Сирийские ВВС нанесли удар по ИГ* в провинции Ракка
Сирийские ВВС нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на западе провинции Ракка, сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник, передает РИА Новости
По данным агентства, удары были нанесены по позициям ИГ* в населенных пунктах Дейр-Млеха, Дебси Афнан и Аль-Кадисия. Уничтожены базы и техника боевиков.
Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.
ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России
По данным агентства, удары были нанесены по позициям ИГ* в населенных пунктах Дейр-Млеха, Дебси Афнан и Аль-Кадисия. Уничтожены базы и техника боевиков.
Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.
ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.dsrmedias.com/
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