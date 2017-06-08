14:56 08 июня

Стрельбы из «Редута» во Вьетнаме

Как сообщает « Российская газета », вьетнамская армия в ходе учений подразделений береговой обороны и флота провела ракетные стрельбы из берегового противокорабельного комплекса "Редут" .

Стрельбы из «Редута» во Вьетнаме


На видео запечатлено развертывание комплекса и пуск крылатой ракеты, которая поражает надводную цель. В результате взрыва у корабля оторвало корму.




Береговой противокорабельный оперативно-тактический ракетный комплекс второго поколения "Редут" был разработан под руководством В.М. Челомея в ОКБ-52 на базе оперативно-тактической противокорабельной ракеты П-35. Летные испытания ракеты П-35Б начались осенью 1963 года. 11 августа 1966 года комплекс "Редут" принят на вооружение. В 1974 году на базе комплекса П-35 началась разработка комплекса ЗМ44 "Прогресс". Основным изменением в ракете стала новая бортовая система наведения с повышенными помехозащищенностью и избирательностью.


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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 10:55
    На первой фотографии "Редут" с российской символикой..При чем тут Вьетнам?Да и местность как в нашем Краснодарском крае...
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 11:08
      о Вьетнам прибыл бывший южнокорейский корвет PCC 761 Gimcheon типа Pohang.
      а не по нему ли стреляли? laughing
      pjastolov
      1. рич Сегодня, 11:16
        Не плохой в свое время был комплекс. Хвалили его
        рич
    2. Ростовчанин Сегодня, 11:31
      Так у нас Под Анапой, на м. Уташ, целая база таких изделий.
      Ростовчанин
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:48
        Цитата: Ростовчанин
        Так у нас Под Анапой, на м. Уташ, целая база таких изделий.

        У Вас там может быть только "Бастион" и "Бал" (11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада).
        DOCTOR ZLO
        1. 210окв Сегодня, 12:00
          Я не знаю как сейчас,но раньше "Редуты" были.Под Новороссийском.
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Цитата: Ростовчанин
          Так у нас Под Анапой, на м. Уташ, целая база таких изделий.

          У Вас там может быть только "Бастион" и "Бал" (11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада).
          210окв
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:13
            Цитата: 210окв
            Я не знаю как сейчас,но раньше "Редуты" были.Под Новороссийском.
            Цитата: DOCTOR ZLO
            Цитата: Ростовчанин
            Так у нас Под Анапой, на м. Уташ, целая база таких изделий.

            У Вас там может быть только "Бастион" и "Бал" (11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада).

            Видимо это было давно.
            В начале 2011 года Черноморский флот, 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада (дислокация – Анапа) получил 3-й подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) «Бастион».

            Статья на ВО 2011 г., соответственно тогда уже началось перевооружение Бригады.
            https://topwar.ru/3086-chernomorskij-flot-poluchi
            l-tretij-bastion.html
            http://bmpd.livejournal.com/228344.html
            DOCTOR ZLO
  2. kapitan92 Сегодня, 11:13
    Это все здорово и красиво! Одно дело стрелять по мишени, другое при плотном противодействии РЭБ противника или системы "Иджис". Мин. высота полета ракеты 100м, по современным меркам многовато.
    kapitan92
    1. sir_obs Сегодня, 11:45
      Во время войны за фолкленды, два аргентинских штурмовика обычными авиабомбами утопили эсминец Ковентри, который в паре с другим эсминцев, не смог даже повредить ни один из самолетов. Хотя казалось бы, должны были их в куски разорвать.
      Так, что все прогнозы на возможные результаты ничего не значат, пока реальность не внесет свои коррективы.
      sir_obs
  3. тлауикол Сегодня, 11:14
    Ни взрыва,ни оторваной кормы. Но попадание прямое
    тлауикол
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