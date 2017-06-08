В учении «Мирная миссия-2018» могут принять участие Индия и Пакистан
Международное антитеррористическое учение «Мирная миссия-2018» пройдет в сентябре следующего года на территории России, передает РИА Новости сообщение министра обороны России Сергея Шойгу.
Выступая вчера на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане, Шойгу отметил, что «особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия"».
Он выразил уверенность, что реализация сегодняшних предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.
Выступая вчера на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане, Шойгу отметил, что «особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия"».
Началась подготовка к очередным учениям, которые пройдут в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана,сказал министр обороны.
Он выразил уверенность, что реализация сегодняшних предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти