14:52 08 июня

Сирийские ВВС нанесли удар по ИГ* в провинции Ракка

Сирийские ВВС нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на западе провинции Ракка, сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник, передает РИА Новости

По данным агентства, удары были нанесены по позициям ИГ* в населенных пунктах Дейр-Млеха, Дебси Афнан и Аль-Кадисия. Уничтожены базы и техника боевиков.

Сирийские ВВС нанесли удар по ИГ* в провинции Ракка



Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.


ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.dsrmedias.com/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибиралт Сегодня, 12:31
    Похоже, Асад настроен укрепиться на правом берегу Ефрата до Дейр-эс-Зора и отрезать коалиции возможность захватить там свои площадки. Тогда спорно кто будет брать Раку. Эрдоган тоже желает быть в азях со своими интересами.
    сибиралт
    1. ВохаАхов Сегодня, 12:37
      Раку уже берут курды и, похоже, что Асад не успевает.
      ВохаАхов
      1. anjey Сегодня, 12:42
        без тактики нет и стратегии,даже в футболе
        anjey
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:54
        Цитата: ВохаАхов
        Раку уже берут курды и, похоже, что Асад не успевает.

        У курдов нет авиации..! Россия по ходу неплохо обучила сирийских пилотов , мочат метко и эффективно! Скорее всего и курдов и чертей (какая разница) замочили скопом ! Ракка -это сирийский город , имеют право!
        ОТДЕЛ
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:59
          " Я попросил бы Вас по-аккуратнее .." сказал бы Вам С.А. Багдасаров. Там его любимая "Пешмерга" воюет.
          Соломон Кейн
        2. ВохаАхов Сегодня, 14:08
          Курдов поддерживает американская авиация. Она тоже "меткая". Особенно метки американские летчики при стрельбе по госпиталям, школам и свадьбам.
          ВохаАхов
    2. RASKAT Сегодня, 12:55
      Курды давят боевиков в Ракке, вернней на подступах.
      Нефтяные и газовые поля похоже отойдут к Курдам, правительственным войскам бы успеть бы к Дейр эс Зору. Там тоже много нефти и газа, а то и его Курды деблокируют. Им там со своей стороны Ефрата километров 40.
      Хотя если подумать Курды последнее время очень шустро наступают, на все это нужны огромное количество боеприпасов. Где они их берут? И еще недавно они нам на разработку месторождения в Ираке отдали. Витать все таки что то мы им да поставляем. bully
      RASKAT
    3. рич Сегодня, 14:05
      сибиралт : ... Эрдоган тоже желает быть в азях со своими интересами.

      Да Вы, Олег, оказывается знаток и любитель истории good
      "То буде земщина, а Мы паче в азях на опришине" - Иван IV
      рич
  2. uskrabut Сегодня, 13:24
    "Сирийские демократические силы"
    О как! Вооруженные и воюют против Асада? Как пить дать демократы! А то как же.
    uskrabut
  3. Толстоевский Сегодня, 13:25
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:26
      Цитата: Толстоевский
      Работайте, братья!

      Работают и очень эффективно ! США начали своих выкормошей главарей эвакуировать из Сирии и Ирака..Другие черти побежали к границе Израиля спасаясь...Главное не останавливаться и мочить!
      ОТДЕЛ
  4. vch Сегодня, 13:32
    На самом деле в Сирийском котле уже так все перемешано, что трудно разобраться, кто с кем, и кто против кого. Главное, что мы поддерживаем легитимную власть, в отличии от матрасников......Вот только сирийская армия слабая, истощенная многолетними боями и с не очень квалифицированными командирами. Чует мое сердце - без наземной операции нам не обойтись..... А то завязнем в Сирии на много лет.....К сожалению....
    vch
Картина дня