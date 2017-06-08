Пентагон высоко оценивает роль Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом
Глава Пентагона Джеймс Маттис в среду обсудил по телефону с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом развитие событий в регионе, передает РИА Новости сообщение саудовского агентства SPA.
«Министр обороны США высоко оценил эффективную роль королевства в борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму», – говорится в сообщении.
По данным агентства, представители двух стран «заявили о дальнейшей координации для объединения усилий международной коалиции по обеспечению безопасности и стабильности в регионе».
Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Мавритания, Коморские острова, Мальдивы, Маврикий, Йемен и правительство согласия Ливии.
«Министр обороны США высоко оценил эффективную роль королевства в борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму», – говорится в сообщении.
По данным агентства, представители двух стран «заявили о дальнейшей координации для объединения усилий международной коалиции по обеспечению безопасности и стабильности в регионе».
Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Мавритания, Коморские острова, Мальдивы, Маврикий, Йемен и правительство согласия Ливии.
Использованы фотографии: http://masterok.livejournal.com
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