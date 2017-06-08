14:59 08 июня

СФ: причал для ТАВКР "Адмирал Кузнецов" исправен

Согласно информации интернет-портала flot.com , капитан I ранга Вадим Серга, помощник командующего – начальник пресс-службы Северного флота, сообщил о том, что причал ТАВКР "Адмирал Кузнецов" исправен.

Причал СПЖТ-88 находится в технически исправном состоянии и готовности обеспечить базирование надводных кораблей и подводных лодок. Сведения об его разукомплектованности не соответствуют действительности.


СФ: причал для ТАВКР "Адмирал Кузнецов" исправен



Как сообщили на флоте, в настоящее время причал находится на охраняемой территории района базирования сил Северного флота в ЗАТО Видяево. Его обслуживанием занимается команда из 9 человек 147-го отдела инженерной службы СФ.

Сверхтяжелый плавучий железобетонный причал СПЖТ-88 проекта 16182 построен на Городецкой судоверфи, ныне – ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация". В 1989 году сооружение установили в Ура-губе близ Видяево. "Адмирал Кузнецов" базировался там с 1991 по 1996 годы, входя в состав 43-й дивизии ракетных крейсеров.

В конце мая инженеры проектанта сооружения – ЦКБ "Монолит" – сообщили о разукомплектованности объекта.

Трубопроводы инженерных сетей разукомплектованы и большей частью демонтированы, отсутствуют межпонтонные и мостовые рукавные соединения, арматура. Судовые системы находятся в некомплектном состоянии. Электрооборудование энергопонтонов неработоспособно. Электропитание энергопонтонов в некомплектном состоянии.

– заявил гендиректор "Монолита" Владимир Волков.

Как предположил один из экспертов, часть оборудования с СПЖТ-88 могли снять и отправить на хранение.

Использованы фотографии: http://flot.com/2017/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%8230/
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Комментарии 10

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  1. рич Сегодня, 10:42
    Ну самое главное сделано, остальной ремонт это уже пустяки belay
    рич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:44
      Цитата: рич
      Ну самое главное сделано, остальной ремонт это уже пустяки belay

      Что то наш старичок "Кузя" , как неприкаянный ..Может затопить его дешевле и новый построить..?
      ОТДЕЛ
      1. san4es Сегодня, 10:50
        ...Дешевле этот покрасить

        ..проверить там всё получше
        san4es
  2. Дамир Сегодня, 10:52
    входя в состав 43-й дивизии ракетных крейсеров

    кто нибудь задумывался интересно о реальной причине антироссийской истерии в штатах???? может все проще.... наши своими "Гвоздиками", "Пионами"... какие там еще наименования техники есть "Чебурашка" с "Буратиной".... "Подкидыш" черт возьми в "Зоопарке" на "Санях"... "Хризантема" на "Балу"...
    Может мы это.... того.... доприкалывались.... свели бедолаг с ума.... вот и понесся параноидальный бред на весь мир.... истинный псих как говорят ощущает мир для себя простым и логичным... все у них ясно и понятно.... если не "русские хакеры", если не Владимир Владимирович лично и по ночам... то кто же еще???!?!? правда обидно что при этом они считают идиотами и нас...
    Дамир
    1. san4es Сегодня, 11:01
      [quote=Дамир][quote]правда обидно что при этом они считают идиотами и нас...[/quote]

      wink
      san4es
      1. Дамир Сегодня, 11:05
        Ну как вариант... правда может нога стереться подсрачники выдавать...
        Дамир
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:15
      Цитата: Дамир
      кто нибудь задумывался интересно о реальной причине антироссийской истерии в штатах???? может все проще.... наши своими "Гвоздиками", "Пионами"... какие там еще наименования техники есть "Чебурашка" с "Буратиной".... "Подкидыш" черт возьми в "Зоопарке" на "Санях"... "Хризантема" на "Балу"...
      Может мы это.... того.... доприкалывались.... свели бедолаг с ума.... вот и понесся параноидальный бред на весь мир.

      Прикалывался запад в 80-90х над СССР-Россией ! Теперь наша очередь наступила за все унижения ответить..Денег они нам много очень должны , вот и истерят и грабить мы себя им сейчас не позволяем и все их планы по ограблению других народов развалили и встали на защиту и объединяем многие страны на борьбу с произволом ..ВОТ и ВСЕ!
      ОТДЕЛ
      1. Дамир Сегодня, 11:20
        пока никто никому ни за что не отвечает... пока гопнику всего лишь пытаются объяснить правила нахождения в приличном обществе.... не получается....
        Дамир
  3. yehat Сегодня, 11:04
    Исправен? Вы хотите сказать, что Кузнецову не понадобится у стенки двигатели гонять и все необходимое будет поступать с причала, как у нормальных людей? Что-то не верится.
    yehat
  4. Victor_B Сегодня, 13:05
    Ну, зная порядки в ВМФ, тревожно мне за плавпричал.
    Ежели без дела столько лет стоял, то "охраняемая территория" - это, конечно, не многих "отпугнет".
    Victor_B
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