Филиппины начали переговоры с РФ о поставках вооружений
Филиппины начали конкретные переговоры с РФ о закупке вооружений для «внутренней обороны – борьбы с террористами», передает РИА Новости сообщение филиппинского посла в России Карлоса Соррета.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял о заинтересованности Манилы в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.
В конце мая гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что конкретные переговоры на эту тему еще не начались.
При этом дипломат отметил, что стороны обсуждают механизмы оплаты будущих контрактов.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял о заинтересованности Манилы в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.
В конце мая гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что конкретные переговоры на эту тему еще не начались.
Да, сегодня мы ведём конкретные переговоры о поставках вооружений. Мы хотим получить оружие как для внешней, так и внутренней обороны. Сегодня обсуждаются поставки вооружений для внутренней обороны – борьбы с террористами. Мы думаем, что сможем прийти к выгодному соглашению с Россией,сказал посол.
При этом дипломат отметил, что стороны обсуждают механизмы оплаты будущих контрактов.
Это зависит от многих факторов: объемов поставок, процентной ставки – пока мы обсуждаем этот вопрос,пояснил Соррета.
Использованы фотографии: https://cont.ws
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