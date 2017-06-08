14:57 08 июня

В учении «Мирная миссия-2018» могут принять участие Индия и Пакистан

Международное антитеррористическое учение «Мирная миссия-2018» пройдет в сентябре следующего года на территории России, передает РИА Новости сообщение министра обороны России Сергея Шойгу.

В учении «Мирная миссия-2018» могут принять участие Индия и Пакистан


Выступая вчера на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане, Шойгу отметил, что «особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия"».


Началась подготовка к очередным учениям, которые пройдут в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана,
сказал министр обороны.

Он выразил уверенность, что реализация сегодняшних предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. oleg-gr Сегодня, 13:00
    Полноправные члены ШОС. Имеют право.
    oleg-gr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:08
      в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана,

      Умеет Россия объединять ,даже самых непримиримых врагов! Может за это нас и ненавидит запад..?
      ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 13:15
      Индия и Пакистан не члены ШОС. Тут что-то с Китаем замешано. Но пока инфы нет.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 13:01
    Им сначала надо между собой помирится...Хотя на границе они здорово друг перед другом ноги задирают... wassat
    210окв
    1. рич Сегодня, 13:09
      Пусть уж лучше между собой на учении воюют, чем на самом деле
      рич
      1. 210окв Сегодня, 14:21
        Я кстати наблюдал за студентами из Индии и Пакистана в Смоленской медакадемии..Внешне не похоже что бы они конфликтовали.
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 13:20
      Да там граница ни при чём. Между ними спор за пресную воду, в частности в верховьях Инда и притоков. Китайцы перекрыли в одностороннем порядке Черный Иртыш, теперь у Казахов проблема с Иртышем, который значительный приток нашей Оби. Теперь китайцы что-мутят с реками проходящими через Пакистан и Индию. Но это отдельная тема.
      сибиралт
  3. Роман 11 Сегодня, 13:56
    "Чего доброго" на нашем полигоне начнётся новая индо-пакистанская война.... Прикольно видеть у себя именно эти страны, не хватает для полной гармонии нам США, Украины, Тайваня Китаю. Армения и Азербайджан вроде не входят....

    Дааа, это будут настоящие учения, как у Суворова laughing
    Роман 11
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