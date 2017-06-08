15:00 08 июня

КНДР пообещала превратить Японию в пепел

Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США.

Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР
— говорится в заявлении чиновника, которое цитирует центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости




В Пхеньяне также напомнили Токио, что Япония – островная страна и "не должна пускаться в авантюры перед лицом непобедимой и беспощадной ядерной державы", которую представляет из себя КНДР.

Раздражение Северной Кореи вызвали заявления Японии о ее прочном союзе с США, которые звучат каждый раз в ответ испытания баллистических и крылатых КНДР, которые в последнее время проходят с интервалом в неделю.

Последнее испытание произошло утром в четверг, когда Пхеньян осуществил несколько пусков противокорабельных крылатых ракет.

Использованы фотографии: http://supervsenovosti.mirtesen.ru/
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Комментарии 54

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  1. Тралл Сегодня, 12:29
    Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США

    Прям по Фрейду smile
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 12:34
      Хочешь мира-готовься к войне..Пара беллум..
      Цитата: Тралл
      Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США

      Прям по Фрейду smile
      210окв
      1. Arzoo Сегодня, 12:59
        Обожаю Кима за то что он доставляет дикую ректальную боль американцам laughing
        Arzoo
        1. Александр романов Сегодня, 13:21
          Цитата: Arzoo
          Обожаю Кима за то что он доставляет дикую ректальную боль американцам

          А вот и южнокореиские троли подтянулись.
          Что,не дает тебе покоя товарищ Ким.Отрабатываешь южнокореиское рисовое печенье?
          Александр романов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:45
      Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы.

      Правильно Ын предупредил..! Они достали уже всех, эти янки..Прям стравливают страны повсеместно в Евразии! А у себя за океаном , держат все под контролем (хотя нарушение прав человека, там повсеместно идет ..) Надеются опять ,что их океан спасет и навариться на бойни ?
      ОТДЕЛ
      1. jonhr Сегодня, 12:55
        ваш любимый ын это этакий образ обезьяны с гранатой laughing
        при всех его достоинствах на большее чем шантаж и мелкие пакости у него котелок не варит по ходу.
        по моему ему надо думать о том чтобы его народ перестал голодать в первую очередь, а не лелеять себя планами Александра Македонского
        jonhr
        1. Александр романов Сегодня, 13:05
          Цитата: jonhr
          по моему ему надо думать о том чтобы его народ перестал голодать в первую очередь

          Какои голод,посмотрите на магазины в северокореискои глубинке. Это просто изобилие.Северокореиский солдат ,делает свои обычные покупки

          А вот фото из южной кореи. Рабочие будни .Убогость и нищета.Голод и отчаяние .
          Александр романов
          1. jonhr Сегодня, 13:08
            это рабочие самсунга . империалисты их нещадно эксплуатируют. делайте правильные выводы покупая очередной смартфон или стиральную машину laughing
            jonhr
            1. Александр романов Сегодня, 13:19
              Цитата: jonhr
              это рабочие самсунга

              Вроде да. Даже не представляете в каких условиях им приходиться работать.Просто нечеловеческие условия.Работают по 16 часов в день,собирая телефоны и прочее.Кормят плохо,а если гуманитарную помощь из КНДР разворовали,то бывает ,что вообще не кормят.
              Александр романов
    3. RASKAT Сегодня, 12:45
      Надо было сказать в радиактивный пепел. Так звучит грозней.
      RASKAT
      1. рич Сегодня, 12:53
        КНДР пообещало превратить Японию в пепел

        RASKAT: Надо было сказать в радиактивный пепел. Так звучит грозней.

        Надо было сказать превратим в японскую область КНДР - так еще грозней laughing
        рич
    4. сибиралт Сегодня, 12:46
      Учительница начальных классов вызывает в школу отца двух близнецов из своего класса и возмущенно жалуется, что один из них пообещел её изнасиловать когда подрастет. А который из них, Вовка или Ванька - спрашивает отец. По моему Вовка - отвечает она. - Ну если это сказал Вовка, то он точно это сделает, заключил отец. laughing
      С Ыном шутки плохи.
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 12:59
        А вот если бы в вашем анекдоте, Олег, мальчика Ваню звали Ыном, а учительницу - Японией, а остальное все без изменений то анекдот звучал бы более актуально yes
        рич
    5. Александр романов Сегодня, 12:50
      Ложь! Вранье! Провокация ! Измена!
      КНДР миролюбивая страна и не делает таких заявлений.Сервер МИД КНДР был взломан южнокореискими предателями. И от имени всего самого миролюбивого в мире народа КНДР,сделано это жалкое ,предательское заявление.

      Не верьте пропаганде Японии и Южнокореиских марионеток. Такого заявления не было от МИД КНДР.
      Слава Киму fellow
      Александр романов
      1. Arzoo Сегодня, 13:01
        Романов, собачатина кошерная еда?
        Arzoo
        1. Александр романов Сегодня, 13:09
          Цитата: Arzoo
          Романов, собачатина кошерная еда?

          Ты собачку поимал ,мои маленький южнокореиский друг. Жрать нечего да? Так приезжаи в КНДР,там тебя и накормят и напоят.
          Александр романов
      2. рич Сегодня, 13:03
        Александр романов : Слава Киму fellow

        Киму Слава soldier
        рич
    6. истопник Сегодня, 14:44
      Цитата: Тралл
      Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США

      Прям по Фрейду smile

      Бить будут не по фрейду...
      истопник
  2. Стройбат запаса Сегодня, 12:32
    Председатель комитета КНДР по защите мира!!!
    Класс!
    "Войны мы не хотим, но от нашей борьбы за мир тут скоро камня на камне не останется"(с)
    laughing
    Стройбат запаса
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:36
      КНДР пообещало превратить Японию в пепел
      забьют в "косяк" и выкурят... в общем "в тонусе" всех держат...
      андрей юрьевич
  3. 210окв Сегодня, 12:32
    Кстати и наши политики подобные заявления делают в отношении той же Польши и Румынии..
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:37
      Цитата: 210окв
      Кстати и наши политики подобные заявления делают в отношении той же Польши и Румынии..

      и это правда....а уж Жирик....или Багдасаров-вообще сдавайтесь... Прибалтика уже чемоданы пакует... в Сибирь собираются на долгое ПМЖ.... wassat
      андрей юрьевич
      1. jonhr Сегодня, 13:02
        ну вот и приплыли. я вот смотрел на встречу нашего премьера с Лукашенко вчера. прекрасные межгосударственные отношения у Молдовы с Беларуссью. торговые отношения в тонусе, товарообмен примерно равный. правда я никогда не слышал от Лукашенко , что он собирается нас превратить в пепел если мы не купим на на 1000 тракторов больше.
        jonhr
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
    ... северяне "ни кого не боятся"... могут плохо кончить...
    a.s.zzz888
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:47
      Цитата: a.s.zzz888
      ... северяне "ни кого не боятся"... могут плохо кончить...

      Предлагаете им сдаться..? Чтобы еще и там базы США появились..
      ОТДЕЛ
    2. jonhr Сегодня, 13:06
      да никому они и не нужны в таком виде. единственное препятствие для объединения двух Корей и есть великодержавный ЫН. ЫН и есть самый большой дестабилизирующий фактор в регионе. кому-то это выгодно, но только не самим корейцам.
      а в южной Корее президента выбирают, а власть не переходит по наследству . это тем кто со мной не согласен
      jonhr
      1. Incvizitor Сегодня, 13:37
        Кому то выгодно КНДР оккупировать, чтобы там своих террористов разместить и нагнетать вокруг РФ и КНР.
        Incvizitor
        1. jonhr Сегодня, 13:40
          ага точно. я давно не верю в теорию внешнего врага. разве кто-то мешает иметь армию без обсуждения темы внешнего врага?
          вот ответьте мне. если у вас не будет внешнего врага то чем ваш ум будет ещё занят?
          jonhr
      2. sibiryk Сегодня, 13:55
        Цитата: jonhr
        ЫН и есть самый большой дестабилизирующий фактор в регионе. кому-то это выгодно, но только не самим корейцам.

        Самый дестабилизирующий фактор в мире и на корейском полуострове в частности - это наличие длинного носа вашингтонского обкома
        sibiryk
        1. jonhr Сегодня, 14:04
          про ум как я понимаю нечего ответить?
          jonhr
          1. sibiryk Сегодня, 14:36
            Цитата: jonhr
            про ум как я понимаю нечего ответить?
            Про ум? no Не будет внешнего врага, что весьма сомнительно, буду с удвоенной силой ненавидеть либерастов типа г. амнуэля, сытина и прочих... ну и цыган)))
            sibiryk
    3. истопник Сегодня, 14:58
      Цитата: a.s.zzz888
      ... северяне "ни кого не боятся"... могут плохо кончить...

      У кого стальные яйца - кончают нормально. И не по одному разу! Невзирая на..!
      истопник
  5. avg-mgn Сегодня, 12:45
    Громко, но - глупо. У пахана точно что-то с мозгом. Зачем нагнетает?
    avg-mgn
    1. Александр романов Сегодня, 12:53
      Цитата: avg-mgn
      . У пахана точно что-то с мозгом

      Что вы пишите,имеите уважение к лидеру КНДР. И не стоит верить этим лживым заявлениям,якобы от МИД КНДР.
      КНДР миролюбивая страна и никогда никому не угрожает.
      Александр романов
      1. avg-mgn Сегодня, 12:55
        КНДР миролюбивая страна и никогда никому не угрожает.
        Тоже же так считал, до недавнего времени. Теперь - нет.
        avg-mgn
        1. Александр романов Сегодня, 12:57
          Цитата: avg-mgn
          Тоже же так считал, до недавнего времени. Теперь - нет.

          А вот за это,вам должно быть стыдно.
          Александр романов
          1. jonhr Сегодня, 13:10
            выдать его северной Корее за клевету laughing
            jonhr
            1. Александр романов Сегодня, 13:16
              Цитата: jonhr
              выдать его северной Корее за клевету

              Бомбить таких надо ядерными бомбами
              Александр романов
          2. avg-mgn Сегодня, 13:17
            Уважаемый Александр, Вам не хуже меня известно, что последнее время прошла масса материалов (со ссылками в том числе и на Лидера КНДР), о превентивном ударе по США, Австралии, Южанам,..., на очереди Япония. Я вынужден верить, пусть не всем и во всем, но - дыма без огня ..., сами понимаете. Так за что же мне должно быть стыдно, за то, что у нашей границы появилось государство, шантажирующее кого не лень ядерной дубиной?
            avg-mgn
            1. jonhr Сегодня, 13:21
              весь дым и огонь у ЫНА в голове. что-то с трудом верю, что он отдаст власть просто так. да он готов положить всех своих солдат чтобы ещё день побыть у власти.
              jonhr
            2. Александр романов Сегодня, 13:27
              Цитата: avg-mgn
              ,Вам не хуже меня известно, что последнее время прошла масса материалов (со ссылками в том числе и на Лидера КНДР), о превентивном ударе по США, Австралии, Южанам,..., на очереди Япония

              Ложь! Все ссылки поддельные. КНДР страна мира и человеческого благополучия. Воплощение рая на земле.
              Цитата: avg-mgn
              Я вынужден верить, пусть не всем и во всем, но - дыма без огня ..., сами понимаете

              Посмотрите ,какая у Ким Чен Ына улыбка.Посмотрите в его глаза.Не человек-это просто совершенство. Разве может он говорить,что то подобное. Посмотрите внимательно-это же сгусток счастья
              Цитата: avg-mgn
              Так за что же мне должно быть стыдно

              Мне больно вас читать.
              Александр романов
    2. faridg7 Сегодня, 13:08
      Громко- название статьи. Никто не обещал превращать японию в пепелище. Читайте внимательно:
      Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР

      Сказать что смогу сделать и обещать сделать, это слегка разные вещи.
      Это делается для того, чтобы представить Ына неадекватом, а вы и весь мир ведетесь
      faridg7
      1. jonhr Сегодня, 13:43
        что самое интересное сам ЫН это и делает. то есть представляет себя неадекватом laughing
        а мы и весь мир ведёмся laughing
        jonhr
        1. faridg7 Сегодня, 14:17
          Ну, я не вижу ничего адекватного в том, что в ответ на совместные маневры союзничков, со сценариями захвата территорий севернее 37 параллели, Ын и его предшественники развивают армию и вооружения, а так же ПРЕДУПРЕЖДАЮТ о последствиях нападения на КНДР.
          Хотя о чем я... вы же европеец, для вас адекватность видимо это когда видя превосходящего противника, нужно занять удобную позу и расслабиться
          faridg7
  6. uskrabut Сегодня, 13:20
    Разрушив Югославию, Ирак и Ливию США сами подтолкнули другие страны к стремлению вооружаться. Теперь попробуй подиктуй им условия, пошлют подальше, и посылают уже.
    uskrabut
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:21
    С Японией вообще все грустно. Мало того, что она в пределах досягаемости ракет средней дальности, так еще и имеет такие городские конгломераты (Токио и Иокогама на берегу токийского залива), что попадание даже одной боеголовкой приведет к чудовищным потерям.
    Горный стрелок
  8. Толстоевский Сегодня, 13:26
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. Александр романов Сегодня, 13:33
      Цитата: Толстоевский
      Работайте, братья!

      Александр романов
  9. Incvizitor Сегодня, 13:35
    Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел

    Очень адекватный, правильный ответ, если у себя разместил террористов, будь готов что уничтожая их могут заодно и тебя и твой дом уничтожить.
    Incvizitor
    1. Александр романов Сегодня, 13:39
      Цитата: Incvizitor
      Очень адекватный, правильный ответ

      Даваи выпьем за Кима брат.
      Александр романов
  10. Alex_59 Сегодня, 14:06
    Товарищ Ын, не надо пожалуйста! Нам так весело с японцами перепихиваться по поводу Курил... sad
    Alex_59
  11. Vladimir71 Сегодня, 14:33
    Огромный респект корейским товарищам!!! вот действительно у кого у кого а них стальные яйца)))
    Vladimir71
  12. Xscorpion Сегодня, 14:49
    Цитата: Vladimir71
    Огромный респект корейским товарищам!!! вот действительно у кого у кого а них стальные яйца)))


    Ким - стальные яйца.Звучит.А если серьёзно, то почему США ни разу не попытались сбить корейские ракеты своим хваленым ПРО? У них имелись все данные по месту и примерному времени всех ракетных пусков КНДР.Ракеты КНДР это не российские ярсы,могли бы хоть попытаться.Имели полное право,они же не один раз предупреждали Кима.Неужели все дело в том,что Ким наотрез отказался устанавливать их маячок на свои ракеты?А без этого их ПРО-системы безполезны?Не так то и просто оказалось сбить даже одиночную ракету.
    Xscorpion
  13. истопник Сегодня, 14:49
    Молодец парень! Чёткое понимание задачи и пути её выполнения.
    В геополитическом смысле КНДР мне напоминает Израиль.
    истопник
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