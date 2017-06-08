19:10 08 июня

Кто в США выступает против оружейной сделки с Саудовской Аравией?

В американском Сенате разгорелась полемика относительно того, какие конкретно вооружения можно продавать саудитам, а какие – нет. Несмотря на то, что политические элиты США всё последнее время заявляли о Саудовской Аравии как о «надёжном партнёре в деле совместной борьбы с терроризмом», несколько сенаторов решили, что определённые виды вооружений таким «надёжным партнёрам» продавать всё-таки преждевременно.

Кто в США выступает против оружейной сделки с Саудовской Аравией?


Одним из главных противников оружейной сделки, заключённой между Вашингтоном и Эр-Риядом, стал Бен Кардин. По словам Кардина, в ходе слушаний он будет голосовать против заключения контракта с саудитами. Сенатора беспокоит тот факт, что Трамп готов продать Эр-Рияду и высокоточное оружие – ракеты с системой спутникового наведения на цель. Речь идёт о высокоточных ракетах, предназначенных для авиации. В частности, США готовы продать Саудовской Аравии и комплект оборудования JDAM, который преобразует обычные авиационные бомбы в корректируемые боеприпасы. Корректировка осуществляется посредством использования системы отслеживания координат GPS. JDAM представляет собой комплект для авиабомбы из крыльев, крепящихся в средней части боеприпаса, а также хвостового блока, имеющего управляемое оперение, которое и позволяет бомбе маневрировать. В хвостовой части находится и компьютер с навигационным оборудованием.


Кардин:
Я не понимаю логику в стиле «больше оружия, больше продаж, больше выгоды». Нам нужно принимать во внимание общую напряжённость как на Ближнем Востоке, так и во всём мире.


Напомним, что общая сумма предполагаемого контракта между США и Саудовской Аравии в итоге может превысить 110 млрд долларов.
В американских СМИ отмечают, что у противников сделки по оружию с Эр-Риядом в Конгрессе США «нет шансов на успех». Трамп всё равно добьётся своего. По его собственным словам, это важно для увеличения числа рабочих мест в сфере военной промышленности. А увеличение числа рабочих мест – это один из его предвыборных лозунгов.


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Комментарии 10

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  1. Arzoo Сегодня, 17:21
    Ну конечно, сделка пройдет в конгрессе. Хайфе выгодно, что бы Саудиты и Иран друг-друга похоронили.

    Самое интересное Катар вывели из под боя. Боятся, что когда матрасы увязнут в Иране, наши будут стоять на границе с Венгрией. И санкции не введут, половину газа Европа закупает у нас. Вот тут им Катар и пригодился.
    Arzoo
    1. Pirogov Сегодня, 17:37
      Цитата: Arzoo
      Ну конечно, сделка пройдет в конгрессе. Хайфе выгодно, что бы Саудиты и Иран друг-друга похоронили.

      Сто % согласен с вами . матрасы запустили очередную много ходов ку .
      Pirogov
      1. Монос Сегодня, 17:55
        Сенатора беспокоит тот факт, что Трамп готов продать Эр-Рияду и высокоточное оружие – ракеты с системой спутникового наведения на цель.

        "Белый шум", ничего более. Управляемое через спутник оружие, априори находится под контролем США.
        Монос
    2. просто экспл Сегодня, 18:25
      в целом согласен , но вряд ли Катар выводят из под удара , имхо он понял что увяз в интригах и решил соскочить и решился на дружбу с Ираном , именно поэтому его резко начали обвинять в том что они теров поддерживают и начали давить на Катар .
      если бы просто вывели из под удара , то там хватает только того что бы Катар не влезал в их войну .
      а Ирану в войне с саудитами на хрен не впилось воевать еще и с катарцами .
      просто экспл
  2. Рабинович_007 Сегодня, 17:22
    Не знаю, а чем эти отличаются от катарцев?
    Эх... не стал бы я давать арабам оружие. Америка вы что делаете sad
    Рабинович_007
    1. Arzoo Сегодня, 17:26
      Отсутствием газа отличаются. Катар нельзя давать под бой Ирану. Без газа начнется операция по воссоединению Калининградской области с континентальной Россией.
      Arzoo
      1. просто экспл Сегодня, 18:29
        с какого перепуга ?
        а газ запад может с Левиафана в ЕС толкать .
        просто экспл
  3. Оператор Сегодня, 17:25
    Против поставок оружия в СА выступает еврейское лобби в США - но Трамп положил на него болт laughing
    Оператор
    1. Arzoo Сегодня, 17:29
      Трамп и есть еврейское лобби. Не, они с присущей им хупцой просят что бы матрасы снесли и Иран и СА и Катар одним махом. Но есть хотелки, а есть объективная реальность. СА и Иран будут сносить друг-друга.
      Arzoo
  4. APASUS Сегодня, 18:00
    И на сцену выходит закамуфлированная политическими интригами сущность американцев! Ничего личного - деньги не пахнут!
    Сейчас ИГИЛ предложит больше и США по кочевряжась начнут искать выход из создавшейся ситуации ,предлагая мир и признание новых государств.
    Это конечно мышлизмы,но чем не вариант ?
    APASUS
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