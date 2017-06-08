Рада официально восстановила курс Украины на членство в НАТО

Фактически этим законопроектом мы собираемся восстановить редакцию закона об основах национальной безопасности Украины от 19 июня 2003 года. Наконец Верховная Рада набралась смелости для возобновления курса на членство в НАТО без каких-либо фраз, что нужно достичь критериев для членства в НАТО.

Верховная Рада определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики, передает Интерфакс Сообщается, что «соответствующий законопроект № 6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины поддержали 276 народных депутатов на пленарном заседании в четверг».Теперь украинское законодательство предусматривает «углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации».Автором законопроекта является спикер украинского парламента Андрей Парубий.Документ внес изменения в закон об основах внутренней и внешней политики от 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины от 2003 года.Депутат из фракции «Батькивщина», член комитета по иностранным делам Борис Тарасюк заявил в ходе обсуждения документа:Он напомнил также, что во времена президентства Януковича этот курс был отменен, а в 2014 году парламент проголосовал «слабую формулировку относительно курса на членство в НАТО».«Внеблоковый статус Украины, который был закреплен в законе "Об основах внутренней и внешней политики", оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления», говорится в пояснительной записке к документу.