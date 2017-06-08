14:54 08 июня

Рада официально восстановила курс Украины на членство в НАТО

Верховная Рада определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики, передает Интерфакс .

Рада официально восстановила курс Украины на членство в НАТО


Сообщается, что «соответствующий законопроект № 6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины поддержали 276 народных депутатов на пленарном заседании в четверг».


Теперь украинское законодательство предусматривает «углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации».

Автором законопроекта является спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Документ внес изменения в закон об основах внутренней и внешней политики от 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины от 2003 года.

Депутат из фракции «Батькивщина», член комитета по иностранным делам Борис Тарасюк заявил в ходе обсуждения документа:

Фактически этим законопроектом мы собираемся восстановить редакцию закона об основах национальной безопасности Украины от 19 июня 2003 года. Наконец Верховная Рада набралась смелости для возобновления курса на членство в НАТО без каких-либо фраз, что нужно достичь критериев для членства в НАТО.


Он напомнил также, что во времена президентства Януковича этот курс был отменен, а в 2014 году парламент проголосовал «слабую формулировку относительно курса на членство в НАТО».

«Внеблоковый статус Украины, который был закреплен в законе "Об основах внутренней и внешней политики", оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления», говорится в пояснительной записке к документу.

Использованы фотографии: https://ua.igotoworld.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Nahatak Сегодня, 12:10
    Не приймут в НАТО страну которая воюет) и у которой нету чоткой границы...
    Nahatak
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:14
      Киев нам отдайте и вступайте куды хотите! Мы согласны в России...
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 12:20
        И Аляску японцам! smile
        Тралл
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:05
        для свидомых баран_ов восстановлен курс на бойню))
        Ратник с пулеметом
      3. Удав КАА Сегодня, 13:10
        Цитата: ОТДЕЛ
        Киев нам отдайте и вступайте куды хотите! Мы согласны в России...

        Ну вот уж культяпку красную вам на воротник! (с)
        Я -- не согласен! Причем -- категорически!!!
        Киев -- не вся Украина, хоть и очень важная её часть. А вот западенцев с их Бандерой следовало бы отдать еще в 2000 году! Тогда и потомкам Мазепы не столь вольно жилось бы в неньки!
        А вообще-то пора уже кончать с этой бандой нациков, пока на самом деле что-то страшное не произошло. ПОРА!!!
        Твердо знаю только одно: нельзя ни в коем случае допустить членство Украины в НАТО.
        ИМХО.
        Удав КАА
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:09
          Цитата: Удав КАА
          Я -- не согласен! Причем -- категорически!!!
          Киев -- не вся Украина, хоть и очень важная её часть.

          Нам Киев нужен! И он не должен быть в составе НАТО! Это все принципиально у русских! А там пусть хоть каждый хутор принимают и аул... soldier
          ОТДЕЛ
        2. 30 вис Сегодня, 14:39
          Да , ни куда они не войдут ! Ни в Нато ,ни в тато ! свидомо украинцы мечутся ,как крысы в западне . И рада свидомая Рада бы сдрыснуть с укро корабля ,да не разрешают хозяева з амэрицы ...
          30 вис
      4. антивирус Сегодня, 14:10
        появился повод для тонкинского инцидента.
        " .. а 2 рубля выход" -чем возьмем в кучмы и кравчука?
        антивирус
    2. 210окв Сегодня, 12:15
      Ну почему?Ради ТАКОГО ЧЛЕНА могут и принципы подзабыть...Никто ведь не дернулся против членства Греции и Турции-главное что был бы "враг".Тогда СССР,теперь-Россия.
      Цитата: Nahatak
      Не приймут в НАТО страну которая воюет) и у которой нету чоткой границы...
      210окв
      1. katalonec2014 Сегодня, 12:50
        Цитата: 210окв
        Ну почему?Ради ТАКОГО ЧЛЕНА могут и принципы подзабыть

        России стоит сделать публичное заявление что она не признает вступление Украины в НАТО,а в случае замеса Украины с Россией,осмелевшим вступить в конфликт третьим государствам стоит пенять на себя.
        katalonec2014
    3. Тралл Сегодня, 12:18
      Цитата: Nahatak
      Не приймут в НАТО страну которая воюет) и у которой нету чоткой границы...

      Примут, но не более чем на 90 дней в год laughing
      Тралл
      1. Дамир Сегодня, 12:44
        good good good
        У нас вообще НЕТ международно признанной границы!!!! демаркации границы НЕ БЫЛО!!!!!! так что если они примут этих скауасов в нату с их заявлениями о "возврате" Кубани и Белгорода.... может быть не весело...
        Дамир
    4. RoTTor Сегодня, 12:42
      Так никто ни с кем не воюет. На Донбассе - три года длятся АТО - антитеррористеческая операция. НИкакой войны!
      Два года на Донбассе никаких активных боевых действий нет, перестрелок в любом городе Украины, включая их столицу, ежеднедневно и с убитыми-ранеными, больше, чем на Донбассе.
      Зато ежедневно на АТО воруется 9 млн.долл. Потому это будет длиться бесконечно.
      Но все украинец . "политики", и их обслуга, как недорезанные, постоянно и НЕОФИЦИАЛЬНО вопят о войне с Россией, о российской агрессии.
      Россия и не знает, что участвует в войне уже четвёртый год.
      RoTTor
      1. игорка357 Сегодня, 12:57
        Ежедневно 9 млн долларов,вы не перекурили случаем?Вы маленько считать то умеете,прежде чем выкрикнуть громкую циферку,подумайте...а за деб...ила не сойдете ли?Воруют,спору нет,тащат все подряд..но простите,все полностью АТО..не имеет такого финансирования..да вообще вся техника в АТО столько не стоит,откуда вы такие деньги собрались воровать?Откуда такая инфа?Че там 2.7 млрд зелени в год,ну....подумали..?Вна краине просто не существует таких денег на АТО!!!
        игорка357
        1. литератор Сегодня, 14:18
          Военный бюджет Украины в 2013 году 18,8 млрд. грв, чуть больше 2 млрд. дол. В 2017 году должен составить 129 млрд. грв - почти 5 млрд. дол. 9 млн в день вполне реально, если не считать субот. По суботам не воруют.
          литератор
    5. Александр романов Сегодня, 12:56
      Заголовок не верен,читать так!
      Рада официально восстановила курс Украины на член НАТО
      Александр романов
    6. APASUS Сегодня, 13:13
      Цитата: Nahatak
      Не приймут в НАТО страну которая воюет) и у которой нету чоткой границы...

      А кто вам сказал что Украину возьмут полноправным членом,вас будут мариновать в коридоре вечно.А это не будет преградой для использования Украины как пушечное мясо против России.
      APASUS
  2. dik-nsk Сегодня, 12:11
    а кто их ждет не подумали?)) в "члены" их никто не приглашал - скорее их эти "члены" иметь будут))
    dik-nsk
    1. faridg7 Сегодня, 12:23
      не думаю, что америкосы откажутся от возможности влезть на эту территорию. Тут пожалуй надо признавать независимость ЛДНР, брать их под крыло не оглядываясь на вопли с запада, намекнуть полякам и венграм, что и у них есть возможность прирезать себе территорий. Тогда для вступления в нату бандеровцам придется смириться с радикальным сокращением территории, чего врядли они смогут
      faridg7
      1. avg-mgn Сегодня, 12:38
        Для начала Киев должен переписать Конституцию, отказавшись от "вне блокового" статуса, начать и закончить выполнение Минских соглашений, признать потерю Крыма и части Восточной Украины. Иначе НАТО придется переписывать свой Устав под это недогосударство, а им это надо?
        avg-mgn
        1. faridg7 Сегодня, 12:40
          Вот тогда можно будет посмотреть какую цену они готовы заплатить, чтобы получить член наты
          faridg7
      2. игорка357 Сегодня, 12:58
        Нахрена им территория нищей страны?Вообще-то базы НАТО финансируются странами на которых находятся!
        игорка357
        1. Удав КАА Сегодня, 13:28
          Цитата: игорка357
          Нахрена им территория нищей страны?

          Я даже оторопел от вашего вопроса!!!
          Вы это серьезно, или так, риторически, ради провокации?
          А это ничего, что русские, белорусы и украинцы -- суть один народ. Что именно эти три этноса являются основой Русского мира? Всей славянской цивилизации! Оторвать Украину -- значит подорвать основы, открыть путь к мировому господству англо-саксов. Неужто это еще кому-то непонятно!? Да ради такого мировое правительство уж раскошелится! И перед человеческими жертвами не остановится! Бжезинский (не к ночи помянут!) в гробу небось уже весь извертелся! Вот она мечта всей его жизни, наконец-то забрезжила на горизонте!
          Ясно одно: Украину ни в коем случае отдавать нельзя!
          ИМХО.
          Удав КАА
  3. pjastolov Сегодня, 12:12
    Автором законопроекта является спикер украинского парламента Андрей Парубий
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 12:19
      Фамилия инициатора говорит о многом..Справку с психушки наверное сожрал..
      Цитата: pjastolov
      Автором законопроекта является спикер украинского парламента Андрей Парубий
      210окв
  4. ronnon Сегодня, 12:21
    Украина член в НАТО??? Может всё наоборот ,член НАТО в Украине)))
    ronnon
  5. RoTTor Сегодня, 12:27
    CпикеЛ укЛаинского лигофрен-паЛамента паЛубий – не только гундос, но врождённый олигофрен со спЛавкой.

    Он ещё и преступник: в зале считанные дупа-таты, их в несколько раз меньше, чем числится, как присутствующих и голосовавший. Любой украинский закон, после просмотра официальной записи, будет признан недействительным, потому что принят мёртвыии душами – в прямом и в переносном смысле.
    Всё это делается с такой спешкой и нервозностью, что явно американский посол вчера своей агентуре по ведру скиу в ж…..у залил и нашлёпал за плохую работу. Потому это преступление делается пожарным порядком с грубейшими нарушениями. Народ безмолвствует...

    Инициаторы идиотского закона - сплошь бывшие партийные секретари, типа тарасюки, и комсомольские активисты. Вот такие кадры и СССР развалили, и УССР превратили в «страну 404».

    Никто их никуда не примет никогда, но у Кремля теперь есть необходимость обезопасить свою страну от взбесившихся и агрессивных маньяков, незаконно отаборившихся в опасном соседстве.
    RoTTor
  6. LÄRZ Сегодня, 12:29
    Слова, слова... Попробуйте выполнить НАТОвские условия по вступлению хотя бы на четверть. Бредологией какой-то эти вышиватники занимаются. Для начала хотя бы устав НАТО почитали бы и все прилогающиеся документы.
    В ближайшее время Украина не сможет стать членом НАТО. Страна, которая находится в состоянии войны, а также имеет территориальные проблемы, по уставу НАТО, не имеет права подавать заявку на вступление в организацию. В самом Альянсе подтверждают право Украины на членство в организации, но при соблюдении двух условий — если Украина будет соответствовать требованиям Альянса и если такого присоединения захотят сами украинцы.
    Какие существуют требования для вступления в НАТО?
    1. Не иметь территориальных проблем и внутренних конфликтов.

    2. Предварительно начать военное сотрудничество с Альянсом, например участвовать в проведении совместных учений.

    3. При одобрении заявки нужно подписать План действий по подготовке членства в НАТО (ПДПЧ). Он составляется для каждой страны индивидуально. В него входят:

    -урегулирование различных территориальных споров с соседними странами;
    -создание открытой и демократической системы управления вооружёнными силами;
    -назначение министром обороны гражданского специалиста;
    -приведение к нормам подготовки личного состава;
    -наличие современного вооружения;
    -вывод военных формирований другого государства, если они есть на территории.

    4. После выполнения ПДПЧ Альянс должен ратифицировать договор о получении членства.

    5. После ратификации договора парламент страны должен одобрить вступление документа в силу. Договор должен подписать руководитель страны — президент (или в ряде случаев — монарх).

    6. После выполнения данных действий страна официально становится членом НАТО.
    LÄRZ
  7. Farid05 Сегодня, 12:29
    честно говоря не ожидал что визу с европой отменят, молодцы ребята, поработали. единственное убрать бы фашисткую эмблему, и все было бы гладко, но нет у них других героев, а на фоне АТО - надо что то противопоставить России. Вот и роются, и из помоев делают героев, но думаю это временное явление, ибо когда жить станет гораздо лучше чем у нас, как примеру как у прибалтов, так они и про это забудут.
    Farid05
  8. vladimirw Сегодня, 12:35
    НАТО придумает форму сотрудничества с руиной, что бы свои войска и ПРО туда поставить.
    vladimirw
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:37
    ... а если укронацики на Марс захотят? полагаю их рада любой бумагу документом сделают... а чего не сделаешь ради своего народа laughing
    a.s.zzz888
  10. Masya Masya Сегодня, 12:48
    как- то так...
    Masya Masya
  11. Павловский Сегодня, 12:55

    В НАТО их уже заждались
    Павловский
  12. Altona Сегодня, 13:26
    Хмм, две мысли на этот счёт. Первая, Украина должна забыть про Будапештский меморандум, который не все и ратифицировали, так как утратила нейтральный статус. Вторая мысля, что за безопасность и оборону в Европе мистер Трамп требует денежков. Нема грошей так и нема обороны. Так что олигофрен со справкой зря старался, халява не прокатит. Тем более, что и США дальнейшую военную помощь Украине будут оформлять в виде кредитов. Прислали бэушные Хамви-в кредит, сухпайки-тоже в кредит, контрбатарейные РЛС-снова в кредит, выжигающие ствол патроны-и это в кредит. laughing laughing
    Altona
  13. Толстоевский Сегодня, 13:27
    давний и традиционный курс украины - членство
    Толстоевский
  14. Altona Сегодня, 13:29
    Цитата: Farid05
    честно говоря не ожидал что визу с европой отменят

    --------------------
    Отменили с оговоркой, что в любой момент безвиз отменят, если что. wink hi Да и теперь дружеский братский фэйс-контроль братского польского пограничника плюс обратный билет плюс страховка плюс 95 евро на каждый день пребывания. laughing
    Altona
  15. Метроном Сегодня, 14:19
    В уставе НАТО нет ни единого слова о том, что в блок не принимают стран с территориальными претензиями или военными конфликтами. Вас кто-то очень жестоко обманул. В конституцию внесут правки, а Будапештский меморандум что есть, что его нет. Никакого наступления правовых последствий он не порождает. Так или иначе, как бы кому от этого неприятно не было, Украина теперь вотчина исключительно США и ЕС. Если подходить к вопросу с позиции здорового цинизма - все рычаги влияния на Украину в руках США, а у России не осталось ничего, кроме всё ещё легитимного. Стоит отдать должное уровню стратегического и тактического планирования и в целом мышления звёздно-полосатых.
    Метроном
  16. Altona Сегодня, 14:50
    Цитата: Метроном
    Будапештский меморандум что есть, что его нет.

    ----------------------
    Хохлы ссылаются на него, как на гарантию территориальной целостности, мол Крым отжали, Донбасс отжали. Хотя никто им ничего не обещал собственно. А вообще, когда Союз распадался, то России надо было все "подарки" СССР вернуть назад, включая Крым, Луганск, Харьков, Одессу, Сумы, Днепропетровск хотя бы. У Белоруссии Витебск и Могилев. У Казахстана весь север. Ну и так далее. А то разбаловались на имперских подарках квазигосударства.
    Altona
    1. Метроном Сегодня, 14:54
      Уже поздно на что-то ссылаться, тем более на меморандум, тем более через три года после начала боевых действий. Единственное применение этой бумажке - быть частью экспозиции в музее, в назидание потомкам.
      Метроном
Картина дня