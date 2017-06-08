14:53 08 июня

В Минобороны назвали имена лауреатов премии имени Жукова

Гендиректор концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов, генеральный конструктор НПК «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин и научный руководитель концерна «Алмаз-Антей» Павел Камнев стали лауреатами государственной премии имени маршала Жукова, передает ТАСС сообщение Минобороны РФ.

В Минобороны назвали имена лауреатов премии имени Жукова


Всего в конкурсе участвовало более 60 конкурсантов, граждан России, представителей различных министерств и ведомств, учреждений и организаций. Каждый из них в своем деле – профессионал высокого класса,
сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на вручении премий.


Сообщается, что «премию за достижения в области военной науки, помимо Колесова, получили заместитель гендиректора КРЭТ и генеральный конструктор системы радиоэлектронной борьбы Юрий Маевский, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Юрий Ласточкин, заместитель гендиректора ВНИИ "Градиент" Владимир Вернигора и другие».

«За достижения в создании вооружения и военной техники были награждены, кроме Кашина, гендиректор АО "Воткинский завод" Виктор Толмачев, глава ЦНИИ автоматики и гидравлики Анатолий Шаповалов, гендиректор и генеральный конструктор предприятия "Титан-Баррикады" Виктор Шурыгин», – рассказали в ведомстве.

Премии им. Жукова были вручены и за достижения в искусстве. По данным Минобороны, их получили «первый заместитель председателя совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Бусловский (за литературный проект "Важнейшие слагаемые Великой Победы") и скульптор Студии военных художников имени М. Л. Грекова Михаил Переяславец (за создание композиций, посвященных участникам Первой мировой и Великой Отечественной войн)».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 13:29
    Переправьте-"Воткинский завод"..Рядовых исполнителей как,не забыли?Что то в списках не значатся..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 13:43
      Наградят обязательно, когда станут председателями какого - нибудь Совета ветеранов.
      сибиралт
  2. andr327 Сегодня, 13:59
    Вот что-то про военную науку не слова - одни технари, а вот по использованию, боевому применению и эксплуатации ни слова.
    andr327
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