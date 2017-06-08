В Минобороны назвали имена лауреатов премии имени Жукова

Всего в конкурсе участвовало более 60 конкурсантов, граждан России, представителей различных министерств и ведомств, учреждений и организаций. Каждый из них в своем деле – профессионал высокого класса,

Гендиректор концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов, генеральный конструктор НПК «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин и научный руководитель концерна «Алмаз-Антей» Павел Камнев стали лауреатами государственной премии имени маршала Жукова, передает ТАСС сообщение Минобороны РФ.сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на вручении премий.Сообщается, что «премию за достижения в области военной науки, помимо Колесова, получили заместитель гендиректора КРЭТ и генеральный конструктор системы радиоэлектронной борьбы Юрий Маевский, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Юрий Ласточкин, заместитель гендиректора ВНИИ "Градиент" Владимир Вернигора и другие».«За достижения в создании вооружения и военной техники были награждены, кроме Кашина, гендиректор АО "Воткинский завод" Виктор Толмачев, глава ЦНИИ автоматики и гидравлики Анатолий Шаповалов, гендиректор и генеральный конструктор предприятия "Титан-Баррикады" Виктор Шурыгин», – рассказали в ведомстве.Премии им. Жукова были вручены и за достижения в искусстве. По данным Минобороны, их получили «первый заместитель председателя совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Бусловский (за литературный проект "Важнейшие слагаемые Великой Победы") и скульптор Студии военных художников имени М. Л. Грекова Михаил Переяславец (за создание композиций, посвященных участникам Первой мировой и Великой Отечественной войн)».