Филиппины начали переговоры с РФ о поставках вооружений

Да, сегодня мы ведём конкретные переговоры о поставках вооружений. Мы хотим получить оружие как для внешней, так и внутренней обороны. Сегодня обсуждаются поставки вооружений для внутренней обороны – борьбы с террористами. Мы думаем, что сможем прийти к выгодному соглашению с Россией,

Это зависит от многих факторов: объемов поставок, процентной ставки – пока мы обсуждаем этот вопрос,