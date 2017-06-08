19:09 08 июня

Филиппины начали переговоры с РФ о поставках вооружений

Филиппины начали конкретные переговоры с РФ о закупке вооружений для «внутренней обороны – борьбы с террористами», передает РИА Новости сообщение филиппинского посла в России Карлоса Соррета.

Филиппины начали переговоры с РФ о поставках вооружений


Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял о заинтересованности Манилы в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.


В конце мая гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что конкретные переговоры на эту тему еще не начались.

Да, сегодня мы ведём конкретные переговоры о поставках вооружений. Мы хотим получить оружие как для внешней, так и внутренней обороны. Сегодня обсуждаются поставки вооружений для внутренней обороны – борьбы с террористами. Мы думаем, что сможем прийти к выгодному соглашению с Россией,
сказал посол.

При этом дипломат отметил, что стороны обсуждают механизмы оплаты будущих контрактов.

Это зависит от многих факторов: объемов поставок, процентной ставки – пока мы обсуждаем этот вопрос,
пояснил Соррета.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 20

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:47
    Президент Филиппин Дутерте время даром не теряет. Видимо всерьез решил оружием затариться.
    oleg-gr
    1. Zibelew Сегодня, 15:53
      И видимо Дутерте по старой российской традиции хочет получить оружие задарма. Карма у нас такая вооружать нищих папуасов и потом прощать им долги. Покойный Чавес и его водитель Мадуро так и не вернули кредит на 54 млрд руб. Янкесы не дураки, продают оружие шейхам за валюту, а мы все прое...теряем.
      Zibelew
      1. сибиралт Сегодня, 16:09
        Обсудят почем втюхать и вопросы будут решены. Филиппины не под санкциями Совбеза.
        сибиралт
        1. Монос Сегодня, 18:20
          стороны обсуждают механизмы оплаты будущих контрактов.

          Это как? Примерно вот так? laughing
          Монос
    2. RASKAT Сегодня, 16:11
      О как шустро, да и правильно, что тянуть как у нас это обычно бывает. Нужно было когда Дутерте экстренно улетал из Москвы, забить ему все свободное место в самолете оружием, зачем просто так самолет порожняком гонять. laughing
      Молодцы так держать, рынок оружия на Филипинах оценивается в Миллиарды долларов. Напомню что там большинство оружия кустарного производства.

      Вот примерно так его делают.
      RASKAT
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:28
        Охренеть! Мастерская по брендам стрелковки впечатлила. Один вид свареного корпуса револьвера таки отрезвил меня, особенно привареная к стволу обычной сваркой (!!!) бульба под шомпол и мушка на 4:33.
        Фсё! Кустарщину всякую больше покупать не буду! am
        Чёрный Полковник
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:49
    Поехали?Видать не потихоньку.Тут и Катар уже к России намылился.Видать,чего-то нашли наши.Да дай-то Бог.Дутерте гнёт своё.Совами не кидается.Толковый мужик,однако.Терроризм и его нехило достал.
    ВЕРЕСК
    1. Pirogov Сегодня, 16:09
      Цитата: ВЕРЕСК
      Поехали?Видать не потихоньку.Тут и Катар уже к России намылился.Видать,чего-то нашли наши.Да дай-то Бог.Дутерте гнёт своё.Совами не кидается.Толковый мужик,однако.Терроризм и его нехило достал.

      Согласен . И главное ведёт самостоятельную политику от этого у матрасов аж зубы сводит.
      Pirogov
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:16
        у матрасов аж зубы сводит.Надеемся-сломаются.Пришёл крындец "гегемону".Хотя,червь ещё силён.
        ВЕРЕСК
  3. Приговор Сегодня, 15:54
    Хорошая новость. Побольше новых рынков, больших и малых!..;)))
    Приговор
  4. с-т Petrov Сегодня, 15:55
    При этом дипломат отметил, что стороны обсуждают механизмы оплаты будущих контрактов.


    валюту давайте, а мы в ответ параход пришлем забитый орудиями труда для утилизации игилы

    я продумал весь механизм
    с-т Petrov
    1. abc_alex Сегодня, 16:00
      А территорией под военную базу возьмёте? :)
      abc_alex
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:35
        устроим импортозамещение отдыха росчиновников?
        с-т Petrov
        1. abc_alex Сегодня, 16:40
          В лёгкую. Там уровень преступности такой, что нашим зонам вполне соответсвует :)
          abc_alex
  5. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:01
    Отлично, надеюсь как придет время, не получится как с Венесуэлой.
    Молодой_Коммунист
  6. vch Сегодня, 16:05
    Вот только бы не в кредит!!! Надоело уже всех кормить! Да и честно говоря, надо бы поставить одним из условий контракта что бы были ликвидированы все американские базы на территории Филиппин. А то вчера они были лучшими друзьями янкерсов, сегодня к нам в друзья набиваются...... А что будет завтра? request
    vch
    1. Бомба Сегодня, 16:23
      Вам этих денег все равно не видать как и большинству здесь присутствующих....
      Бомба
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:36
        Вам этих денег все равно не видать как и большинству здесь присутствующих....


        аватар в тему!

        вот в других странах хорошо - так корабль продали - и сразу всем наличными раздали по 50 центов

        с-т Petrov
  7. senima56 Сегодня, 16:37
    Вот это хорошая новость! Оружия надо продавать побольше! Страна задыхается от нехватки валюты!
    senima56
  8. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:59
    Венесуэла нам уже должна 54 млрд. за В и ВТ, сколько будут должны Филиппины?
    DOCTOR ZLO
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