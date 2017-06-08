В учении «Мирная миссия-2018» могут принять участие Индия и Пакистан

Началась подготовка к очередным учениям, которые пройдут в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана,

Международное антитеррористическое учение «Мирная миссия-2018» пройдет в сентябре следующего года на территории России, передает РИА Новости сообщение министра обороны России Сергея Шойгу.Выступая вчера на совещании министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане, Шойгу отметил, что «особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия"».сказал министр обороны.Он выразил уверенность, что реализация сегодняшних предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.