Кто в США выступает против оружейной сделки с Саудовской Аравией?

Я не понимаю логику в стиле «больше оружия, больше продаж, больше выгоды». Нам нужно принимать во внимание общую напряжённость как на Ближнем Востоке, так и во всём мире.

В американском Сенате разгорелась полемика относительно того, какие конкретно вооружения можно продавать саудитам, а какие – нет. Несмотря на то, что политические элиты США всё последнее время заявляли о Саудовской Аравии как о «надёжном партнёре в деле совместной борьбы с терроризмом», несколько сенаторов решили, что определённые виды вооружений таким «надёжным партнёрам» продавать всё-таки преждевременно.Одним из главных противников оружейной сделки, заключённой между Вашингтоном и Эр-Риядом, стал Бен Кардин. По словам Кардина, в ходе слушаний он будет голосовать против заключения контракта с саудитами. Сенатора беспокоит тот факт, что Трамп готов продать Эр-Рияду и высокоточное оружие – ракеты с системой спутникового наведения на цель. Речь идёт о высокоточных ракетах, предназначенных для авиации. В частности, США готовы продать Саудовской Аравии и комплект оборудования JDAM, который преобразует обычные авиационные бомбы в корректируемые боеприпасы. Корректировка осуществляется посредством использования системы отслеживания координат GPS. JDAM представляет собой комплект для авиабомбы из крыльев, крепящихся в средней части боеприпаса, а также хвостового блока, имеющего управляемое оперение, которое и позволяет бомбе маневрировать. В хвостовой части находится и компьютер с навигационным оборудованием.Кардин:Напомним, что общая сумма предполагаемого контракта между США и Саудовской Аравии в итоге может превысить 110 млрд долларов.В американских СМИ отмечают, что у противников сделки по оружию с Эр-Риядом в Конгрессе США «нет шансов на успех». Трамп всё равно добьётся своего. По его собственным словам, это важно для увеличения числа рабочих мест в сфере военной промышленности. А увеличение числа рабочих мест – это один из его предвыборных лозунгов.