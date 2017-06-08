Против партии Тимошенко возбуждено уголовное дело
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило нарушения в финансовом отчете партии "Батькивщина", лидером которой является депутат Рады Юлия Тимошенко, сообщает Утро.ru со ссылкой на сайт ведомства.
«Материалы с выявленными нарушениями были направлены в Национальную полицию Украины. Сведения по факту подделки документа были внесены в единый реестр досудебных расследований (возбуждено уголовное дело) по признакам уголовного правонарушения», – говорится в релизе.
По данным НАПК, дело против "Батькивщины" возбуждено «за представление недостоверных данных в финансовом отчете».
Согласно информации, «во время анализа отчета партии (Киевская область) за четвертый квартал 2016 г. установлены нарушения по осуществлению взносов денежных средств». Также «в отчетных документах Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации "Батькивщины" отражены недостоверные сведения в отношении арендованного имущества и получения спонсорских взносов в четвертом квартале прошлого года».
Недавно лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной рады обвинил Тимошенко в предательстве национальных интересов Украины из-за подписанного ею контракта о поставке российского газа в 2009 г. и заложенного там принципа "бери или плати". «Подписанный контракт – это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов, которое чуть не уничтожило страну», – заявил лидер фракции. Он сообщил также, что обратился в антикоррупционные органы страны с целью проверки контракта на предмет коррупции и государственной измены.
Напомним, в 2011 году Партия регионов инициировала расследование в отношении «газовой принцессы». В итоге Тимошенко получила 7 лет лишения свободы. Освободили ее новые власти, свергшие в 2014-ом президента Януковича. Тимошенко была полностью реабилитирована.
Теперь эти же власти принялись ворошить старую тему. И что впереди, новый срок?
«Материалы с выявленными нарушениями были направлены в Национальную полицию Украины. Сведения по факту подделки документа были внесены в единый реестр досудебных расследований (возбуждено уголовное дело) по признакам уголовного правонарушения», – говорится в релизе.
По данным НАПК, дело против "Батькивщины" возбуждено «за представление недостоверных данных в финансовом отчете».
Согласно информации, «во время анализа отчета партии (Киевская область) за четвертый квартал 2016 г. установлены нарушения по осуществлению взносов денежных средств». Также «в отчетных документах Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации "Батькивщины" отражены недостоверные сведения в отношении арендованного имущества и получения спонсорских взносов в четвертом квартале прошлого года».
Недавно лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной рады обвинил Тимошенко в предательстве национальных интересов Украины из-за подписанного ею контракта о поставке российского газа в 2009 г. и заложенного там принципа "бери или плати". «Подписанный контракт – это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов, которое чуть не уничтожило страну», – заявил лидер фракции. Он сообщил также, что обратился в антикоррупционные органы страны с целью проверки контракта на предмет коррупции и государственной измены.
Напомним, в 2011 году Партия регионов инициировала расследование в отношении «газовой принцессы». В итоге Тимошенко получила 7 лет лишения свободы. Освободили ее новые власти, свергшие в 2014-ом президента Януковича. Тимошенко была полностью реабилитирована.
Теперь эти же власти принялись ворошить старую тему. И что впереди, новый срок?
Использованы фотографии: Архип Верещагин/ ТАСС
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