - За то, что хвалит он кукушку"(И.А.Крылов).......... Наверное нет в мире двух других государств, как США и Саудовская Аравия, которые сделали бы терроризм своим бизнесом и внесли максимальный вклад в его развитие, как они.
    Ныробский
  14. perepilka Сегодня, 10:38
    what Они там оху...,ой belay Иль реальность, какая-то параллельная у них what
    perepilka
  15. ЗВС Сегодня, 10:44
    А что еще Пентагон может сказать, если США через саудовскую Аравию поддерживают террористов на Ближнем Востоке.
    ЗВС
  16. Deadушка Сегодня, 11:00
    Со временем "поматрасят" и бросят, как они обычно делаю.
    Deadушка
  17. dojjdik Сегодня, 11:08
    еврейский бантустат саударавия израиль и турция эт и есть мифическое государство "игил" возглавляет всю эту банду "истиблешмент" сша
    dojjdik
  18. prior Сегодня, 11:40
    Один спонсор терроризма высоко оценил заслуги другого спонсора терроризма в борьбе с этим самым терроризмом ! Демократичненько !
    prior
  19. Евгений Стрыгин Сегодня, 12:00
    я так не ржал уже давно)))))
    Евгений Стрыгин
  20. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
    ... безпредельщики...шизофреники совместного делопроизводства... laughing
    a.s.zzz888
  21. 72jora72 Сегодня, 13:30
    Позднее к ним присоединились Мавритания, Коморские острова, Мальдивы, Маврикий, Йемен и правительство согласия Ливии.
    Сомали, Карл,как же они забыли про Сомали!!!
    72jora72
  22. Толстоевский Сегодня, 13:37
    саудовская аравия борется вместе с терроризмом против России
    Толстоевский
  23. APASUS Сегодня, 13:49
    Два друга хвалят сами себя,за развитие и уничтожение своего бизнеса!Деньги не пахнут............
    APASUS
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