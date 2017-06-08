СФ: причал для ТАВКР "Адмирал Кузнецов" исправен

Причал СПЖТ-88 находится в технически исправном состоянии и готовности обеспечить базирование надводных кораблей и подводных лодок. Сведения об его разукомплектованности не соответствуют действительности.

Трубопроводы инженерных сетей разукомплектованы и большей частью демонтированы, отсутствуют межпонтонные и мостовые рукавные соединения, арматура. Судовые системы находятся в некомплектном состоянии. Электрооборудование энергопонтонов неработоспособно. Электропитание энергопонтонов в некомплектном состоянии.