Стрельбы из «Редута» во Вьетнаме
Как сообщает « Российская газета », вьетнамская армия в ходе учений подразделений береговой обороны и флота провела ракетные стрельбы из берегового противокорабельного комплекса "Редут" .
На видео запечатлено развертывание комплекса и пуск крылатой ракеты, которая поражает надводную цель. В результате взрыва у корабля оторвало корму.
Береговой противокорабельный оперативно-тактический ракетный комплекс второго поколения "Редут" был разработан под руководством В.М. Челомея в ОКБ-52 на базе оперативно-тактической противокорабельной ракеты П-35. Летные испытания ракеты П-35Б начались осенью 1963 года. 11 августа 1966 года комплекс "Редут" принят на вооружение. В 1974 году на базе комплекса П-35 началась разработка комплекса ЗМ44 "Прогресс". Основным изменением в ракете стала новая бортовая система наведения с повышенными помехозащищенностью и избирательностью.
На видео запечатлено развертывание комплекса и пуск крылатой ракеты, которая поражает надводную цель. В результате взрыва у корабля оторвало корму.
Береговой противокорабельный оперативно-тактический ракетный комплекс второго поколения "Редут" был разработан под руководством В.М. Челомея в ОКБ-52 на базе оперативно-тактической противокорабельной ракеты П-35. Летные испытания ракеты П-35Б начались осенью 1963 года. 11 августа 1966 года комплекс "Редут" принят на вооружение. В 1974 году на базе комплекса П-35 началась разработка комплекса ЗМ44 "Прогресс". Основным изменением в ракете стала новая бортовая система наведения с повышенными помехозащищенностью и избирательностью.
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