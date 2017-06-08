15:01 08 июня

Против партии Тимошенко возбуждено уголовное дело

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило нарушения в финансовом отчете партии "Батькивщина", лидером которой является депутат Рады Юлия Тимошенко, сообщает Утро.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Против партии Тимошенко возбуждено уголовное дело


«Материалы с выявленными нарушениями были направлены в Национальную полицию Украины. Сведения по факту подделки документа были внесены в единый реестр досудебных расследований (возбуждено уголовное дело) по признакам уголовного правонарушения», – говорится в релизе.


По данным НАПК, дело против "Батькивщины" возбуждено «за представление недостоверных данных в финансовом отчете».

Согласно информации, «во время анализа отчета партии (Киевская область) за четвертый квартал 2016 г. установлены нарушения по осуществлению взносов денежных средств». Также «в отчетных документах Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации "Батькивщины" отражены недостоверные сведения в отношении арендованного имущества и получения спонсорских взносов в четвертом квартале прошлого года».

Недавно лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной рады обвинил Тимошенко в предательстве национальных интересов Украины из-за подписанного ею контракта о поставке российского газа в 2009 г. и заложенного там принципа "бери или плати". «Подписанный контракт – это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов, которое чуть не уничтожило страну», – заявил лидер фракции. Он сообщил также, что обратился в антикоррупционные органы страны с целью проверки контракта на предмет коррупции и государственной измены.

Напомним, в 2011 году Партия регионов инициировала расследование в отношении «газовой принцессы». В итоге Тимошенко получила 7 лет лишения свободы. Освободили ее новые власти, свергшие в 2014-ом президента Януковича. Тимошенко была полностью реабилитирована.

Теперь эти же власти принялись ворошить старую тему. И что впереди, новый срок?

Использованы фотографии: Архип Верещагин/ ТАСС
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Комментарии 70

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  1. cniza Сегодня, 10:35
    Теперь эти же власти принялись ворошить старую тему. И что впереди, новый срок?


    Это уже выборы или Янукович был прав. laughing
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
      Отправят собачку Джулю на чебуреки . lol
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 10:40
        Послом в КНДР smile
        рич
        1. cniza Сегодня, 10:42
          Цитата: bouncyhunter
          Отправят собачку Джулю на чебуреки . lol



          Цитата: рич
          Послом в КНДР smile


          Что одно и тоже , вы "звери". laughing
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
            Цитата: cniza
            вы "звери".

            Не стоит расточать похвалы , дружище . lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:49
              Только Юле не до шуток... , но то её проблемы.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
                Цитата: cniza
                её проблемы.

                "Только что на косу богата" (с) х/ф "Свадьба в Малиновке" .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:01
                  Пора ей котомку готовить ...
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
                    Цитата: cniza
                    Пора ей котомку готовить ...

                    Думаю что "доброжелатели" ей уже не то что котомку - рюкзак станковый собрали .
                    bouncyhunter
                    1. dik-nsk Сегодня, 11:58
                      Против партии Тимошенко возбуждено уголовное дело
                      тут видимо журналюги безграмотные, как это уголовное дело против юридического лица, УК Украины схож с нашим, а у нас уголовка только в отношении "физиков".. ох, уж эти птушники от сми))
                      dik-nsk
                      1. Монос Сегодня, 13:34
                        Где-то в Сети вычитал:
                        "Каждый, уважающий себя президент Украины, должен украсть миллиард, построить забор на границе и посадить Тимошенко." smile
                        Монос
          2. рич Сегодня, 10:45
            А вот и не угадал. К поп-рок-группе "Звери" мы отношения не имеем. По возрасту. Мы музыканты коллектива "Бурановские бабушки" lol
            рич
            1. cniza Сегодня, 10:50
              Согласен только "Бурановские дедушки". laughing
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:53
                Цитата: cniza
                Согласен только "Бурановские дедушки"

                Есть такая группа "Deadушки" . yes
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:57
                  Как бы не перепутать с "титушками". laughing
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
                    Цитата: cniza
                    Как бы не перепутать с "титушками". laughing

                    У нас Фаберже побольше - не перепутать . lol
                    bouncyhunter
              2. рич Сегодня, 11:00
                Из "Бурановские дедушек" мы с Пашей перешли в "Бурановские бабушки". Там и дедовшины нет, и девчонок симпатишных много. laughing
                рич
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:57
                  Дима , вот теперь нас точно никуда не пустят . И почему меня это не огорчает ? wink
                  bouncyhunter
          3. Logall Сегодня, 10:53

            Добавить нечего
            Logall
        2. Чёрный Сегодня, 10:44
          Йулька, не сдавайся!
          Давайте, свидомые, мочите друг друга.
          Давай, баба с косой, сдай порося на органы.
          Впрочем, он столько бухает, что годится только на собачьи консервы laughing
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 10:51
            Они против Юльки младенцы , если только по честному.. Ставки делаем?
            cniza
            1. Александр романов Сегодня, 11:01
              Цитата: cniza
              Ставки делаем?

              Две коробки Рошена на Пороха.
              Александр романов
        3. bouncyhunter Сегодня, 10:45
          Цитата: рич
          Послом в КНДР smile

          Дим , ну а куда же ещё ? wink
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 10:53
            Исходя из ее судимостей и из того что она зону мотала, ей прямая дорога в Грузию. Там она будет "авторитетным" послом.
            рич
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
              Цитата: рич
              ей прямая дорога в Грузию.

              Это типа бартера , взамен Саакашвайна ? Бедная Грузия ... crying
              bouncyhunter
          2. Смог Сегодня, 10:54
            Паша! Да пожалейте вы корейцев.!!!!!! У них и так жизнь не сахар!
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
              Костя , ну что ты орёшь ? Давай в Южную Корею отправим . laughing
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 11:07
                Цитата: bouncyhunter
                Давай в Южную Корею отправим .

                Согласен! А северных жалко. Им романова на нашем сайте хватает. laughing
                Смог
        4. Смог Сегодня, 10:51
          Цитата: рич
          Послом в КНДР

          За что такое наказание корейцам belay . Вы прям таки ласковый садист laughing
          Смог
      2. Чёрный Сегодня, 10:41
        это точно про Йульку.. wassat ....рекорд Фунта будет побит! laughing
        .
        Чёрный
        1. Дамир Сегодня, 10:56
          с языка сняли.... "как я сидела при януковиче... как я сидела при януковиче... это была песня"... вот интересно ведь когда наши победят они эту хулию тоже ведь на нары определят за "атомный пулемет" хотя бы.... т.е. на юкрейн не осталось людей которые не хотели бы ее определить на/под шконку.... завидный итог политической карьеры.... good
          Дамир
      3. 210окв Сегодня, 11:00
        Нет Паш...Эта с косой еще себя покажет..Ждет своего часа.Ну как Смерть..
        Цитата: bouncyhunter
        Отправят собачку Джулю на чебуреки . lol
        210окв
      4. vovanpain Сегодня, 11:02
        Цитата: bouncyhunter
        Отправят собачку Джулю на чебуреки . lol

        Паша пожалей гастроэнтерологов,после кушания такого чебурека,одна половина будет желудком маятся,другая на людей кидаться как бешеная.
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
          Цитата: vovanpain
          одна половина будет желудком маятся,другая на людей кидаться как бешеная.

          Это токмо если сразу не издохнут от отравления . yes
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 11:47
            Это токмо если сразу не издохнут от отравления
            а яду то в ней много laughing
            pjastolov
    2. hirurg Сегодня, 10:39
      Началось устранение конкурентов.
      Достаем старого скелета из шкафа.
      hirurg
    3. майор Юрик Сегодня, 10:42
      ЗАПОРОШило Юлю,чтоб не ЮЛИла! Матрас в тюряге еще не потерял форму её тела, исполать тебе юля на нарах! am
      майор Юрик
    4. Зяблицев Сегодня, 10:42
      Наверное уже и в камере прибрались с хлорочкой и бельишко поменяли...,робу обновили... laughing
      Может Йюле замутить свой майдан пока на нарах не оказалась? Деньжата у нее есть...А то что Украина давно мир не веселила очередным неадекватным всплеском "народного гнева" ! laughing
      Зяблицев
      1. Дамир Сегодня, 10:59
        какой майдан?!??! не потянет по деньгам... 5 млрд не рублей бюджет мероприятия между прочим.... так что ждем хулию стопами януковича в Ростов... ой... Добрый день!!! извините...
        Дамир
    5. pjastolov Сегодня, 10:44
      Это уже выборы или Янукович был прав
      это уже выборы
      pjastolov
    6. сибиралт Сегодня, 10:45
      Уголовное дело против юридического лица - нонсенс. laughing
      сибиралт
    7. Александр романов Сегодня, 10:46
      Цитата: cniza
      Это уже выборы или Янукович был прав.

      Это судьба. Скоро на всех телеэкранах. Сериал Юля,3я серия( ходка) laughing
      Александр романов
      1. Masya Masya Сегодня, 10:51
        Это судьба...

        Masya Masya
        1. major071 Сегодня, 11:19
          Из серии нарочно не придумаешь, интернет тоже любит пошутить:
          major071
    8. SSR Сегодня, 13:58
      Цитата: cniza
      Теперь эти же власти принялись ворошить старую тему. И что впереди, новый срок?

      Это уже выборы или Янукович был прав. laughing

      У Шария хорошая подборка видео есть на эту тему.

      https://youtu.be/2nVUBM7Q9KY

      SSR
  2. рич Сегодня, 10:36
    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило нарушения в финансовом отчете партии "Батькивщина", лидером которой является депутат Рады Юлия Тимошенко

    Пани Юля из пламенной революционерки превращается в профессиональную уголовницу belay
    Как поется в старой блатной песне: Восемь ходок, семь отсидок - я сама себя боюсь yes
    рич
    1. cniza Сегодня, 10:43
      Революционера без тюрьмы не бывает - это его университеты.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 11:00
        Настоящий революционер никогда не «исправится». Настоящий революционер в тюрьме с каждым днем все больше любит революцию, и еще больше ненавидит систему.
        пишет http://politiko.ua hi
        pjastolov
  3. ВСЗМК Сегодня, 10:39
    И что впереди, новый срок?

    На лечение из Качановской колонии в харьковскую больницу железнодорожников.
    ВСЗМК
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 10:39
    Одна банда...! Что то вспомнилось.. laughing
    ОТДЕЛ
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:42
    Настоящая политическая борьба в Майдании еще не начиналась. Ближе к выборам в ход пойдут гранатометы, взрывчатка и снайперы wassat А пока так, разминка началась.
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:47
      Цитата: Горный стрелок
      А пока так, разминка началась.

      Предварительные ласки .
      bouncyhunter
      1. Александр романов Сегодня, 10:51
        Цитата: bouncyhunter
        Предварительные ласки .

        Интересно,сколько лет продлиться оргазм lol
        Александр романов
        1. Дамир Сегодня, 11:01
          Добрый день!!! лет сто... пока в сознание не придут....
          Дамир
      2. cniza Сегодня, 10:52
        Ага , переходящие в "игры".
        cniza
    2. Подрезчик Сегодня, 10:53
      А ведь это ответка Порошенко! Юля недавно заявила в Раде, что Порох специально раздувает конфликт на Донбассе, преследуя финансовые выгоды. Пауки в банке!!!
      Подрезчик
  6. Machete Сегодня, 10:53
    Начинают устранять конкурентов. Скоро на неё измену повесят.
    Machete
  7. hhhhhhh Сегодня, 11:00
    Свободу Юле.))))
    hhhhhhh
  8. roskot Сегодня, 11:03
    Толи зрада, толи перемога. Но кипешь явный.Бежать Юли надо.
    roskot
  9. Березин Александр Сегодня, 11:05
    Скоро она станет агентом сами знаете кого и снова загремит в СИЗО. Вот у укров житуха веселая: выборы через день, всякие активисты в министрах, ХЕРои АТО в раде, беглые презики в роли губернаторов. Нам срочно надо брать пример с молодой европейской демократии в вопросе строительства гражданского общества.
    Березин Александр
  10. gendowar Сегодня, 11:05
    Циля третью тюрьму не выдержит, надо бежать!
    gendowar
  11. prior Сегодня, 11:08
    Йулька !
    Беги в Россию.
    Тут много ваших. Возглавишь украинское правительство в изгнании.
    Даже если посадят, в Бутырке лучше, чем в Качаловской колонии. Ремонт сделали....
    prior
  12. Vladimir Сегодня, 11:22
    Борьба на выживание,просто интересно кто кого.
    Vladimir
  13. kefan Сегодня, 11:33
    Быстрей бы они там все перегрызли друг друга, эти пауки в банке.
    kefan
  14. igorserg Сегодня, 11:40
    кто-бы сомневался... конкурент на выборах... неужто Порошенко на второй срок собрался.
    igorserg
  15. komrad buh Сегодня, 12:32
    Юля, посадка №2?
    komrad buh
  16. Нормаль ок Сегодня, 13:12
    В этом случае Янык был точно прав.
    Нормаль ок
  17. APASUS Сегодня, 13:35
    Решили пани Юлю делом напугать?
    Да у нее уже купола колоть некуда
    APASUS
  18. Толстоевский Сегодня, 13:36
    вальцман против капительман... как это мило
    Толстоевский
  19. 16112014nk Сегодня, 14:33
    А ведь симпатичная, не то что страшиллы из Европы. К тому же умная. Гремучая смесь!
    16112014nk
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