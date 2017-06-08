СФ: причал для ТАВКР "Адмирал Кузнецов" исправен
Согласно информации интернет-портала flot.com , капитан I ранга Вадим Серга, помощник командующего – начальник пресс-службы Северного флота, сообщил о том, что причал ТАВКР "Адмирал Кузнецов" исправен.
Как сообщили на флоте, в настоящее время причал находится на охраняемой территории района базирования сил Северного флота в ЗАТО Видяево. Его обслуживанием занимается команда из 9 человек 147-го отдела инженерной службы СФ.
Сверхтяжелый плавучий железобетонный причал СПЖТ-88 проекта 16182 построен на Городецкой судоверфи, ныне – ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация". В 1989 году сооружение установили в Ура-губе близ Видяево. "Адмирал Кузнецов" базировался там с 1991 по 1996 годы, входя в состав 43-й дивизии ракетных крейсеров.
В конце мая инженеры проектанта сооружения – ЦКБ "Монолит" – сообщили о разукомплектованности объекта.
– заявил гендиректор "Монолита" Владимир Волков.
Как предположил один из экспертов, часть оборудования с СПЖТ-88 могли снять и отправить на хранение.
Причал СПЖТ-88 находится в технически исправном состоянии и готовности обеспечить базирование надводных кораблей и подводных лодок. Сведения об его разукомплектованности не соответствуют действительности.
Как сообщили на флоте, в настоящее время причал находится на охраняемой территории района базирования сил Северного флота в ЗАТО Видяево. Его обслуживанием занимается команда из 9 человек 147-го отдела инженерной службы СФ.
Сверхтяжелый плавучий железобетонный причал СПЖТ-88 проекта 16182 построен на Городецкой судоверфи, ныне – ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация". В 1989 году сооружение установили в Ура-губе близ Видяево. "Адмирал Кузнецов" базировался там с 1991 по 1996 годы, входя в состав 43-й дивизии ракетных крейсеров.
В конце мая инженеры проектанта сооружения – ЦКБ "Монолит" – сообщили о разукомплектованности объекта.
Трубопроводы инженерных сетей разукомплектованы и большей частью демонтированы, отсутствуют межпонтонные и мостовые рукавные соединения, арматура. Судовые системы находятся в некомплектном состоянии. Электрооборудование энергопонтонов неработоспособно. Электропитание энергопонтонов в некомплектном состоянии.
– заявил гендиректор "Монолита" Владимир Волков.
Как предположил один из экспертов, часть оборудования с СПЖТ-88 могли снять и отправить на хранение.
Использованы фотографии: http://flot.com/2017/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%8230/
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